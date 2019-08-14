澳智库警告：美国恐在太平洋地区无力对抗中国

（德国之声中文网）悉尼大学美国研究中心（United States Studies Centre）周一（8月19日）发布的一份报告称，美国军队是一支"萎缩的部队"，"危险地过度延伸"，与中国对抗 "准备不足"。

如果这个评估无误的话，它对依赖美国安全保障的澳大利亚、台湾和日本等美国盟友具有重大影响。

这些盟友遭到中国侵略时，美国是否袖手旁观？特朗普当选总统以来，这方面的忧虑日渐加深。但是这份最新报告表明，美国即使愿意提供帮助，恐怕也会心有余而力不足。

报告作者们认为，华盛顿已经"战略破产"。长达数十年的中东战争、党派之争和投资不足已经将太平洋地区盟友置于危险境地。

"相对地，中国却因大规模投资先进武器系统，使其军事力量对该地区构成的挑战日渐增加。"

习近平当政以后，根据中国官方信息，其国防预算增加了约75％，达到1780亿美元--人们相信真实的数字只会更高。

更重要的是，中国已经在精确弹道导弹和反干预系统投入建设，这将使美国军队很难迅速在争议地区就位。

根据该报告，"几乎所有美国及其盟国和伙伴的基地、飞机跑道、港口和西太平洋的军事设施"都缺乏牢固的基础设施，面临重大威胁。

中国可以利用这种军事优势，在美国援助力量到达之前，一举拿下台湾、日本控制争议岛屿或南中国海的领土。

专家们认为，美国军队如果能够部署陆基导弹，并调整美军陆战队的角色，将能有效对抗中国。地区集体防卫，比如澳洲与日本分担更多责任，也很重要。

在澳大利亚，对国防脆弱的担忧日益增加，引发了该国是否应该考虑发展核武器的辩论。

南中国海周边国家军力大PK 中国海军之花 中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。

南中国海周边国家军力大PK 越南“黑洞” 过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。

南中国海周边国家军力大PK 菲律宾海军旗舰 “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

南中国海周边国家军力大PK 来自欧洲船坞的战舰 印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

南中国海周边国家军力大PK 隐形战舰 就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。

南中国海周边国家军力大PK 长臂美国 美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。 作者: Rodion Ebbighausen



类似的讨论也时常在邻国印度尼西亚出现。

周日发布的来自澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的另外一份报告则建议澳大利亚在人烟稀少的北部地区强化军事能力。

报告作者科恩（John Coyne）写道："由于未来战争的警报时间大大缩短，"澳大利亚北部可能会被用作深度操作基地或抵达冲突地区的"睡莲"（意指小巧灵活的军事基地）。

美国军方已拨款大约2.1亿美元，用于强化澳大利亚港口城市达尔文附近的海军陆战队基地。

最近访问澳大利亚时，美国防长埃斯帕透露美国希望在亚洲部署中程导弹。到目前为止，澳大利亚政府强调尚未收到这方面的正式请求。

张平/石涛 （法新社）

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