澳、新批准RCEP 区域自贸协定明年生效

（德国之声中文网）澳大利亚和新西兰政府周二（11月2日）分别宣布，完成了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的核准程序。这一目前世界规模最大的自贸协定计划于2022年1月1日生效，将规范缔约国之间的商品和服务贸易、电子商务、知识产权保护和企业竞争等。

这一协定的签约国包括东盟十国以及东盟自由贸易协定伙伴国中国、澳大利亚、日本、新西兰和韩国。这些国家涵盖了全球30%的人口、29%的GDP以及27%的贸易量。

RCEP于去年11月15日完成签署。已批准RCEP的东盟国家有文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国和越南，东盟以外的国家有澳大利亚、新西兰、日本和中国。

澳大利亚贸易部长特汉（Dan Tehan）在一份声明中表示，目前RCEP生效条件已经满足，所有参与国将推动协定于明年1月1日生效。澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）强调，RCEP将加强澳大利亚与东盟间的贸易关系，并表明澳政府对东盟主导的区域经济架构的承诺。

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新西兰贸易部长特怀福德（Phil Twyford）称，明年初开始，商贸活动将得益于RCEP创造的新机会。

RCEP将取消成员国之间91%货物的关税，规范投资标准、知识产权保护、电子商务等贸易活动，并将促进自贸区内供应链的优化。

（路透社）

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