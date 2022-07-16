澳智庫揭露中國新疆外宣成效 哪個地區最買單

（德國之聲中文網）澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）週三（7月20日）發佈一項新的研究，發現中國共產黨正在利用科技、社交媒體和假訊息來宣傳有利於其新疆政策的消息，試圖藉此影響各國政府與國際公眾對新疆情勢的認知，而受影響最深的是中東與非洲。

報告作者張羽楊（Albert Zhang）與Tilla Hoja搜集了各種語言的資料，包含13301個Facebook帖子、6,780,809條推特和轉發，以及494,710篇媒體文章，並對中國政府的文件與發言和中國政府在聯合國人權理事會發布的聲明等內容進行分析。

報告指出，中共的大外宣行動成功地使各國政府、國際企業和民間社會組織對新疆議題大致上保持沉默，並阻止他們批評中共在人權方面的記錄和相關行動。報告寫道：「最值得注意的是，對新疆議題保持沈默的主要是穆斯林占多數的國家和非西方國家。在伊斯蘭合作組織的57個成員國中，只有阿爾巴尼亞和土耳其譴責了中共在新疆的政策。」

此外，中國政府運用假訊息和脅迫性的公共外交說服或脅迫一些受眾公開支持中共的新疆政策。在聯合國人權理事會上支持中共政策的國家大多在非洲或中東地區，而譴責中共政策的國家大多是西方國家或民主國家。

張羽楊在接受德國之聲訪問時表示，他們發現中國政府針對不同的國家和地區採用了不同的策略和敘述方式。他說：「針對在擬定對中東國家與非洲國家的論述時，試圖利用這些國家人民的反種族主義和反殖民主義情緒來否認關於新疆人權侵犯的說法。北京把記者、學者或維權人士揭露中國在新疆侵犯人權的事實，解釋為西方國家嘗試以右翼或白人至上主義來抹黑中國，以及西方國家嘗試干預中國國內的安全問題。」

他相信這些說法，以及中國與這些國家現存的政治和經濟關係，是說服中東和非洲政府官員的關鍵。相反地，中國在擬定對西方與民主國家的論述時，主要將策略目標定在轉移國際公眾對中共在新疆侵犯人權行為的注意力。他說：「中國在社交媒體上使用『那又怎麼說主義』『情感動員』或『情感脅迫』作為一種有效的策略。」

外宣行動在臉書成效最佳

另一方面，西方社交媒體公司也採取了不同的方法來減輕中國政府透過其平台來進行大外宣的能力，這導致中國以新疆為主軸的外宣行動在臉書上比在其他平台上的成效更好。

例如，在互動最多的400個臉書帖子中，60.3%是由中國國家媒體和外交官發布的。在互動最多的1000條推特推文中，只有5.5%是由中國國家媒體和外交官發布的，4%是來自被推特封鎖的帳戶。報告指出，社交媒體數據顯示，中國政府與其附屬的實體可能正在透過假帳號來擴大其公共外交與傳播假訊息的能力。

張羽楊指出，中國的信息操作之所以在臉書上會比較成功，可能是因為臉書上反駁中國新疆論述的聲音較少。他說：「推特是記者、維權人士和學者們分享新疆事實的首選平台。與推特相比，臉書上有更多來自中東或非洲的用戶，這也讓中國政府在臉書的行動更為成功。」

他還提到，推特也公開了更多其平台的數據，讓研究人員可以識別出中國嘗試在該平台上推動的假訊息行動。張羽楊告訴德國之聲：「這種行為對於民間社會組織緩解推特上的中共訊息行動至關重要。 」

亞洲語言更正面報導

而不同語言的媒體文章，在報導新疆議題時的語氣也有很大差異，報告作者認為這反映了全球公眾對中共新疆政策的不同看法。他們分析超過65種語言的494,710篇文章的結果顯示，中文文章更有可能對中國的國家政策和對其在新疆實施的行動作出正面評價。此外，他們對烏爾都語、日語、泰語和土耳其語文章進行的分析，也得出了類似的結果。

張羽楊表示，由於多數關於中國在新疆侵害人權的報導以英文為主，而亞洲國家的受眾不一定會接觸到英文報導，所以中國可以在亞洲國家的訊息環境中，放入對其新疆政策的正面描述。他說：「相關內容包含新疆經濟繁榮和穆斯林少數民族過著「幸福」的生活，而中國政府也不必在這些亞洲國家直接回應外界對其人權侵犯行為做出的指控。」

ASPI的報告評估，隨著美國社交媒體平台刪除越來越多與中共有關聯假帳戶，中共將通過進一步接觸海外華人社區團體來加強其對外宣傳，影響海外高級政治領導人對新疆的看法。

張羽楊說，外界沒有廣泛理解中國這些外宣行動產生的影響，而國際社會也未能充分應對中共快速發展的宣傳和假訊息行動所帶來的全球挑戰。他表示：「中國共產黨的公共外交得到了秘密和脅迫性活動的支持，而他們試圖透過這些活動限制國際實體對中國政府在新疆和香港的人權記錄以及其他敏感問題提出批評。」

報告作者認為，國際社會應該對中共的外宣行動做出反擊，以減輕中共的跨國鎮壓和訊息戰的全球運動。他們寫道：「要實現這一目標，政府和公民社會與社交媒體平台和媒體需要更緊密地合作，阻止和揭露中國的宣傳組織和人員。各國政府必須與具有共同利益的盟友和伙伴協調，領導這一決策過程。」

ASPI過去幾年發布了多份與中國在新疆人權迫害相關的報告，而中國外交部也多次公開批評該組織為「熱衷於炮製和炒作各種反華議題，意識形態色彩非常濃厚，實際上是反華勢力的『急先鋒』，學術信譽受到嚴重質疑」。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。