 澳洲侦察机南中国海遭中方“危险拦截” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.06.2022

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澳洲侦察机南中国海遭中方“危险拦截”

澳大利亚总理6月5日表示，一架中国歼击机5月26日在南中国海上空进行了危险的机动动作，威胁到一架正在巡逻的澳军侦察机的安全，迫使其返回基地。

P-8A侦察机

P-8A侦察机

（德国之声中文网）不久前刚刚上任的工党籍澳大利亚总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)表示，堪培拉已经就5月26日的事件向北京表达了关切。澳大利亚国防部强调，中国歼16战斗机是在南中国海的国际空域拦截了正在例行巡逻的澳军P-8A侦察机。

国防部长马尔斯(Richard Marles)对媒体表示，事发时，中国歼16战机非常靠近澳大利亚P-8A侦察机，"它突然加速越过P-8A的机头，以非常近的距离出现在P-8A的前方，然后还释放了干扰弹。干扰弹会含有一些细小的铝箔，其中一些被吸入了P-8A的引擎中。很显然，这非常危险。"

歼16战斗机

歼16战斗机

马尔斯强调，澳军侦察机的机组人员做出了专业的反应，顺利驾机返回了基地。

中国方面暂未对澳方的指责做出公开回应。2001年4月，一架美国EP-3侦察机在南中国海上空与前来拦截的中国歼8战机相撞，导致中国战机坠毁、飞行员跳伞后失踪，美军机组人员也在紧急迫降海南岛后被中方扣押10天。

刚刚走马上任的澳大利亚新总理阿尔巴尼斯

刚刚走马上任的澳大利亚新总理阿尔巴尼斯

中澳关系解冻尚需时日

两年多来，中国与澳大利亚关系持续紧张。今年2月，还曾发生过一艘中国军舰向一架澳大利亚侦察机照射激光的事件，同样危及到机组人员的安全。

尽管工党新政府5月底上台之后，中澳关系似乎有逐渐解冻的趋势，中方也频频对新政府释出善意，但是，据《澳洲金融评论报》6月2日报道，中国驻澳大利亚大使肖千拒绝了新总理阿尔巴尼斯提出的取消针对澳方超过200亿美元出口贸易制裁之要求，并称在堪培拉和北京的政治关系改善之前，"不会发生这种情况"。不过，中国大使也同时释放出善意，表示中国政府愿意无条件与工党新政府对话，寻找潜在合作领域，包括气候变化和太平洋问题。他也否认中国构成安全威胁。

(美联社、法新社等)

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