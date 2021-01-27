澳智库公布新冠防疫排名 新西兰与台湾名列前茅

(德国之声中文网) 澳大利亚的洛伊国际政策研究所27日发布一项由近100个国家组成的新冠防疫绩效指数，其中新西兰丶越南和台湾的新冠防疫成效排名前三，英国和美国则是排名接近垫底。

洛伊团队表示，由於缺乏与中国防疫成效相关的公开数据，所以27日公布的排名并不包括中国。全球首起新冠确诊案例是在中国在2019年12月发现了第一例病例。

除了新西兰丶越南与台湾外，其他排名前十国家包括泰国丶塞浦路斯丶卢旺达丶冰岛丶澳大利亚丶拉脱维亚和斯里兰卡。这些排名是依据人口总数和平均人口来看，确诊和死亡人数都较少的国家，便会被视为防疫绩效较好。

排名中的98个国家是在他们出现第100起新冠确诊案例後确诊病例后的36周内，开始接受洛伊国际政策研究所的评估。整个排名的使用的数据截止日是2021年1月9日。

洛伊研究所表示，他们每两周便会统计各国的确诊病例数丶每百万人中的确诊病例数丶病亡人数丶每百万人中的病亡人数丶与确诊病例占检测数的比例，以及每千人中的检测比例。

全球疫情仍在持续

在洛伊发布报告的同时，全球新冠病毒确诊案例突破1亿，死亡人数也超过200万。美国的确诊病例超过2500万，在98个国家中排名第94位，印度的病例超过1100万，在所有国家中排名第86位。欧洲死亡人数最多的英国，位居第66位。另外，德国则是在98个国家中，排名第55位。

这项指数排名显示，在新冠病毒於欧美国家迅速传播的情况下，亚太国家证明他们是控制疫情最成功的一群。欧洲靠着一致性高的全面封锁，成功地平息了第一波疫情，但由於他们的边境比全球其他地区都还开放，这使各国即便控制住国内疫情，邻国立即会爆发疫情。

同时，新冠病毒在美洲大部分地区加速蔓延，使美洲成为全球受影响最严重的地区。中东和非洲的许多国家采取了强有力的预防措施，成功地阻止了新冠疫情的初步发展。该地区的疫情最终依然恶化，不过在2020年下半年，疫情又再次稳定下来。

民主防疫V.S.专制防疫

虽然在家隔离丶封城与关闭边界是大部分国家都已采用的防疫模式，但是各国政治体制的差别，仍会影响到政府是透过说服还是强迫的方式让公民遵守防疫规则。

洛伊的分析显示，所有类型的政权在控制疫情方面的表现趋于一致。平均而言，采用专制模式的国家在抑制病毒方面没有长期的优势。事实上，尽管民主国家在对抗疫情部分起步艰难，但洛伊团队的研究发现，民主政体在处理疫情方面的成功率略高于其他形式的政府。相比之下，许多混合政权，如乌克兰和玻利维亚，似乎最无法应对疫情带来的挑战。

洛伊研究所的团队在报告中写道：「各国的经济发展水平或政治制度的差异对防疫结果的影响，比先前所预测的还小。一般来说，人口较少丶社会凝聚力强丶政府机关执行力较强的国家，在应对新冠病毒等全球性危机时有比较多优势。」

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