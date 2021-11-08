澳智库：中国透过「运动式执法」强化新疆基层统治力

(德国之声中文网) 澳大利亚战略政策研究所 (Australian Strategic Policy Institute)周二 (10月19日)发布一份新疆报告，揭露了中国政府在新疆如何透过「运动式执法」的治理模式来迫害与打压维吾尔人与其他少数民族。

这份报告引用了上千个从新疆泄漏出来的警察报告以及其他官方文件，发现中国政府在新疆所运用的治理模式，与毛泽东时代推动的「运动式执法」有许多相似之处。报告作者写道，除了之前已揭露的大规模关押与强迫劳动之外，新疆当地居民还会被强迫参与所谓的「政治性剧场」，包含公判大会丶揭批丶宣示丶政令宣导课程以及喊口号。

澳大利亚战略政策研究所的研究员还发现，中国政府在新疆迫害维吾尔人的过程中，透过推动5种关键政策将共产党的党政系统深入到维吾尔人的生活中。这5个关键政策包含了在社区设置警务室丶推动网格化管理丶推广访惠聚丶建立「三位一体工作机制」以及推动「十户联防」。

研究员在报告中写道：「这些政策赋予了新疆的社区和村干部特殊的权力，让他们可以对居民的行动和情绪进行监控，从而制造令人害怕的氛围。一名维吾尔族青少年在社交媒体上发表关於对生活无望的帖子，就会被认为是对区域稳定造成威胁，也让他成为当地警察的目标。」

报告作者之一的澳洲乐卓博大学(La Trobe University) 中国民族政策教授雷国俊 (James Leibold) 告诉德国之声，新疆以社区为基础的控制机制是中国政府推动加强基层治理的一部分，这个治理模式旨在动员群众帮助消除异议和不稳定，提高中国共产党在社会底层的统治力。

雷国俊说：「 这种基层治理已经成为习近平思想的一个真正决定性的特征。他加强了地方一级的领导机关。在新疆，居委会和村委会承担了新的丶重要的维稳责任。我们还看到，通过不同的项目，地方一级的能力和领导力得到了提高。」

他认为，习近平领导的中国政府在新疆推动这样的治理模式有两种目的，其一是为了要确保共产党在新疆地区的控制，并保证受信任的汉族官员在新疆地区扮演重要的决策角色。他向德国之声表示，这些目的都是为了要在新疆制造稳定。

强大的「反恐维稳指挥部」

除了在新疆大规模推动与毛时代类似的专门运动与将党政系统深入到新疆当地外，澳大利亚战略政策研究所的研究员也发现，新疆政法委透过旗下的「反恐维稳指挥部」来操作之前人权观察曾披露的「一体化联合作战平台」。新疆政府透过该平台对维吾尔人的一举一动进行严密监控，并搜集大量关於维吾尔人个人资料。

报告作者指出，这个「反恐维稳指挥部」是中国政府在新疆推动再教育体系下的一个产物。一位不具名的消息人士向作者表示，新疆在地一个「反恐维稳指挥部」的分支会从远端去监控邻近的再教育营。

报告写道，新疆的政法委之所以会成为一个强大的政府部门，是因为他们掌控了监控科技，以及仰赖中共新疆的前党委副书记朱海仑所建立的体系来治理新疆。

除此之外，报告作者也发现，新疆当地的高级官员会为了实现指标，颁布与现有法律相抵触的新法规。他们的调查显示，有新疆地方官员为了要把维吾尔人赶出该地区，威胁要拘留整个维吾尔家庭。警方记录还透露，一些底层的官员曾以「对社会不满」、「没有固定地址」或「没有稳定收入」而拘留新疆的维吾尔居民。

在其中一个案例中，一位名叫伊克热木·伊明的维吾尔男子在2017年因当地的警察要达到拘留人数的额度，而将他关进再教育营。报告作者获得的警方纪录显示，後来伊克热木·伊明在再教育营中得到乙型肝炎，但却未得到治疗，当地的警方也阻止他妻子为他送药品。

「汉族至上」的治理模式

报告作者搜集到的官员资料也显示，新疆当地大多数的前线官员都是汉人，而截至2021年9月止，新疆没有任何一个县委书记是维吾尔人。作者写道：「这说明中国政府抹杀了他们曾承诺的民族自治，也说明在汉族主导的党政核心中根深蒂固的种族主义。」

在这份报告中，澳大利亚战略政策研究所的研究员特别点名了有清华大学与哈佛大学教育背景的药宁还有2021年出任新疆自治区政府副主席的杨发森。其中，杨发森被形容成是创新了「运动式执法」模组的关键人物。

报告作者强调，中国政府在新疆推动的再教育工作不仅发生在所谓的「职业教育和培训中心」当中，而是也出现在日常生活中，因为中国政府试图改变维吾尔人的行为和语言。雷国俊告诉德国之声：「新疆的官僚主义内部运作反映了中国更广泛的专制统治模式。事实上，中国政府过去几年在新疆推动的两次大规模『运动式执法』都使用了一些从别的地区借镜过来的治理手法，而新疆的『维稳』手段也可能在越来越多的中国地区被复制使用。」

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