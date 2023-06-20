澳洲人如何看待中澳关系、习近平与台海危机？

澳大利亞智庫的一項最新民調顯示，多數該國民眾支持中澳關係解凍，但受訪者對中國國家主席習近平的信任度仍非常低。該民調還顯示，如果中國攻台，大多數澳大利亞人將支持以經濟制裁、武器供應等方式回應，但只有不到半數的民眾支持直接派兵參與。
（德國之聲中文網）澳大利亞智庫洛伊研究所（Lowy Institute）最新發布的民調顯示，有56%的澳大利亞人民支持中澳關係解凍，但是對中國國家主席習近平的信任度只有11%，略高於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的7%。
彭博社報導，這項新調查顯示在中澳雙方2020年關係破裂後，澳大利亞人支持與北京恢復對話，並開始重新將中國視為經濟夥伴，而不是安全威脅。
洛伊研究所的這項民意調查顯示，約56%的受訪者非常積極、或有些積極地支持澳大利亞與中國重新進行部長級接觸。
將中國視為危險的受訪者，则比去年下降了11個百分點至52%，而將中國視為經濟夥伴的受訪者則較去年上升了11個百分點，至44%。
彭博社報導，自去年5月澳大利亞工黨新政府當選以來，與中國的關係穩步升溫。北京取消了對澳大利亞商品的一些限制，兩國外交、貿易和國防部長之間舉行了高層會議。澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）也有望在今年底前訪問北京。
但調查也顯示，澳大利亞人對中國和習近平個人的信任仍然很低。5年前，有超過一半的澳大利亞人相信北京會在世界上負責任地行事，而現在這個數字只有15%。
這與近年來澳大利亞人對中國信任度的下降相呼應，受訪者對習近平個人的信任程度僅有11%。此外，調查也顯示，受訪者對普京的信任度更低，只有7%，而對朝鮮領導人金正恩的信任度為3%。
澳大利亞人對中美之間可能爆發戰爭的擔憂也加劇，超過一半的受訪者表示澳大利亞在這種情況下應保持中立。
洛伊研究所民意和外交政策項目主任尼拉姆（Ryan Neelam）表示：「澳大利亞人不希望看到我們地區發生衝突，如果戰爭確實爆發，他們對澳大利亞的介入持謹慎態度」，「但他們也準備支持受到威脅的民主國家」。
值得一提的是，這項民調還首次詢問澳大利亞人民，對於未來十年美國和中國實力的看法。大多數受訪者都認為中國的作用將繼續增強，其中有61%認為，十年後中國將扮演更重要、更強大的世界領導者角色。
28%的人認為中國十年後的的地位將保持「與現在大致相同」，而只有10%的人預計中國將扮演不那麼重要和強大的角色。
相比之下，近一半（45%）的受訪者預計，美國10年後作為世界領導者的作用和影響力將保持現狀；另有22%的受訪者預計，美國10年後將變得比現在更加重要和強大，但也有近三分之一（32%）的受訪者認為，美國作為世界領導者的作用將不再像現在那麼重要和強大。
洛伊研究所的这项针对公众对世界态度的年度民调还发现，82%的受访者支持与美国建立安全联盟，同时，四分之三的人也认为这意味着澳大利亚会被卷入亚洲冲突。
在受访的澳大利亚民众中，64%的人认为，美国和中国在台湾问题上发生军事冲突的可能前景是一个“严重威胁”，比两年前担心的人多了一倍。68%的受访者提到的最大威胁是来自其他国家的网络攻击。
如果中国攻台，80%的受访者表示支持接收台湾难民，76%的人支持“对中国实施经济和外交制裁”，64%的人支持“澳大利亚向台湾政府提供武器和军事物资”，61%的人支持“利用澳大利亚海军协助防止中国在台湾周围实施封锁”。
与此同时，只有42%的人支持派遣“澳大利亚军事人员到台湾，协助保卫台湾”。
另外，87%的受访者表示，他们担心中国可能在太平洋岛屿上开设军事基地。
澳大利亚政府多次表示，反对任何改变台湾现状的单边企图，而美国长期以来一直坚持“战略模糊”，即不明确表态是否会对攻台的行为作出军事回应，而北京一直表示不放弃武统。
这项民调是基于今年3月份对2000人以及今年4月份对4000人的调查。
（路透社、彭博社）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。