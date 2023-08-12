澳总理呼吁中国释放记者成蕾

（德国之声中文网）澳大利亚总理阿尔巴尼斯周六（8月12日）呼吁中国释放被监禁的澳大利亚记者成蕾，称对她入狱三年后的状况感到担忧。

成蕾在她的牢房里向前往探视的澳大利亚官员口述了一封信，描述了她恶劣的监狱条件，称她想念树木和阳光，但“最重要的是我想念我的孩子们”。

周四，成蕾的伴侣科伊尔（Nick Coyle）在澳大利亚新闻媒体和社交媒体平台X（原推特）上分享了这封信。

当被问及是否担心她的安危时，阿尔巴尼斯说：“我当然担心，成蕾应该被释放。这三年太长了。”

“成蕾是澳大利亚公民。她不应该受到这种待遇。”阿尔巴尼斯在访问昆士兰期间告诉记者。

阿尔巴内斯表示，澳大利亚已进行了“最高级别”的施压，要求中国释放成蕾，并将“每当澳大利亚与中国会晤时”都继续这样做。

“重要的是她作为澳大利亚公民的人权要得到尊重。”这位总理说。

阿尔巴尼斯：成蕾的释放不会成为他访问中国的条件

阿尔巴尼斯已被邀请访问中国，但具体日期尚未确定。

这位澳大利亚领导人周五告诉记者，成蕾的释放不会成为他访问中国的条件，并表示此类访问“不应该是交易性的”。

48岁的成蕾曾是中国国有的环球电视网（CGTN）主播，2020年8月因涉嫌“从事危害国家安全活动”而被拘留，但直到2021年2月才被正式逮捕。本周年日是她遭到关押的3周年。

一年多前，成蕾在北京的秘密法庭受审，但至今尚未收到判决。她被指控的罪行的具体细节也尚未公开。

她被拘留发生在澳大利亚和中国关系紧张之际，这引发了人们猜测是出于政治动机。

中国外交部周五表示，此案正在“严格依法”办理，成蕾的合法权利得到充分保护。

中国外交部发言人周五在一份书面声明中告诉法新社：我们希望澳方尊重中国的司法主权，不要对中国司法机关依法办案进行任何形式的干涉。

去年3月，中国法院以成蕾案涉及国家机密为由，进行闭门庭审，拒绝记者甚至澳大利亚驻华大使傅关汉（Graham Fletcher）旁听。

法庭宣布延期判决。据称该案所涉相关罪名最高可判无期徒刑。

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