澳、日领导人分别确认本周将与习近平举行会晤

（德国之声中文网）澳大利亚总理阿尔巴尼斯周一（11月14日）已确认，将于周二同中国国家主席习近平在印尼巴厘岛G20领导人峰会期间进行一对一会晤。

澳大利亚ABC新闻指出，此次会面将成为澳中两国最高领导人时隔6年的第一次正式会晤。

阿尔巴尼斯被问到，这次会晤有多大希望可以推动中国取消一系列官方和非官方的贸易制裁和贸易壁垒？阿尔巴尼斯没有直接回答。他回应说：“我们带着善意参加这次会晤。这次会晤不设任何先决条件。”

美联社报道指出，中国对澳大利亚采取的贸易制裁和贸易壁垒导致澳大利亚出口商每年损失130亿美元。

上周日（13日），阿尔巴尼斯和中国国务院总理李克强在柬埔寨举行的东盟峰会活动期间举行了短暂交谈。交谈后阿尔巴尼斯表示：“我要说这次对话是建设性的，是积极的。我认为能够对话是一件好事。关于与中国的关系，我已经反复说过，我们应该在我们能做到的地方进行合作。”

2018年6月，澳大利亚国会通过两项反外国干预的法案，要求游说人士申报是否为其他国家服务，并大幅加重从事间谍活动的刑罚。时任澳大利亚总理的特恩布尔此前在宣布修改国家安全法时，曾引述澳洲安全情报机构的报告，提到“关于中国干扰的报道令人不安”。特恩布尔并以普通话称，“澳大利亚人民站起来了”，他呼吁澳洲人应捍卫自己的主权。澳中两国关系渐渐趋于紧张。

新冠疫情在全球爆发后，澳大利亚要求对新冠病毒展开国际溯源调查之后，中国做出愤怒回应，宣布对一系列澳大利亚产品实施进口制裁，中澳关系急剧恶化。

今年5月澳大利亚工党新政府上台后，中国与澳大利亚僵持的外交关系展现出回暖的迹象。

上周，中国外交部只对外确认，中国国家主席习近平会在参加G20领导人峰会期间将应约同法国总统马克龙、美国总统拜登、塞内加尔总统萨勒、阿根廷总统费尔南德斯等多国领导人举行双边会见。

但澳大利亚总理阿尔巴尼斯上周已表示，他也希望与中国国家主席习近平在峰会见面。阿尔巴尼斯表示，“对话是有益的”，如果能与习近平会面“将会是一件积极的事情”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



日本首相将在泰国与习近平举行会面

据日本共同社报道，日本官房长官松野博一周一在记者会上透露，首相岸田文雄和中国国家主席习近平的首脑会谈将于17日在访问地泰国举行。这将是约3年来首次举行面对面的日中首脑会谈。

上周，中国外交部宣布，应泰王国总理巴育邀请，国家主席习近平将于11月17日至19日赴泰国曼谷出席亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。

11月初，日本外交圈已传出日中两国政府正在探讨在东南亚召开国际会议期间，拟举行日本首相岸田文雄首相和中国国家主席习近平的首脑会谈。

共同社指出，日中首脑此前最后一次面对面会谈是2019年12月。如果此次能够实现会谈，岸田将表达有必要通过双方的努力构筑有建设性且稳定的关系的想法，可能还会指出两国外交和防务部门等进行多层级沟通的必要性。

报道称，预计将成为议题的包括中国海警局船只驶入具有主权争议的岛屿尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近海域、中国军队8月向日本专属经济区（EEZ）发射5枚弹道导弹的台湾相关问题。岸田可能会主张台湾海峡和平与稳定的重要性。

两天前，日本首相岸田文雄在柬埔寨参与东盟峰会期间，与中国国务院总理李克强站着交谈了几分钟，确认将为日中关系发展而合作。

（美联社、共同社、德新社、ABC新闻）

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