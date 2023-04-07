澳总理：持续监禁阿桑奇“毫无益处”

（德国之声中文网）澳大利亚总理阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 周五（5月5日）对维基解密创始人阿桑奇 (Julian Assange) 继续被监禁表示失望。

阿尔巴尼斯表示，他对这位澳大利亚公民心理健康感到担忧。他说： “真的是够了，事情需要有个结论，需要得到解决。”

阿尔巴尼斯 一直主张释放阿桑奇。如果被引渡到美国，阿桑奇恐将面临约175年监禁。

持续监禁阿桑奇“没有任何好处”

美国指控阿桑奇与前美国军事情报分析员曼宁（Chelsea Manning）共谋在2010年泄露大量机密材料。华盛顿说，泄密事件使许多人的生命处于危险之中。

阿尔巴尼斯说，澳大利亚人不明白为什么将文件泄露给了阿桑奇的曼宁得以释放，而这位维基解密创始人仍在监狱中。

阿桑奇妻子: 欧洲新闻自由正受到严重威胁

阿尔巴尼斯解释说，虽然他对阿桑奇的所作所为存在“疑问”，但让他一直待在狱中“没有任何帮助”。

“美国政府当然非常清楚澳大利亚政府的立场。”他在伦敦接受ABC电视台采访时说。

这位澳大利亚总理在去年11月与美国官员的会晤中提出了这个问题。阿尔巴尼斯并未透露他是否会和将于5月24日访问悉尼参加四方领导人峰会的美国总统拜登提出这个问题。

他表示：“依照外交的运作方式……可能无法预测你们将要进行的讨论。”

阿桑奇为避免被引渡而诉讼

阿桑奇目前被关押在伦敦的贝尔马什监狱。

英国警方于2019年4月逮捕了阿桑奇，原因是他逃脱了与当年瑞典性侵指控相关的一起逮捕令。该逮捕令最终被撤销。

此前，阿桑奇在厄瓜多尔大使馆避难七年。他目前正在打一场官司，以避免被从英国引渡到美国。抗议者和新闻自由倡导者敦促释放阿桑奇。

（路透社、德新社）

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院 4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2010年10月，伦敦 2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2011年1月，伦敦 这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。 作者: 文山



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