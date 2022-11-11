澳、日领导人分别确认本周将与习近平举行会晤

澳大利亚总理阿尔巴尼斯将在本周二G20领导人峰会期间与中国国家主席习近平举行一对一会晤。日本首相岸田文雄确认周四将在泰国参加日中首脑面对面会谈。相当长时间以来，澳中、日中关系均处于紧张状态。澳、日两国都希望可以同中国改善关系。
（德国之声中文网）澳大利亚总理阿尔巴尼斯周一（11月14日）已确认，将于周二同中国国家主席习近平在印尼巴厘岛G20领导人峰会期间进行一对一会晤。
澳大利亚ABC新闻指出，此次会面将成为澳中两国最高领导人时隔6年的第一次正式会晤。
阿尔巴尼斯被问到，这次会晤有多大希望可以推动中国取消一系列官方和非官方的贸易制裁和贸易壁垒？阿尔巴尼斯没有直接回答。他回应说：“我们带着善意参加这次会晤。这次会晤不设任何先决条件。”
美联社报道指出，中国对澳大利亚采取的贸易制裁和贸易壁垒导致澳大利亚出口商每年损失130亿美元。
上周日（13日），阿尔巴尼斯和中国国务院总理李克强在柬埔寨举行的东盟峰会活动期间举行了短暂交谈。交谈后阿尔巴尼斯表示：“我要说这次对话是建设性的，是积极的。我认为能够对话是一件好事。关于与中国的关系，我已经反复说过，我们应该在我们能做到的地方进行合作。”
2018年6月，澳大利亚国会通过两项反外国干预的法案，要求游说人士申报是否为其他国家服务，并大幅加重从事间谍活动的刑罚。时任澳大利亚总理的特恩布尔此前在宣布修改国家安全法时，曾引述澳洲安全情报机构的报告，提到“关于中国干扰的报道令人不安”。特恩布尔并以普通话称，“澳大利亚人民站起来了”，他呼吁澳洲人应捍卫自己的主权。澳中两国关系渐渐趋于紧张。
新冠疫情在全球爆发后，澳大利亚要求对新冠病毒展开国际溯源调查之后，中国做出愤怒回应，宣布对一系列澳大利亚产品实施进口制裁，中澳关系急剧恶化。
今年5月澳大利亚工党新政府上台后，中国与澳大利亚僵持的外交关系展现出回暖的迹象。
上周，中国外交部只对外确认，中国国家主席习近平会在参加G20领导人峰会期间将应约同法国总统马克龙、美国总统拜登、塞内加尔总统萨勒、阿根廷总统费尔南德斯等多国领导人举行双边会见。
但澳大利亚总理阿尔巴尼斯上周已表示，他也希望与中国国家主席习近平在峰会见面。阿尔巴尼斯表示，“对话是有益的”，如果能与习近平会面“将会是一件积极的事情”。
据日本共同社报道，日本官房长官松野博一周一在记者会上透露，首相岸田文雄和中国国家主席习近平的首脑会谈将于17日在访问地泰国举行。这将是约3年来首次举行面对面的日中首脑会谈。
上周，中国外交部宣布，应泰王国总理巴育邀请，国家主席习近平将于11月17日至19日赴泰国曼谷出席亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。
11月初，日本外交圈已传出日中两国政府正在探讨在东南亚召开国际会议期间，拟举行日本首相岸田文雄首相和中国国家主席习近平的首脑会谈。
共同社指出，日中首脑此前最后一次面对面会谈是2019年12月。如果此次能够实现会谈，岸田将表达有必要通过双方的努力构筑有建设性且稳定的关系的想法，可能还会指出两国外交和防务部门等进行多层级沟通的必要性。
报道称，预计将成为议题的包括中国海警局船只驶入具有主权争议的岛屿尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近海域、中国军队8月向日本专属经济区（EEZ）发射5枚弹道导弹的台湾相关问题。岸田可能会主张台湾海峡和平与稳定的重要性。
两天前，日本首相岸田文雄在柬埔寨参与东盟峰会期间，与中国国务院总理李克强站着交谈了几分钟，确认将为日中关系发展而合作。
（美联社、共同社、德新社、ABC新闻）
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