澳总理雅加达会李强，宣布年内访华

（德国之声中文网）阿尔巴尼斯在印尼参加东盟峰会期间与中国总理李强进行了场边会晤，他表示澳大利亚和中国在恢复 "畅通无阻的贸易 ”方面取得了进展，但还需要做更多。

2022年出任总理的阿尔巴尼斯还表示，他将在今年内访问中国。如果能够成行，这将是自2016年以来澳大利亚总理首次访华，也将是澳大利亚在稳定两国关系方面迈出的重要一步。

“我们在恢复贸易畅通方面取得的进展对两国都有好处。我们希望看到这一发展继续下去。”阿尔巴尼斯在雅加达发表讲话时说。

去年11月，阿尔巴尼斯在巴厘岛的G20峰会期间会见了中国国家主席习近平。此次会晤被广泛认为是两国关系自跌入冰点后逐渐回暖的开端。此后，阿尔巴尼斯是否将访问中国成为外界持续关注的焦点。

随着双方互动的升温，中国最近取消了对澳大利亚大麦出口的关税。澳大利亚仍希望北京取消对葡萄酒、龙虾和其他出口产品的限制。

阿尔巴尼斯说，虽然澳大利亚的观点并不总是与中国一致，但双方进行对话是“至关重要”的。他还提到自己访华之行也是纪念前工党总理惠特拉姆（Gough Whitlam）访华50周年。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



李强也对两国关系的改善表示欢迎，称中国愿与澳大利亚共同努力，恢复经济交流，维护地区和平与稳定。他还表示中国希望澳大利亚对在澳投资经营的中国企业采取“客观公正”的态度。

G20无缘会习近平

中国外交部发言人毛宁在周四的例行记者会上也表示欢迎澳总理访华。她说中方始终认为，一个健康稳定的中澳关系符合两国人民根本利益，有利于亚太地区和世界的和平稳定与发展繁荣；中方愿同澳方一道，落实好两国领导人共识，坚持相互尊重，互利共赢，妥善处理分歧，推动两国全面战略伙伴关系持续改善和发展。

据澳大利亚广播公司报道，阿尔巴尼斯原计划在本周末在印度举行的二十国集团（G20）领导人峰会期间与中国国家主席习近平举行双边会晤。但由于习近平缺席，他改为与李强会晤。

阿尔巴尼斯对媒体表示，他在与李强在雅加达的场边会谈中提到了人权个案，包括两名在中国被拘押的澳大利亚公民成蕾和杨恒均的案件，并告诉对方澳大利亚人 "希望看到成蕾与她的孩子们团聚"。

几乎与此同时，9月7日，第七次中澳高级别对话在北京举行，议题包括贸易、投资、民间交流以及地区和全球安全等。澳方代表团由18名成员组成，涉及高等教育、旅游、交通、文化和媒体等多个领域。澳外长黄英贤表示，“这是自2020年初以来首次举行高级别对话，代表在加强双边交流和稳定两国关系上又前进了一步。”



（路透社、澳广）

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