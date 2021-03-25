澳智库：中国运用西方社媒做新疆大外宣

(德国之声中文网) 澳大利亚战略政策研究所 (Australian Strategic Policy Institute) 3月30日发布了一项研究显示，中国政府自2020年起，大幅运用美国的社交媒体来散播与新疆情势相关的假讯息或与主流媒体报导不同的内容。在所有的社交平台中，中国官方媒体透过脸书将这些内容推送给国际观众的成效最好。

其中，中国外交官与官方媒体的推特帐号在2020年，平均每个月在推文中提到「新疆」的次数将近500次，但是2019年这些帐号在推文中提到「新疆」的平均次数才大约280次。在脸书上，中国官媒的帐号能触及到国际用户的比例，比在推特上高的多。

澳大利亚战略政策研究所的统计显示，多个中国官媒的脸书帐号都排在累积最多「按赞数」与「提到新疆」的脸书帐号的前十名。其中，央视国际台的脸书帐号连续3年成为与新疆相关贴文获得最多「按赞数」的脸书帐号。

负责主持这项研究的资深研究员瓦力斯 (Jacob Wallis) 告诉德国之声：「我们从2018年开始观察到，美国的社交媒体平台上中国外交官与中国官媒的账号开始激增，所以我们知道中国透过这些平台，来扩散对中共来说有利的叙事和议题。」

瓦力斯指出，澳大利亚战略政策研究所的数据证明，中国官媒帐号的新疆贴文在脸书能够获得大量的覆盖率，而他们也能透过西方社群媒体来增加自身论述的触及率与互动。然而，在2020年国际间开始出现越来越多与中国在新疆侵害人权相关的研究报告或报导後，中国外交官与中国官媒透过社群媒体去散播新疆相关内容的优势便越来越薄弱。

瓦力斯说：「与中国官媒不同的论述开始在西方社交媒体上浮现出来，我们也开始看到中国政府改变策略，尝试透过其他的媒介来介入与新疆相关的国际政治讨论。」

运用非主流媒体来验证自己的论述

澳大利亚战略政策研究所的研究发现，在中国官媒渐渐无法透过自产的内容主导与新疆相关议题的话语权後，他们开始仰赖部分立场与叙事与中国政府类似的西方非主流媒体的内容来扩大在西方社交媒体上的影响力。这种作法甚至在他们与国际组织互动时发挥作用。

澳大利亚战略政策研究所在报告中以美国的网路媒体《灰区》(The Grayzone) 为例，指出该平台在在2019年12月至2021年2月期间，被中国官媒英文版引用了至少252次。其中，人民日报引用了《灰区》61次。

《灰区》曾在2020年发表文章，批评与新疆强迫劳动相关的外媒报导，是由美国政府与情报单位所发起的政令宣导，主要是想制造一个新的「冷战」。此外，《灰区》也曾发布另一篇报导，试图指出新疆议题专家郑国恩 (Adrian Zenz) 的研究方法中有漏洞，并批评国际社会所谓超过一百万维吾尔人遭中国政府关进再教育营的真实性。

澳大利亚战略政策研究所的数据显示，在2019年12月之前，中国官媒的英文或中文报导都未提及《灰区》。《灰区》的报导开始在推特与脸书被大量分享的期间，与中国媒体开始大量引用《灰区》报导的时间是吻合的。

瓦力斯告诉德国之声，中国共产党意识到，为了能够有效的在国际政治的讨论中取得话语权，他们需要建立一个更复杂的媒体生态系统，并透过向《灰区》这种非主流媒体的内容在西方世界推送有利於自己的讯息。

他说：「在一定程度上，我认为中共已经从2016年美国总统大选期间俄罗斯的讯息战中学到一点经验，那就是《灰区》的内容立场与专制政权相似，并认定《灰区》在俄罗斯的假讯息生态系统中扮演重要角色。中国共产党知道他们能运用向《灰区》这样的『资产』来协助他们将假讯息传播至西方的媒体生态中。」

Youtube与推特假帐号散步新疆政令宣导视频

澳大利亚战略政策研究所的团队还发现，近期在Youtube与推特上出现一系列立场亲近中共的视频，内容非常正向的方式在描绘维吾尔人的家庭与田园生活。然而，该团队发现可疑的是，Youtube与推特上有一些不真实的帐号在协助传播这些视频。

澳大利亚战略政策研究所在研究中写道：「虽然在没有技术信号的情况下，很难准确验证出这些推特帐号背後的主使者，但我们认为这次的政令宣传活动与中国政府有关。其中一个原因是，澳大利亚战略政策研究所的国际网络政策中心分析完整的推特数据发现，部分参与传播这些视频的帐号，之前属於中国政府。另外，为这波网络行动制造视频的是中国政府旗下一间位於新疆的公司。」

澳大利亚战略政策研究所提到的公司是新疆音像出版社，是由中国共产党的统战部出资成立的一间营销公司，专门制作描述维吾尔人的视频。澳大利亚战略政策研究所的研究发现，这些公司的人员会运用不真实的帐号在推特与Youtube上建立网络，并用这些帐号在推特上转发中国人所分享与新疆有关的推文。

澳大利亚战略政策研究所的瓦力斯向德国之声表示，极权国家发动的假讯息战对民主国家来说是一大挑战，因为极权政府会运用民主国家的开放性来散播假讯息。他认为，民主国家应该向台湾这些长年对抗中国假讯息战的国家取经。

他说：「台湾做了很多工作来强化其公民社会，让整个台湾社会对假讯息战产生抵抗力。这些准备让民主国家在假讯息的威胁下能继续运作，并同时具备能力来修复受到假讯息影响的讯息环境。」

瓦力斯认为，由於社群媒体业者是在第一线接受假讯息带来的冲击，所以他们必须针对恶意讯息的营运进行检测与执行规定。他告诉德国之声：「民主国家在政府丶民间社会和业者之间应该建立一种协调一致的夥伴结构，帮助民主国家建立抵御极权国家发动的假讯息战的能力。我认为民主国家还有很多准备工作得做。」

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