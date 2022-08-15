澳州、新西蘭肉品傳禁入中國 農業部門：正常通關

（德國之聲中文網）中國社交媒體週一（8月15日）上流傳，中國官方已暫停所有澳大利亞和新西蘭商品清關及貨物放行的消息，受影響的商品類別包括肉類、乳製品以及農產品等。目前此一消息未獲得官方證實，但在澳大利亞和新西蘭引起廣泛關注。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）週二（8月16日）在回答記者的相關提問時表示，中國沒有理由以防範口蹄疫為由，暫停進口澳大利亞牛肉。

「我們正在採取措施防範口蹄疫，我們採取了非常有力的措施。」阿爾巴尼斯說，「中國實施的任何經濟制裁都是沒有道理的。」

澳大利亞農業部長瓦特（Murray Watt）表示，堪培拉已經聯繫中國海關要求進一步澄清。他說：「我們了解到有這些傳言。澳大利亞駐北京大使館在與中國海關聯繫，尚未發布正式通知。」

據報，新西蘭政府也在試圖了解清楚消息的真實性，但表示相關產品出口仍在正常進行。

到底有沒有禁止？

《澳大利亞金融評論報》（AFR）稱，一家中國媒體報導指出，出於對口蹄疫的擔憂，中國可能暫停從澳大利亞和新西蘭進口農產品，尤其是肉類。

根據AFR的資訊，這項消息來自於一個名為「世界肉類進口報告」的微信公眾帳號，該單位15日發自香港的一篇文章寫道：「從今天起，所有到達的貨物在碼頭等待進一步通知。一級庫的澳洲產品禁止出貨出庫，到港產品禁止清關。」

不過「世界肉類進口報告」承認，中國海關官方並未發布正式公告，但相關部門已經收到通知，但「實際信息是真是假，長期還是短期暫停，以官方公佈消息為準。」

根據路透社16日報導，兩國官員已知道中國媒體平台上正在廣泛流傳北京禁止兩國肉類輸入的相關報導，但表示他們沒有收到任何中國的官方通知，貨物一直在進行普通的清關。

澳大利亞農業部發言人在一份聲明中表示，「澳大利亞駐北京大使館已與中國海關保持聯繫，（對方）尚未發布正式通知。」

新西蘭初級產業部市場准入主任安斯沃思（Steve Ainsworth）表示，出口繼續正常進行。他在一份聲明中提到：「我們已向中國當局進行了詢問，包括通過我們在中國的大使館工作人員。這些詢問證實新西蘭產品正在繼續通過邊境清關。」

擔心口蹄疫蔓延

路透社報導稱，澳大利亞和新西蘭目前均未報告家畜出現口蹄疫病例。但在印尼熱門度假勝地巴厘島發現病毒後，兩國都在正採取額外的生物安全預防措施。

口蹄疫是一種傳染性很強的動物疾病，會影響牛、綿羊、山羊和豬，但不會對人類構成威脅。澳大利亞政府先前的模型預測，該國廣泛的口蹄疫爆發可能會直接造成約800億澳元的經濟損失。

中國官媒《環球時報》報導，華東師範大學澳大利亞研究中心主任陳弘解讀，口蹄疫現在正在印度尼西亞爆發，澳大利亞本身也非常緊張，採取各種措施嚴格管控消殺，這說明澳大利亞完全了解口蹄疫帶來的後果。

但陳弘也認為，消息本身是非中國官方的報導，也沒有得到中國官方任何方面的證實，現在拿這個事捕風捉影，明顯是有些反應過度了。

中國是澳大利亞牛肉出口的第4大市場。根據的統計，2022年1月至6月，中國共計進口澳洲牛肉8.35萬噸，進口新西蘭牛肉10.72萬噸，澳新牛肉進口量總計達到了19.07萬噸，佔中國牛肉進口總量的12.43%。

「世界肉類進口報告」強調，若國際市場減少12%以上的供給量，對於現貨市場庫存貨物的供應必定會造成很大程度上的短缺，短期內尋找完全可替代產品的方案仍需要時間，而澳新產品的由於供需格局的失衡關係，因此價格上漲是必然的。

（綜合報導）

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