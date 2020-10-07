澳洲加入联合军演 四国抗中付诸行动

（德国之声中文网）马拉巴尔军演(Malabar)始于1992年，当时是印度与美国的联合军演。2015年以后，日本也加入其中。澳大利亚曾于2007年一度参与该军演，招致中方强烈反对。此后，澳大利亚一直未再参与该军演。

本周一（10月19日），澳大利亚国防部长雷诺兹（Linda Reynolds）宣布，澳方收到印度军方邀请，并将在11月与美国、日本、印度一同参与马拉巴尔军演。他说，这次军演旨在"展示我们共同支持一个开放繁荣的印太的决心。"

支持印太的说法越来越多地被视为传达与专制中国抗衡的信号。澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）表示，马拉巴尔军演是堪培拉与新德里加深关系的又一重要步骤，将提升印度、澳大利亚、日本和美国共同维护地区和平与稳定的能力。她还表示，此次军演对澳大利亚国防军队来说是一次里程碑式的机会，展示印太四个主要民主国家间的深厚信任以及他们为共同安全利益合作的意愿。

印度国防部表示，此次海上军演将在阿拉伯海和孟加拉湾举行。这一地区被视为印中战略竞争的一个焦点。过去几十年里，中国对缅甸、斯里兰卡、巴基斯坦和孟加拉国的影响力明显增加，引起新德里方面的强烈关切。

本次军演正值中国与澳大利亚的外交关系，与美国的经济关系以及与印度的军事关系愈发紧张之际。印度和中国士兵今年6月在有争议的边界地区爆发冲突，至少有20名印度士兵死亡，中国士兵伤亡不详。此后，双方均向边界地区大量增兵。

本月初，美国国务卿蓬佩奥和印度、日本及澳大利亚外长在东京举行会谈。蓬佩奥据悉在会议上表达了将四国迄今较为松散的合作关系进一步规范化，并扩充合作内容的愿望。他还表示，各方可以建立一种安全框架，共同应对来自中国的挑战。

观察家认为，美、印、日、澳这四个该地区重要的民主政体已建立起松散的"四边"战略联盟，而马拉巴尔军演则是该团体首个具体的行动。

中国尚未对澳大利亚将参加马拉巴尔军演的消息发表评论。中方曾批评类似联合军演破坏稳定。

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