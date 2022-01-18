 澳洲华裔记者成蕾下周受审 澳政府表示关切 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

澳洲华裔记者成蕾下周受审 澳政府表示关切

澳大利亚政府确认澳洲华裔记者成蕾将于下周在中国出庭受审，对成蕾的福祉和拘押环境表达严正关切，并要求允许澳大利亚官员出席庭审。

Cheng Lei成蕾出生于湖南省，幼时移民澳洲， 2012年回到中国并进入中国官媒工作

成蕾出生于湖南省，幼时移民澳洲， 2012年回到中国并进入中国官媒工作

（德国之声中文网）在确认被拘留近两年的澳洲华裔记者将于下周在中国出庭受审之后，澳大利亚政府周六（3月26日）对她的状况表示关切。

成蕾曾是中国环球电视网（CGTN）英语频道的主播，2020年8月失踪，去年2月被中国当局以涉嫌"非法向海外提供国家机密"正式逮捕。

澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）在一份声明中说："澳大利亚政府定期对成女士的福祉和拘押环境提出严正关切。"她还证实澳洲工作人员周一已与成女士会面。

佩恩说，"我们希望按照国际规范，达到公正审判、程序正义和人道待遇的基本标准。"

成蕾是中国环球电视网（CGTN）英语频道观众一张熟悉的面孔，访问过全球各地的知名企业家。目前尚不清楚中国指控她的更多细节。

佩恩说："我们还要求允许澳大利亚官员出席3月31日成女士的庭审，这符合中国在澳中双边领事协议中的义务。"

成蕾出生于湖南省，幼时移民澳洲， 2012年回到中国并进入中国官媒工作。

成蕾是澳大利亚公民。中国不允许双重国籍。

观看视频 03:04

记者是寻找真相的职业

政治动机？

如果被认定违反中国的国安法，成蕾可能会面临严厉的惩罚，最高可判处无期徒刑。

成蕾被拘押的时候，澳大利亚和中国之间的关系正陷入紧张状况。同时，中国未公布对她提出指控的更多信息。外界猜测她的被拘是出自政治动机，或是中国政府以人质对澳洲政府进行报复。

澳大利亚实施《反外国干涉法》，阻止中国在敏感领域的投资，并调查中国对澳洲公共生活的渗透，澳洲政府还要求对新冠疫情进行溯源调查。中国政府对这些事项均作出了愤怒的回应。

就在澳大利亚当局对中国官媒记者的住所进行突击检查之后不久，成蕾在中国遭到拘押。

她的被拘在中国的外国记者圈内引起震动。另外两名驻华澳洲记者伯特斯（Bill Birtles）和史密斯（Michael Smith）在被约谈有关成蕾的问题之后逃离了中国。

在成蕾被拘押数月之后，中国政府还以涉嫌危害国家安全为由，拘留了彭博社北京分社的一名中国籍雇员范若伊（Haze Fan)。

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

澳籍记者成蕾被捕 被控泄漏中国国家机密

中国官方首度证实，曾在中国环球电视网（CGTN）担任主持人的澳洲籍华裔记者成蕾正式被捕，她被指控非法或意图泄漏国家机密与情报。  

中国央视一华裔澳籍女主播被拘捕 原因不明

澳大利亚政府证实华裔央视女主播成蕾已被拘捕两星期。目前，她被捕的原因依然不明。今年以来，有数名澳籍公民在华被捕、被重判。  

澳记者成蕾遭捕满周年 友人发公开信关切情况

澳大利亚记者成蕾被中国政府逮捕满一年，周四(8月12日)一群她的前同事发布公开信，关注她目前的情况，而澳大利亚政府也强调，对於成蕾案件没有清楚的细节感到担忧。  

相关内容

Australian writer Yang Hengjun wishes Happy New Year to his Twitter followers at an unidentified location in this still image from an undated video obtained via social media. Twitter @YANGHENGJUN via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

澳籍作家遭中国拘捕3年：健康恶化恐死在狱中 18.01.2022

澳大利亚公民杨恒均2019年于中国机场被捕后已被拘禁三年，在狱中因无法受到良好的医疗照顾，健康状况正在恶化，家人担忧他的生命安全，要求北京审理应公开透明。

Australian writer Yang Hengjun wishes Happy New Year to his Twitter followers at an unidentified location in this still image from an undated video obtained via social media. Twitter @YANGHENGJUN via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

中国闭门庭审杨恒均案 澳外交官被拒旁听 27.05.2021

本周四（5月27日），澳籍华人作家杨恒均被中国起诉“间谍罪”一案在北京开始闭门庭审。澳大利亚驻华大使傅关汉被拒绝进入庭审现场。

(FILES) This undated file image of a frame grab taken from handout video by Australia's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) / Australia Global Alumni on September 1, 2020 shows Australian journalist Cheng Lei at an unknown location. - Cheng Lei, an Australian news anchor for Chinese state television, has been formally arrested and accused of illegally supplying state secrets overseas, Canberra said on February 8, 2021, six months after she was detained in China without explanation. (Photo by Handout / Australia's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) / Australia Global Alumni / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /Australia's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) / Australia Global Alumni - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVES

澳记者成蕾遭捕满周年 友人发公开信关切情况 13.08.2021

澳大利亚记者成蕾被中国政府逮捕满一年，周四(8月12日)一群她的前同事发布公开信，关注她目前的情况，而澳大利亚政府也强调，对於成蕾案件没有清楚的细节感到担忧。

广告

媒体看中国

Symbolbild Euro Yuan

德语媒体：德国经济继续依赖北京将会多可怕？

德国电视二台关注德国对中国的经济依赖性，并提出问题：如果北京像俄罗斯入侵乌克兰一样入侵台湾，欧洲和德国该如何作答？瑞士《巴塞尔报》指出，中国在国际间以和平缔造者自居，但却透过其官媒向民众传递美国是 『始作俑者』等论述。  