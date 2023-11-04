澳总理开启访华之旅 聚焦双边贸易

（德国之声中文网）在开启上任以来首次访华行程之际，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周六表示，他将会就澳籍作家杨恒均的案件向中方提出抗议。据美联社报导，阿尔巴尼斯下周一将会与中国国家主席习近平进行会晤，此次中国之旅主要是聚焦两国贸易关系。
“会提及杨博士的案件需要解决”
华裔澳籍作家杨恒均于2021年在中国出庭受审之后，两年多来法庭始终没有宣判。现年58岁的他此前从中国拘押地点给儿子们寄出了一封信，信中写道：“我病了，我很虚弱，我快要死了。”这令家人对其健康状况感到担忧。
在启程飞往上海之前，阿尔巴尼斯在机场对记者表示：“我会提到杨博士的案件需要得到解决，我会谈论他的人权、拘留的性质以及程序不透明等问题。”
中国外交部日前对杨恒均的案件做出回应，称“司法机关严格依法审理案件，充分保障相关当事人的各项合法权利，充分尊重并保障澳方探视等领事权”。
阿尔巴尼斯是2016年以来首位访华的澳大利亚总理。美联社指出，此行标志着在去年澳大利亚中左翼政府上台后两国之间的关系得到改善。
在去年印尼巴厘岛举行的G20峰会上，阿尔巴尼斯首次与习近平会晤。在那次会谈中，这位澳大利亚总理已经提及了杨恒均以及另一位澳籍记者成蕾的案件。今年10月，在中国被关押三年多的成蕾获得释放，并被驱逐出境。她的获释被解读为北京方面在阿尔巴尼斯访华之前释放的让步信号。
10月11日成蕾获释回到澳大利亚后见到澳外长黄英贤
除了下周一与国家主席习近平的会谈之外，阿尔巴尼斯还将在周二与总理李强举行会晤。去年5月阿尔巴尼斯刚刚胜选之后，李强就向其发出了贺电，这在当时就引发了有关两国关系可能缓和的猜测。在此之前，北京一直拒绝与澳大利亚政府进行部长级别以上的高层接触。
“这是七年以来对我们主要贸易伙伴的首次访问，这是非常积极的一步，我很期待与习主席和李总理进行具有建设性的讨论与对话”，阿尔巴尼斯在启程前强调，“这是我们在对华关系上采取耐心、审慎和深思熟虑的态度所达成的结果。”
以贸易为主题的访问
自从阿尔巴尼斯政府去年上台以来，两国关系得到稳定。中方取消了在2020年外交争端中对澳大利亚实施的大多数贸易制裁措施。据悉，相关贸易制裁给澳大利亚在大宗商品和食品出口方面造成的损失高达每年130亿美元。
阿尔巴尼斯预计周日将在上海出席中国国际进口博览会。中国总理李强将主持进博会的开幕式。届时将有超过200家澳大利亚公司参展。
据悉，阿尔巴尼斯此次为期三天的中国之行将会聚焦于重启中澳自由贸易协定，解决剩余的贸易限制，以及就未来如何解决贸易争端寻求共识。
澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）、外长黄英贤（Penny Wong）和一个澳大利亚商贸代表团随行前往中国。
中国是澳大利亚最大的出口市场，尤其是在铁矿石、天然气和锂等矿物领域。
不过阿尔巴尼斯此前已经表示，澳大利亚不会支持中国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（简称CPTPP）。
（美联社、路透社）
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紧密的贸易伙伴
2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。
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工党议员被指“通华”
2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。
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带头禁用华为
2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。
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新冠疫情源头调查
尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。
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“反华急先锋”?
在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。
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澳驻华记者出于安全考虑紧急离境
2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。
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“战狼”：赵立坚推文惹风波
中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。
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北京下关税“狠手” 澳告到WTO
就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。
作者: 雨涵 （综合报道）