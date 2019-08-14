澳智库警告：美国恐在太平洋地区无力对抗中国

澳洲一家高级智库发出警告，美国在太平洋地区已不再拥有军事优势，恐无力保护盟国对抗中国。
（德国之声中文网）悉尼大学美国研究中心（United States Studies Centre）周一（8月19日）发布的一份报告称，美国军队是一支"萎缩的部队"，"危险地过度延伸"，与中国对抗 "准备不足"。
如果这个评估无误的话，它对依赖美国安全保障的澳大利亚、台湾和日本等美国盟友具有重大影响。
这些盟友遭到中国侵略时，美国是否袖手旁观？特朗普当选总统以来，这方面的忧虑日渐加深。但是这份最新报告表明，美国即使愿意提供帮助，恐怕也会心有余而力不足。
报告作者们认为，华盛顿已经"战略破产"。长达数十年的中东战争、党派之争和投资不足已经将太平洋地区盟友置于危险境地。
"相对地，中国却因大规模投资先进武器系统，使其军事力量对该地区构成的挑战日渐增加。"
习近平当政以后，根据中国官方信息，其国防预算增加了约75％，达到1780亿美元--人们相信真实的数字只会更高。
更重要的是，中国已经在精确弹道导弹和反干预系统投入建设，这将使美国军队很难迅速在争议地区就位。
根据该报告，"几乎所有美国及其盟国和伙伴的基地、飞机跑道、港口和西太平洋的军事设施"都缺乏牢固的基础设施，面临重大威胁。
中国可以利用这种军事优势，在美国援助力量到达之前，一举拿下台湾、日本控制争议岛屿或南中国海的领土。
专家们认为，美国军队如果能够部署陆基导弹，并调整美军陆战队的角色，将能有效对抗中国。地区集体防卫，比如澳洲与日本分担更多责任，也很重要。
在澳大利亚，对国防脆弱的担忧日益增加，引发了该国是否应该考虑发展核武器的辩论。
类似的讨论也时常在邻国印度尼西亚出现。
周日发布的来自澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的另外一份报告则建议澳大利亚在人烟稀少的北部地区强化军事能力。
报告作者科恩（John Coyne）写道："由于未来战争的警报时间大大缩短，"澳大利亚北部可能会被用作深度操作基地或抵达冲突地区的"睡莲"（意指小巧灵活的军事基地）。
美国军方已拨款大约2.1亿美元，用于强化澳大利亚港口城市达尔文附近的海军陆战队基地。
最近访问澳大利亚时，美国防长埃斯帕透露美国希望在亚洲部署中程导弹。到目前为止，澳大利亚政府强调尚未收到这方面的正式请求。
张平/石涛 （法新社）
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