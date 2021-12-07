澳新不派官员出席北京冬奥 日本陷入两难

(德国之声中文网) 在美国宣布正式对北京冬奥进行外交抵制的隔天，澳大利亚总理莫里森 (Scott Morrison) 周三 (12月8日) 表示，澳大利亚也不派官员出席即将在北京举行的冬奥会。

莫里森说，堪培拉是在与中国於一系列问题上存在「分歧」的前提下做出决定。他表示：「澳大利亚不会从维护自身利益的坚定立场上后退，显然，我们不会派澳大利亚官员出席北京冬奥，这并不奇怪。」

莫里森还指出，中国在新疆的人权侵犯行为和中国政府不愿意与澳大利亚官员会谈是迫使澳大利亚作出决定的关键因素。他说：「澳大利亚并未对(双边交流)设置任何障碍，但中国政府一直不给我们就这些问题进行会谈的机会。」

在过去的两年里，中国对澳大利亚商品实施了一系列惩罚性制裁，这场激烈的政治争端冻结了双边部长级政府官员的接触，使两国关系陷入了自1989年天安门广场镇压以来最严重的外交危机。

中国对澳大利亚立法反对海外渗透丶禁止华为获得5G合同以及呼吁对新冠病毒起源进行独立调查感到愤怒。

澳大利亚的大麦丶煤炭丶铜矿石丶棉花丶干草丶原木丶岩龙虾丶糖丶葡萄酒丶牛肉丶柑橘类水果丶谷物丶食用葡萄丶乳制品和婴儿配方奶粉等商品都受到了中国的制裁。此外，澳大利亚根据与英国和美国签订的新防务条约，为其海军配备核动力潜艇，此举被广泛认为是为了对抗中国在太平洋地区的影响，但也激怒了中国政府。

在美国7日宣布消息後，中国外交部在例行记者会上表示，如果华盛顿继续进行这种抵制，北京将采取坚决的反制措施，但却未详细说明是怎麽样的措施。美国下一次将於2028年在洛杉矶举办奥运会，这引发各界关注中国是否届时也会做出反制措施。

新西兰：决定与美国无关

除了澳大利亚与美国外，新西兰副总理罗伯逊 (Grant Robertson) 7日也表示，新西兰将不派部长级的外交代表参加北京冬奥，理由是因为对新冠病毒的担忧。

罗伯逊向纽西兰国家广播公司表示：「我们已经明确表示，我们不会派一级部长去北京。但他申明，此举与美国的决定无关。他说：「我们是因为一系列因素才做出这个决定，但主要是与新冠疫情，以及在新冠疫情期间不利安排旅行等事实相关。」

罗伯逊说，新西兰10月便已告知中国这个决定。他也强调，新西兰此前已经向中国提出了其对人权的关注。他说：「我们已经在许多场合向中国表明了我们对人权问题的关注。最近新西兰总理与习近平谈话时就表明了。他们很清楚我们对人权的看法，但我们已经做出了不参加北京冬奥的决定。」

日本：以国家利益决定

此外，同为美国盟友的日本7日也表示，将根据国家利益决定是否派官员出席北京冬奥。根据日本共同社报导，日本首相岸田文雄星期二告诉媒体：「我们希望从日本的国家利益的角度出发，通过考虑对日本外交和奥运会的潜在影响，做出我们自己的决定。」

此前，日本外交部长林芳正说，日本政府尚未决定对是否参加北京冬奥采取任何立场。他在7日的一场新闻发布会上说：「综合考虑各种因素，我们将在适当的时候就政府对北京冬奥的立场做出决定。日本认为重要的是，国际社会的普世价值，包括自由丶对基本人权的尊重和法治，将在中国得到保障。」

林芳正重申，当日本政府对是否派官员出席北京冬奥做出决定时，上述这些普世价值都会是考量的重点。

共同社在报导中指出，在明年日中外交关系正常化50周年之前，东京将在美中於各领域的竞争加剧的情况下，面临艰难的选择。自10月初上任以来，岸田一直试图在与中国的关系中维持微妙的平衡，因为中国作为一个军事和经济大国，在亚太地区的影响力一直在增加。

(路透社丶共同社)

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