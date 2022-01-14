澳法庭驳回网球明星德约科维奇上诉

（德国之声中文网）塞尔维亚网球运动员德约科维奇（Novak Djokovic）表示，他将遵守澳大利亚联邦法院对其驱逐出境上诉的驳回决定。

在周日发表的一份声明中，德约科维奇说。"我尊重法院的裁决，我将与有关当局合作，处理我离开澳大利亚的事宜"。

他的声明是在法院周日对这位塞尔维亚网球明星针对驱逐令提出的最后上诉作出裁决后发表的。

目前还不清楚这位明星何时会离开澳大利亚。

澳联邦法院首席法官詹姆斯-奥尔索普（James Allsop）在与两位法官商议后宣布了法院的决定。

澳大利亚人忍受了世界上最严格的新冠抗疫措施

德约科维奇对决定感到 "失望"

德约科维奇一直在寻求推翻移民部长霍克（Alex Hawke）第二次取消其签证的决定。

德约科维奇的签证最初于1月6日在墨尔本机场被取消，因为当局认为德约科维奇不符合澳大利亚对未接种疫苗游客的豁免规定。然而，一个巡回法庭曾经一度推翻了这一决定。

移民部长霍克随后再次取消了签证，理由是德约科维奇在澳大利亚的存在可能对公共卫生和 "良好秩序 "构成风险，同时 "对澳大利亚其他人的疫苗接种努力起到反作用"。

德约科维奇在周日的一份声明中表达了他的感受。"我对法院裁定驳回我对部长取消我的签证决定的司法审查申请感到非常失望，这意味着我不能留在澳大利亚并参加澳大利亚公开赛"。

法院是怎么说的？

首席法官Allsop周日说，法院已经审查了霍克决定的合法性，并裁定德约科维奇的 "上诉申请被驳回，并需要承担费用"。

Allsop补充说，法院将在周日晚些时候提供更多关于其法律推理的细节。

德约科维奇周六晚上在墨尔本的一家移民拘留酒店度过，但周日被允许离开，在移民官员的监视下与他的法律团队会面。

澳大利亚移民部的律师认为，德约科维奇是一个 "反疫苗人士的护身符"。

"部长认为，他在澳大利亚的存在会鼓励人们效仿他对......安全措施的明显漠视"，律师劳埃德（Stephen Lloyd）说。

这位网球明星的律师辩称，没有证据表明德约科维奇会 "助长反疫苗情绪"。

他的律师伍德（Nick Wood）说，驱逐这位明星可能会激起反疫苗的情绪。

德约科维奇原本希望能在澳大利亚取得创纪录的第21个大赛冠军

德约科维奇的疫苗接种情况

德约科维奇没有接种过COVID-19疫苗，最初获得了医疗豁免 ，他说这是基于他12月病毒检测呈阳性的事实。

此举引起了许多澳大利亚人的愤怒，他们已经忍受了世界上最严格的新冠抗疫措施。

这位未接种疫苗的明星曾9次赢得澳大利亚网球公开赛，如今他原本希望能在澳大利亚取得创纪录的第21个大赛冠军。

（路透社 美联社）

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