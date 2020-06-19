澳民众对中国信心创新低 中媒称美国干扰

(德国之声中文网) 澳大利亚智库洛伊国际政策研究所 (Lowy Institute) 周三 (6月24日) 公布了2020的澳大利亚民调，数据显示澳大利亚人对中国的信心下跌至历史新低，只有23%的澳大利亚人认为中国在国际上会采取负责任的行动。2018年，同一个问题的数据为52%。

此外，仅有22%的受访者对中国国家主席习近平在世界上做正确的事有信心，这个数据比两年前下降了21%。虽然民调显示有55%的澳大利亚人将中国视为经济夥伴，但是却有94%的澳大利亚人认为该国政府应该努力为澳大利亚找到其他市场，并减少对中国市场的依赖性。也有82%的受访者支持澳大利亚政府对侵犯人权的中国官员进行金融与旅行制裁。

负责这份民调的洛伊国际政策研究所研究员康思敏 (Natasha Kassam) 向德国之声表示，民调数据不仅显示澳大利亚人对中国的态度因北京近年来展现的国际侵略性而变得更强硬，过去一年来中国在新疆与香港对人民展开的压迫也影响澳大利亚人对中国的信心度。

康思敏説：「澳大利亚人每天都会阅读到与新疆丶香港与中国战狼外交官相关的报导，我认为这对澳大利亚人对中国的信心度造成一定程度的影响。两年前，澳大利亚人大多将中国市场视为一个经济机会。然而，近年来澳大利亚国内与外国势力干预丶华为丶经济压迫与香港相关的讨论越来越多，这也让澳大利亚人逐渐将中国视为安全威胁。」

此外，民调也显示澳大利亚人对於该国於经济上过於仰赖中国也越来越担忧，但康思敏指出，目前澳大利亚很难找到另一个规模与中国相似的市场来成为新的主要经贸夥伴。她告诉德国之声：「即便澳大利亚试图强化与印度或印尼等大型国家的经贸夥伴，但目前为止，中国仍会是澳大利亚最大的经贸夥伴。虽然两国在政治上持续出现摩擦，但中澳也会持续深化他们的经贸互补性。」

洛伊的民调结果也显示，有55%的受访者认为澳大利亚与美国的关系比该国与中国的关系更重要，而大约有半数的人表示他们非常相信美国在一定程度上会於世界中采取负责任的行动。有78%的澳大利亚人认为与美国的联盟对该国的安全来说非常重要。不过，仅有约30%的澳大利亚人对美国总统特朗普在世界中做正确的事有信心。

康思敏指出，当澳大利亚人对於自身经济感到悲观时，他们希望能在国际上找到理念相同的盟国。她向德国之声表示：「澳大利亚人认为与美国的关系对澳大利亚的国安来说仍是非常重要的，但很明显的，澳大利亚人对特朗普的『美国优先』政策也抱持一定程度的质疑。总体而言，澳大利亚对美国的信心度仍偏低。」

环球民调：美国是中澳关系的最大干扰因素

与此同时，环球时报同一天也公布了他们自己针对中澳关系所做的民意调查，结果显示中国受访者对澳大利亚的好感度约在65.3分，环球将这个结果视为「好感度不高」。调查结果也显示，约有70%的中国人认为中澳关系为「比较重要」或「一般」。

民调数据也指出，约有一半的受访者认为美国是中澳关系的最大干扰因素，另外有32.5%的中国人认为中澳关系的阻碍在於两国间的意识形态差异。北京外语大学的澳大利亚研究中心教授韩锋接受环球访问时表示，中澳关系常常跟随中美关系的风向标来走，这表示中美关系好时，中澳关系也会好。

他说：「现在讨论最多的是中澳关系的『重新界定』，单纯回到过去恐怕是很难了。中澳都有人认为中澳关系会『触底反弹』，但这个谷底在哪儿，现在还不确定。」