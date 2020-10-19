澳智库2020年亚洲实力指数 美中差距逐渐缩小

(德国之声中文网) 澳大利亚的洛伊国际政策研究所 (Lowy Institute) 10月19日公布了2020年的亚洲实力指数报告。结果显示，美国仍是亚太地区影响力最高的国家，不过与另外25个调查中的国家相比，美国的影响力指数下跌幅度最大。

整体而言中国是亚太地区实力排名第二的国家，但受到新冠疫情的影响，其亚太地区的外交实力也出现下滑的迹象。日本与印度分别排在第三与第四名，而调研结果预测，日本未来十年将专注於复苏经济。

此外，澳大利亚丶越南与台湾则是在亚太地区中阶国家当中，少数实力有上升的国家。洛伊的研究团队也在报告中点出，新冠疫情导致亚太地区的局势出现动荡，有18个印太地区的国家都在2020年因新冠疫情出现整体实力大幅下滑的情况。

洛伊国际政策研究所的亚洲实力与外交项目主任勒马修 (Herve Lemahieu) 在报告中写道：「美国与中国两国的实力差距，因为新冠防疫措施的差异而缩小。专家原本预测亚洲会成为本世纪全球趋势的领导者，但是新冠疫情与大国政治使这个预测难以实现。假讯息丶各国互相指责与中美两国的争端成为亚太地区秩序紊乱的来源。」

复苏力决定未来十年实力

与2019年相比，中国2020年的实力指数持平。洛伊的团队分析，中国的实力窜升受到了一定程度的限制。然而在新冠疫情下，多数国家的实力指数都比前一年还低，所以中国快速的经济复苏仍让它遥遥领先其他亚太地区国家。

2020亚洲实力指数发现，美国虽然在军事能力丶防御网络与文化影响等三大领域都在亚太地区占据首位，但是在经济关系丶经济实力与外交影响力等领域，中国都已成为新霸主。

这可能也要归功于中国经济从疫情中复苏的能力。中国是世界各国当中，经济最快回复到正面成长的国家。亚太实力指数报告预估，各国的经济复苏速率会影响到未来十年各国的全球实力。

报告分析，美国在亚太地区失去影响力是因为其新冠防疫成效不佳，以及美国总统特朗普退出多个国际组织与多边条约。报告预估，美国与日本必须等到2024年与2027年才能让经济回复到2019年的水平。美国在亚太地区的经济影响力将因此下降。

然而，虽然中国在上述以及未来资源等领域都是龙头，中国在其他领域的实力表现却显著落后。相较之下，美国在报告中各方面的表现仍较为平均。

中国外交影响力指数下滑

在外交影响力项目中，中国并非独占鳌头。这份报告的数据显示，专家认为日本的国际舞台指数已於2020年超越中国。专家分析，中国所采取的「战狼外交」策略与运用经济压迫来恐吓亚太地区的部分国家，使中国在亚太地区的外交影响力下滑。此外，新冠疫情也对中国的外交影响力指数造成负面影响。

洛伊的亚洲实力与外交项目主任勒马修 (Herve Lemahieu) 在报告中预测，如果按照现在的趋势发展，中国预计於2030年能追平美国在亚太地区的整体指数。但随着中国内部的问题一一浮现，中国很难即便超越美国，也很难大幅领先。

新冠疫情严重打击印度的经济潜力

印度在这次的亚洲实力指数中位居第四，专家分析认为是新冠疫情严重打击印度的经济发展潜力。洛伊的团队认为，经历新冠疫情的冲击後，现在仍预测印度未来几年能在整体实力上与中国并驾齐驱是「不切实际」的想法。

洛伊的数据显示，新冠疫情导致中印两国之间的实力差距进一步扩大。洛伊的亚洲实力与外交项目主任勒马修 (Herve Lemahieu) 预测，印度的经济产值在2030年将达到中国的40%。勒马修在报告中写道：「印度必须明白，他们必须花数十年才能成为一个超级大国，而且整个过程可能不会以线性的方式发展。」