澳总理阿尔巴尼斯要“与中国开展建设性合作”

（德国之声中文网）“国家间有建设性的经济交往有助于关系的搭建……，这就是为什么我所领导的政府将继续与中国开展建设性合作”，阿尔巴尼斯本周日（11月5日）在上海进博会开幕式讲话中说。

据路透社报道，阿尔巴尼斯还表示，与中国建立有对话及合作的双边关系“符合我们所有人的利益”。

在讲话结束后，他与澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）一起向媒体表态，他说，他欢迎中国国务院总理李强在进博会上发表的言论，认为这些言论“非常积极”。李强在进博会上表示，中国将进一步扩大市场准入和进口。

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阿尔巴尼斯将在中国逗留四天，访问上海和北京。这是澳大利亚领导人七年来首次访华，两国在经历了影响两国贸易的外交纠纷后，正寻求修补关系。

澳中关系基调明显变友好

自从阿尔巴尼斯政府去年上台以来，澳中关系有所稳定。中左翼的阿尔巴尼斯政府寻求与中国建立更加友好的关系，同时也在抗衡北京在太平洋地区日益增长的影响力。

这位澳大利亚总理在周日表示，亚太地区的发展是“我们观察未来的一个视角”，而澳大利亚与中国的关系是其中的关键部分。他称赞了北京和堪培拉之间“成熟的关系”，并称两国经济的互补性“为这种关系注入了活力”。

中国外交部表示，阿尔巴尼斯将会见中国领导人，就双边问题以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。中国外交部发言人汪文斌说：“一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的根本利益，也有利于地区和世界和平稳定。”

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



法新社的报道指出，与三年前澳中双边关系深陷冰点时相比，如今的基调明显更加友好。在堪培拉当时的保守派政府将华为排除在5G建设之外、并要求调查新冠病毒来源之后，中国于2020年对一系列澳大利亚产品征收了惩罚性关税。而在阿尔巴尼斯政府上台后，很多关税已经被取消，中国政府还表示将取消对澳大利亚葡萄酒的类似惩罚。

澳大利亚贸易部长法雷尔在周六与中国商务部长会晤后表示，他预计“在很短的时间内”针对澳大利亚海鲜和红肉产品的贸易阻碍将得到移除。

路透社报道指出，阿尔巴尼斯周一将在北京会见中国国家主席习近平，这位澳总理表示，他将在北京提出对南中国海紧张局势加剧的担忧。他也在开启访华行程时表示，会向中方提及澳籍作家杨恒均的案件以及人权问题。

会争取让 “网网”和“福妮”留在澳大利亚

另外，《悉尼先驱晨报》还在其11月5日的报道中提到，阿尔巴尼斯希望中国能允许熊猫“网网”和“福妮”留在澳大利亚。他说，他准备在北京与习近平会面之际提出这个呼吁。

中国2009年向澳大利亚阿德莱德动物园租借了一对大熊猫 “网网”和“福妮”。当时澳中关系正蓬勃发展。时任中国国家主席胡锦涛在访问悉尼期间亲自提出了租借大熊猫。

不过，“网网”和“福妮”的租期即将于2024年到期，该租期此前已延长了5年。据《悉尼先驱晨报》报道，阿尔巴尼斯说：“我是挺熊猫一派的（pro panda）。我代表着澳大利亚的孩子和家庭，希望能看到熊猫继续留在澳大利亚”。

（法新社，路透社，悉尼先驱晨报）

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