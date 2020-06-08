澳智库：中国正透过DNA采集强化社会监控体系

(德国之声中文网) 澳大利亚战略政策研究所 (Australian Strategic Policy Institute) 周三 (6月17日) 发布一份新的报告，揭露中国正在透过大量采集人民的DNA样本，来建立全球最大的警用DNA资料库。与一般用於刑事鉴定的DNA资料库不同的是，中国政府刻意采用了上千万无犯罪纪录的人民的DNA样本，而他们多半是在未得到人民充份同意的前提下，便进行了样本采集的动作，导致人民无法明确了解政府如何运用这些DNA样本。

这份报告也指出，中国在2013年与2016年分别於西藏与新疆以年度健康检查名义，对当地的少数民族进行DNA采集的计画，但自2017年底，中国国安部将这项计画扩大至中国其他区域，以「提升公安部门解决案件与控制社会的能力」为前提，针对几百万的成年男子与幼童进行DNA样本采集。

报告写道：「中国政府大规模采集人民DNA样本的作法已违反中国国内的法律，以及全球人权相关规范。当中国政府将DNA资料库与其他监控工具一同使用时，他们将可大幅提升以维稳之名打压公民社会的能力。」

澳大利亚战略研究所的研究发现，包含美国赛默飞世尔科技与中国阅微基因技术有限公司等多间国际生物科技公司协助中国警察建立DNA资料库，而他们在过程中可能已违反了相关的国际法律。报告写道：「这些公司有道德上的义务要确保他们的产品与生产过程没有违反了中国人民的基本人权与公民权利。」

超乎想像的DNA样本规模

根据该团队统计，中国政府自2017年底已采集了3500至7000万男性中国公民的DNA样本，这些公民大多没有能力拒绝政府采集他们的DNA样本，他们也无法干涉政府如何使用这些基因资讯。研究团队担忧，在中国政府广泛采集上千万男性公民的Y染色体样本後，由中国公安所掌控的这个DNA资料库将拥有可用来做身份识别的基因样本，并运用这些资讯去谱出许多家庭的跨世代的家族谱。

他们认为中国政府可能运用这些非常细节的资讯来找出特定异议人士的家人，并藉由向他们的家人施压来打击异议人士的人权与公民权。澳大利亚战略政策研究所的研究团队认为，当中国政府掌握一个庞大的基因资料库时，这将进一步扩大中国政府与国安部的权力，让中国人民遭受更严苛的监控。

报告中举了不少案例，其中一个是福建省莆田市公安局所推出的「采血通告」，内容强调为了配合全国第七次人口普查及第三代数字身分证基础调查，该区公安机关将在前期农村家系族谱的基础上，选择部分男性进行血液采集。通告说：「这项工作不仅有利於传承弘扬中华民族的族谱文化，还可以有效预防儿童丶老人等走失，帮助各种灾害事故中快速鉴定失踪人员身份，帮助警察破案。」

大部分国家都仅将这样的技术用来协助破获特定的刑事案件。他们通常只针对案发地区的人民，让他们以自愿的方式提供DNA样本，而在案件调查完成後，政府也会立即销毁这些DNA样本。然而，澳大利亚的报告称中国的DNA样本采集违反这些原则，参与DNA采集计画的人民并未被指认为刑事案件的相关人士，大部分采集计画的说明中，也并未提到是为了破解特定刑事案件。

负责撰写此报告的研究员雷国俊 (James Leibold) 呼吁中国立即停止采集人民的DNA样本，并摧毁任何非犯案人士的DNA样本。此外，他也希望联合国能针对这个现象展开调查，而各国政府也该确保该国生物科技公司所研发的产品不会成为协助中国采集人民DNA样本的利器。