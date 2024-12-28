澳政府：涉培训中国军事人员的前美军飞行员将引渡美国

澳大利亚司法部长德雷福斯日前表示，他已批准美国对前美国海军陆战队飞行员杜根的引渡请求。杜根面临的指控包括违反美国军备控制法，训练中国军方飞行员在航空母舰上降落。

（德国之声中文网）现年55岁的丹尼尔·杜根（Daniel Duggan）是一名澳大利亚归化公民。2022年10月，他刚从中国返回，就在澳大利亚联邦警察在新南威尔士州的一个乡村小镇逮捕。自2014年起他一直住在中国。

杜根的律师在法庭上辩称，没有证据表明他训练的中国飞行员是军人，而且在被控犯罪时，他已不再是美国公民。律师称，杜根于2016年在美国驻北京大使馆放弃了美国国籍，并在一份证书上追溯到2012年。

德雷福斯表示，他已决定将杜根引渡到美国接受起诉。此前新南威尔士州一名地方法官于5月裁定杜根可以被引渡。

德雷福斯在一份声明中说：“杜根先生获得了机会陈述为什么不应将他引渡到美国。我在做出决定时，考虑了所有的材料。”

杜根在澳大利亚有六个孩子。自被捕以来他一直被关押在狱中。

杜根的妻子萨芙琳（Saffrine）在一份声明中说，杜根的家人收到政府的一封信，信中说杜根将于12月30日至2月17日之间被引渡，杜根的家人对这一决定“感到震惊”。

她在声明中说：“丹的家人和律师现在正在考虑其法律选择，包括要求政府提供决定的具体理由。”

声明说，这些指控围绕南非的一所飞行学校展开，杜根12年前曾在该学校兼职担任飞行教练。

“丹坚称自己无罪，并否认对他提出的指控，这些指控在澳大利亚并不被视为犯罪，”声明中写道。

被控指导中国军事飞行员在航母降落

哥伦比亚特区法院公布的起诉书显示，杜根面临四项指控。起诉书称，杜根在2009年至2012年间往返于澳大利亚、美国、中国和南非之间，当时他与一名中国公民签订了合同，为一家中国国有公司提供服务，包括评估中国军事飞行员学员以及指导他们在航空母舰上降落。

美国有关部门在从中国黑客苏斌（音译）手中缴获的电子设备中发现了与杜根的通讯往来。杜根的律师此前表示，杜根认识的苏斌只是中国国有航空公司中航工业的职业中介。

被定罪的黑客苏斌被列为美国起诉书中杜根案的七名同谋之一。杜根的律师辩称，黑客案件与此无关。

2022年杜根被捕的同一周，英国警告数十名前军事飞行员停止为中国工作，否则将面临起诉。

澳大利亚也在调查另一名在南非飞行学校工作的飞行员。作为对两起案件的回应，澳大利亚加强了法律，禁止前国防人员训练“某些外国军队”。

（路透社）

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