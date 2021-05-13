澳智库：中官方政策导致新疆少数民族出生率下降

(德国之声中文网) 根据澳大利亚一个智库发布的最新报告，中国新疆在2017年至2019年期间的出生率是近期历史上任何地区已知最大幅度的下降。

美联社引述澳大利亚战略政策研究所的报告指出，中国政府近十年来的统计数据显示，48.74%的人口生育率下降主要集中在有许多维吾尔族丶哈萨克族和其他少数民族的地区。

仅在2017年和2018年之间，少数民族占多数人口的县的出生率就下降了43.7%，出生的婴儿减少了16万多人。相比之下，汉族人口居多的县的出生率却略有增加。

澳大利亚战略政策研究所的研究员和报告共同作者鲁瑟 (Nathan Ruser) 告诉美联社，在联合国开始计算全球生育率统计数据以来的71年里，如此极端的出生率下降是前所未有的; 新疆少数民族居多的县的出生率下降幅度甚至超过了叙利亚内战期间的下降幅度，以及卢旺达和柬埔寨在种族灭绝事件期间出生率下降的幅度。

鲁瑟说：「就目前的情况而言，这是迄今为止出生率下降幅度最大的一次。这让你意识到新疆的计划生育政策和民族镇压的规模。」

澳大利亚战略政策研究所的报告证实了此前美联社的一篇相关报道和德国研究员郑国恩（Adrian Zenz）去年发布的一份报告。郑国恩发现，中国政府正在透过绝育丶堕胎和强迫少数民族女性装宫内避孕器来系统性地削减维吾尔族的出生率。此外，当地政府还对有三个或更多孩子的人进行罚款和拘留。

中国外交部和新疆政府并未立即回应美联社的提问，但郑国恩和澳大利亚战略政策研究所在过去这段时间受到了越来越多来自中国政府的攻击。美联社证实，这份报告的数字是基于中国政府的官方数据。

专家：新疆少数民族只能服从政府规定

美联社在报导中指出，过去四年里，中国当局在新疆不断打压与迫害维吾尔人与其他少数民族。在鼓吹分离主义的维吾尔人发动一系列爆炸和持刀袭击事件后，中国官员对维吾尔人进行了镇压，将至少一百万的维吾尔人与其他少数民族关入再教育营或监狱。这波系统性的镇压引发了西方国家的制裁，12日，美国丶英国与德国针对新疆人权议题举办了一场虚拟的联合国周边活动。

来自新疆中部库尔勒市的维吾尔人伊明告诉美联社，他的邻居中有八个人因为生了太多孩子被拘留。当他自己在2017年被关进再教育营时，他与一位老同学被关在同一间牢房，该位老同学因为有四个孩子而被逮捕丶拷问和审讯。

他说：「当他们逮捕我同学时，他们说这是极端主义的一个标志。政府开始将拥有许多孩子与伊斯兰极端主义联系起来。感觉他们想消灭我们。」

专家指出，国际社会必须从目前新疆少数民族中普遍存在的恐惧来了解当局收紧生育控制措施背後的目的。

美国罗斯-豪曼理工学院（Rose–Hulman Institute of Technology）的新疆问题专家葛罗斯（Timothy Grose）告诉美联社：「为了自我生存，新疆的少数民族会公开服从政府的规定，因为他们担心自己或家人可能被拘留。任何反抗的迹象都可能让他们被送去再教育营。」

中国：少数民族妇女自愿节育

过去几十年来，中国拥有世界上最广泛的少数民族优待制度，包括固定的雇用配额和大学入学考试加分。中国政府在限制大多数汉人只能拥有一个孩子的情况下，允许少数民族生育两个或三个孩子。

但美联社指，在习近平的领导下，中国政府取消这些福利制度。政府支持的学者开始呼吁中国政府打击大型宗教少数民族家庭，称其为恐怖主义和极端主义的滋生地。2017年4月，新疆的最高官员呼吁「有效遏制非法生育」，特别是在大多数维吾尔人居住的南疆。

报导指出，在中国官员眼中，目前采取的措施只是在「纠正」少数民族不严格的生育控制。政府一再表示，新疆的少数民族妇女都是自愿堕胎丶绝育和植入宫内节育器的，且政策规定，汉族和维吾尔族都可以有两个孩子。

然而，澳大利亚战略政策研究所的报告指出，在实际执行政策时，少数民族似乎成为特别严厉的节育措施的目标。中国官方数据的分析显示，自政府的新措施在新疆实施以来，少数民族占多数的县的出生率下降了近三分之二，而汉族占多数的县的生育率下降幅度与中国其他地区相差不多。新疆首府乌鲁木齐以汉族为主的地区甚至出现了出生率上升的情况。

澳大利亚战略政策研究所研究员鲁瑟 (Nathan Ruser) 告诉美联社，最近两年新疆出生率的下降幅度，远大于中国在严格执行一胎化政策的36年期间的下降幅度。在一胎化政策下，汉人受到了更严格的生育限制。

澳大利亚战略政策研究所团队还发现，中国政府的官方通知显示，新疆官员被赋予降低出生率的配额，并对未能达到计划生育目标的官员进行惩罚。在一个维吾尔族人口众多的县，当局设定的生育率目标比韩国的生育率还低。韩国是世界上生育率最低的国家。

在新疆当地官员严格对少数民族执行节育政策之时，中国官员却考虑取消全国的生育限制。11日，中国官员宣布，中国的人口在过去十年几乎没有增长，这加剧了人们对中国面临人口老化的担忧。

澳大利亚智库的报告还发现，新疆106个县级行政单位中约有一半没有公布2019年的出生率数据，这些数据本应在去年公布。鲁瑟告诉美联社：「这些统计数据已形成一个政治问题，所以地方政府干脆不公布这些数据。」

(美联社等)

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