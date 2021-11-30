澳智库: 新冠疫情影响 中国10年内难超越竞争对手

(德国之声中文网) 总部位於澳大利亚的洛伊国际政策研究所（Lowy Institute for International Policy）周日 (12月5日) 发布2021亚洲国力指数，在报告中指出新冠疫情削弱了中国在印太地区的实力，而该地区在安全上不断加深的不确定性，也带来了重大的战争风险。

该智库也表示，美国在印太地区的盟友如印度等国，从未像现在这样依赖美国。他们这麽做是为了维持军事和战略平衡来应对中国的崛起。

与此同时，洛伊研究所分析，中国试图劝阻东南亚国家加入美国的联盟，并同时提升与俄罗斯、巴基斯坦以及朝鲜的军事交流，在该地区形成了一个与中国结盟的核武大国阵容。

该报告写道：「印太地区正在形成的军事力量平衡是否有助于该地区在战略上的吓阻和稳定，仍是一个开放的问题。两大阵营之间的敌意丶美中竞争的广度和多个潜在爆发点的存在，意味着此区域有着巨大的战争风险。」

负责这项报告的洛伊研究所研究主任勒马修 (Hervé Lemahieu) 向彭博社表示：「这项指数对美国和中国未来前景的评估在军事丶经济和人口方面出现了一些翻转。而这表明，美国将有能力保持与中国同等的竞争力，或美国作为主要超级大国的时间比我们预期的要长得多。」

中国十年内无法领先其竞争对手

该报告显示，印太地区综合实力排名前十的国家是美国丶中国丶日本丶印度丶俄罗斯丶澳大利亚丶韩国丶新加坡丶印度尼西亚和泰国。今年的排名反映了新冠疫情的长期影响，大多数国家的综合实力与去年的指数相比有所下降。

尽管中国在复原力指标上有所提高，因为它努力转向国内生产和消费，但由於北京进一步实行孤立主义，所以其影响力也有所下降。该报告指出，中国需要解决其迅速老化的人口和沉重的国内债务负担带来的下行压力。

勒马修告诉彭博社，目前还不清楚正在蔓延的新变种病毒奥密克戎（omicron）将如何改变印太地区的前景和权力平衡，但该变种病毒的崛起让国际社会认知到疫苗接种的重要性。

今年的权力指数首次包括了衡量疫苗外交的指标，报告指出，捐赠疫苗有助于提高美国的文化影响力，而这也弥补了美国在经济影响力方面的失分，因为拜登拒绝重新加入特朗普任内退出的跨太平洋夥伴全面进步协定。

洛伊研究所认为新冠疫情破坏了印太地区的繁荣，削弱了中国的综合实力。该报告指出，经历了近两年的新冠疫情後，中国现在不太可能在十年内在综合实力方面领先其主要竞争对手，这也代表中国似乎不太可能像美国过去那样占据主导的地位。

该智库还指出，近年来，澳大利亚与中国的关系明显恶化，而与大多数美国的盟国相比，澳大利亚在承受中国实力增长的考验中，表现得更好。不过与此同时，澳大利亚对美国的依赖性也越来越强。

(路透社丶彭博社)

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