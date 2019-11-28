澳情报机关：王立强最多是个“路人甲”

（德国之声中文网）《澳大利亚人报》近日报道称，针对自称是中国情报部门前工作人员的王立强，澳大利亚情报机关已经结束了调查。结果显示，这位自称曾参与策划绑架香港铜锣湾书店书商赴大陆受审，并在台湾从事活动影响选举结果的"叛逃中国特工"，不是由北京派出，针对国家敌人搞破坏行动的训练有素的情报特工人员，充其量只是一个游走在间谍团体边缘的"路人甲"(bit player)。

11月中旬，自称是中国前情报机关间谍的王立强向澳大利亚情报机关吐露内幕的消息引发了各大媒体的关注。他向澳大利亚安全情报组织(ASIO)爆料称，自己参加过一些中方的间谍行动，其中包括将香港书商李波绑架到中国内地，以及在香港高校中拉拢内地学生等行动。王立强自称，他此前供职于中国创新投资有限公司(CIIL)，而这家总部位于香港的企业被认为是北京在香港实施政治谍报、经济谍报行动的重要机构。

他还说，2018年他还参与协调了干扰台湾县市选举的行动，在媒体、网络、寺庙等层面展开渗透，试图影响台湾的政治辩论风向，并且取得了不小的成果。王立强表示，针对2020年的台湾总统大选，北京情报部门也制订了相应的计划，试图引导台湾舆论更多地正面报道国民党候选人，从而阻止蔡英文连任。

澳安全机关：王立强不是高级间谍

所有的这些表述让王立强的故事登上了各大国际媒体的头条。对于本来就因担忧中国当局在澳洲扩大政治影响力而处于动荡的中澳关系来说，王立强的出现又带来了额外的不稳定因素。

但也就在王立强宣布"变节"的大约5天后，多个澳大利亚安全机关的消息人士告诉《周末澳大利亚报》，安全机关内部达成的共识是：尽管针对王立强的调查仍在进行之中，但他并不是自己声称的那种变节的高级间谍。中国外交部也曾一度迅速对王立强加以谴责，并保证绝对不会干预他国事务。包括《环球时报》在内的官媒还公开了据称是王立强2016年因"诈骗罪"在福建南平市光泽县人民法院接受审判的视频。视频中王立强对于其诈骗12万元人民币的事实供认不讳，并称自己"法律意识淡薄"，"希望法院从轻处理"。中国官媒声称当时王立强还是一名大学在读学生。但同时有网络评论对视频中那位王立强身份的真实性提出怀疑。主要依据是缺乏他的正面特写的清晰镜头，无法确认身份。

澳大利亚成立"高级别情报特别工作组"

墨尔本《世纪报》曾报道称，王立强还向澳方披露了中国在澳大利亚施展政治影响力的行动细节。目前，他以旅游签证暂居在澳大利亚，并且已经提交了政治避难的申请。王立强表示，如果他现在返回中国，将会面临监禁甚至死刑判决。虽然澳洲当局针对他的调查还没有完全结束，但澳洲的情报机关已经展开了应对间谍战的准备。《澳大利亚人》与12月2日报道称，一支由澳大利亚安全情报组织（ASIO），澳大利亚信号局（ASD）和国防情报部门领导的精英情报特别工作组将成立，令澳大利亚处于虚拟战争的备战状态，以应对前所未有的外国干涉和间谍活动对国家安全的威胁。

报道称，此举将使ASIO的作用首次扩大到与澳大利亚联邦警察（AFP）共享有关外国干涉的机密情报。通过ASIO进行的安全调查和AFP的犯罪调查所收集汇总的情报，将有助于确定是否针对外国目标提起指控或是否已经将他们悄悄地驱逐出境。据称，该部门以近9000万澳元的初始新资金启动。

澳大利亚人"愿意相信最糟糕的情况"

澳大利亚这一情报部门成立的时机正是王立强事件发酵之时。《澳大利亚人》援引政府消息报道称，该工作组的成立工作已经展开了几个月，与最近的有关中国干涉的指陈无关。然而，这项计划是上周，也就是王立强出面爆料的时候由澳大利亚政府内阁签署批准的。报道称，成立这个工作组不需要立法，将被赋予更大的专门隐秘和技术收集支持的能力。

《澳大利亚人》在报道中还写道，自由党议员安德鲁·哈斯提（Andrew Hastie）曾参与促成王与ASIO的联系，并出现在60分钟的媒体采访中，他称王立强为"民主之友"，并表示："任何愿意协助我们捍卫主权的人都应得到我们的保护"。就此，报道的作者写道："这种英雄般的假设是由如此薄薄的事实表皮制成的，令人惊讶，但可以理解。在任何其它时候，王的主张都会遭到怀疑，但是北京持续干预澳大利亚事务的尝试剥夺了中国政府的信誉，并促使澳大利亚人愿意相信最糟糕的情况。"