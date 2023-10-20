澳政府决定不取消中方达尔文港的租约

（德国之声中文网）澳大利亚政府周五（10月20）表示，在对国家安全风险进行审查后，决定不取消一家中国公司对北部达尔文港的租约。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）领导的中左翼政府表示接受审查结果，即没有必要取消中资企业岚桥集团（Landbridge）于2015年获得的为期99年的港口租约。

报告认为，监管体系“健全”，对包括港口在内的重要基础设施的风险监控“充分”，因此没有必要更改或取消租约。

总理内阁部在一份声明中表示：“政府已接受该建议”，“澳大利亚人可以相信，他们的安全不会受到损害，同时确保澳大利亚仍然是具有竞争力的外国投资目的地。”

达尔文港是距离澳大利亚的亚洲邻国最近的北部港口。它还将成为一个轻型、易于部署的陆军旅的基地，该旅被设想为军事重组的一部分，以将澳大利亚的防御态势转向远程威慑。

在2022年5月工党大选中上台后不久，澳大利亚总理阿尔巴尼斯就承诺对岚桥集团的租约进行审查。据说在当时的保守党政府执政时期，岚桥集团的租约曾让澳大利亚的亲密盟友美国感到震惊。

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澳政府决定不取消中方达尔文港租约的决定，发生在中澳关系回暖的背景下。中国本月释放了被关押三年的澳大利亚记者成蕾，并逐步放宽了一系列惩罚性贸易措施。

此前，在澳大利亚政府禁止华为获得利润丰厚的合同、反击中国的舆论渗透活动并与其他国家一起呼吁调查新冠疫情的起源之后，澳中关系曾一度处于深度冻结状态。作为报复，中国对澳大利亚产品实施了一系列事实上的制裁。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



随着两国关系在阿尔巴尼斯政府的领导下逐渐解冻，这些措施也在慢慢解除。

澳大利亚葡萄酒是最后仍受到中国高关税挤压的主要出口商品之一，该行业希望在未来几周内取得突破。

（法新社）

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