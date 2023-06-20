澳洲人如何看待中澳关系、习近平与台海危机？

（德國之聲中文網）澳大利亞智庫洛伊研究所（Lowy Institute）最新發布的民調顯示，有56%的澳大利亞人民支持中澳關係解凍，但是對中國國家主席習近平的信任度只有11%，略高於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的7%。

彭博社報導，這項新調查顯示在中澳雙方2020年關係破裂後，澳大利亞人支持與北京恢復對話，並開始重新將中國視為經濟夥伴，而不是安全威脅。

洛伊研究所的這項民意調查顯示，約56%的受訪者非常積極、或有些積極地支持澳大利亞與中國重新進行部長級接觸。

將中國視為危險的受訪者，则比去年下降了11個百分點至52%，而將中國視為經濟夥伴的受訪者則較去年上升了11個百分點，至44%。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



不相信習近平

彭博社報導，自去年5月澳大利亞工黨新政府當選以來，與中國的關係穩步升溫。北京取消了對澳大利亞商品的一些限制，兩國外交、貿易和國防部長之間舉行了高層會議。澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）也有望在今年底前訪問北京。

但調查也顯示，澳大利亞人對中國和習近平個人的信任仍然很低。5年前，有超過一半的澳大利亞人相信北京會在世界上負責任地行事，而現在這個數字只有15%。

這與近年來澳大利亞人對中國信任度的下降相呼應，受訪者對習近平個人的信任程度僅有11%。此外，調查也顯示，受訪者對普京的信任度更低，只有7%，而對朝鮮領導人金正恩的信任度為3%。

澳大利亞人對中美之間可能爆發戰爭的擔憂也加劇，超過一半的受訪者表示澳大利亞在這種情況下應保持中立。

洛伊研究所民意和外交政策項目主任尼拉姆（Ryan Neelam）表示：「澳大利亞人不希望看到我們地區發生衝突，如果戰爭確實爆發，他們對澳大利亞的介入持謹慎態度」，「但他們也準備支持受到威脅的民主國家」。

同意中國實力正在增強

值得一提的是，這項民調還首次詢問澳大利亞人民，對於未來十年美國和中國實力的看法。大多數受訪者都認為中國的作用將繼續增強，其中有61%認為，十年後中國將扮演更重要、更強大的世界領導者角色。

28%的人認為中國十年後的的地位將保持「與現在大致相同」，而只有10%的人預計中國將扮演不那麼重要和強大的角色。

相比之下，近一半（45%）的受訪者預計，美國10年後作為世界領導者的作用和影響力將保持現狀；另有22%的受訪者預計，美國10年後將變得比現在更加重要和強大，但也有近三分之一（32%）的受訪者認為，美國作為世界領導者的作用將不再像現在那麼重要和強大。

支持台湾但有限度

洛伊研究所的这项针对公众对世界态度的年度民调还发现，82%的受访者支持与美国建立安全联盟，同时，四分之三的人也认为这意味着澳大利亚会被卷入亚洲冲突。

在受访的澳大利亚民众中，64%的人认为，美国和中国在台湾问题上发生军事冲突的可能前景是一个“严重威胁”，比两年前担心的人多了一倍。68%的受访者提到的最大威胁是来自其他国家的网络攻击。

如果中国攻台，80%的受访者表示支持接收台湾难民，76%的人支持“对中国实施经济和外交制裁”，64%的人支持“澳大利亚向台湾政府提供武器和军事物资”，61%的人支持“利用澳大利亚海军协助防止中国在台湾周围实施封锁”。

与此同时，只有42%的人支持派遣“澳大利亚军事人员到台湾，协助保卫台湾”。

另外，87%的受访者表示，他们担心中国可能在太平洋岛屿上开设军事基地。

澳大利亚政府多次表示，反对任何改变台湾现状的单边企图，而美国长期以来一直坚持“战略模糊”，即不明确表态是否会对攻台的行为作出军事回应，而北京一直表示不放弃武统。

这项民调是基于今年3月份对2000人以及今年4月份对4000人的调查。

（路透社、彭博社）

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