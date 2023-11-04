澳总理开启访华之旅 聚焦双边贸易

（德国之声中文网）在开启上任以来首次访华行程之际，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周六表示，他将会就澳籍作家杨恒均的案件向中方提出抗议。据美联社报导，阿尔巴尼斯下周一将会与中国国家主席习近平进行会晤，此次中国之旅主要是聚焦两国贸易关系。

“会提及杨博士的案件需要解决”

华裔澳籍作家杨恒均于2021年在中国出庭受审之后，两年多来法庭始终没有宣判。现年58岁的他此前从中国拘押地点给儿子们寄出了一封信，信中写道：“我病了，我很虚弱，我快要死了。”这令家人对其健康状况感到担忧。

在启程飞往上海之前，阿尔巴尼斯在机场对记者表示：“我会提到杨博士的案件需要得到解决，我会谈论他的人权、拘留的性质以及程序不透明等问题。”

中国外交部日前对杨恒均的案件做出回应，称“司法机关严格依法审理案件，充分保障相关当事人的各项合法权利，充分尊重并保障澳方探视等领事权”。

阿尔巴尼斯是2016年以来首位访华的澳大利亚总理。美联社指出，此行标志着在去年澳大利亚中左翼政府上台后两国之间的关系得到改善。

在去年印尼巴厘岛举行的G20峰会上，阿尔巴尼斯首次与习近平会晤。在那次会谈中，这位澳大利亚总理已经提及了杨恒均以及另一位澳籍记者成蕾的案件。今年10月，在中国被关押三年多的成蕾获得释放，并被驱逐出境。她的获释被解读为北京方面在阿尔巴尼斯访华之前释放的让步信号。

10月11日成蕾获释回到澳大利亚后见到澳外长黄英贤

除了下周一与国家主席习近平的会谈之外，阿尔巴尼斯还将在周二与总理李强举行会晤。去年5月阿尔巴尼斯刚刚胜选之后，李强就向其发出了贺电，这在当时就引发了有关两国关系可能缓和的猜测。在此之前，北京一直拒绝与澳大利亚政府进行部长级别以上的高层接触。

“这是七年以来对我们主要贸易伙伴的首次访问，这是非常积极的一步，我很期待与习主席和李总理进行具有建设性的讨论与对话”，阿尔巴尼斯在启程前强调，“这是我们在对华关系上采取耐心、审慎和深思熟虑的态度所达成的结果。”

以贸易为主题的访问

自从阿尔巴尼斯政府去年上台以来，两国关系得到稳定。中方取消了在2020年外交争端中对澳大利亚实施的大多数贸易制裁措施。据悉，相关贸易制裁给澳大利亚在大宗商品和食品出口方面造成的损失高达每年130亿美元。

阿尔巴尼斯预计周日将在上海出席中国国际进口博览会。中国总理李强将主持进博会的开幕式。届时将有超过200家澳大利亚公司参展。

据悉，阿尔巴尼斯此次为期三天的中国之行将会聚焦于重启中澳自由贸易协定，解决剩余的贸易限制，以及就未来如何解决贸易争端寻求共识。

澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）、外长黄英贤（Penny Wong）和一个澳大利亚商贸代表团随行前往中国。

中国是澳大利亚最大的出口市场，尤其是在铁矿石、天然气和锂等矿物领域。

不过阿尔巴尼斯此前已经表示，澳大利亚不会支持中国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（简称CPTPP）。



（美联社、路透社）

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