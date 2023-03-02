澳將買5艘美核潛艇 中國指構成核擴散風險

（德國之聲中文網）路透社報導，四名美國官員周三（3月8日）表示，澳大利亞預計將在2030年購買多達5艘美國弗吉尼亞級核動力潛艇，作為華盛頓、堪培拉和倫敦之間具有里程碑意義的防務協議的一部分，並對中國提出新的挑戰。

該協議被稱為英美澳同盟或奧庫斯（AUKUS）協議，屆時將分為多個階段，採用英國設計和美國技術建造新型潛艇。

AUKUS預計成為澳大利亞有史以來最大的國防項目，並為這三個國家提供就業前景。中國譴責了西方盟友的努力，這些盟友正尋求對抗中國的軍事集結、對台灣的壓力以及在有爭議的南海日益強硬的軍事部署。

其中兩名不願透露姓名的官員表示，在美國潛艇出訪澳大利亞之後，美國將在2027年左右在西澳部署一些潛艇。而在2030年代初期，澳大利亞將購買3艘弗吉尼亞級潛艇，並可以選擇再加購2艘。

美國海軍弗吉尼亞號核潛艇2013年離開英國時的資料照

澳大利亞現有一支由6艘常規動力柯林斯級潛艇組成的艦隊，其使用壽命將延長至2036年。核潛艇可以在水下停留的時間比常規潛艇更長，而且更難被發現。官員們沒有詳細說明計劃中的新型潛艇，包括提供生產地點的具體細節。

美國國防部將路透社的詢問轉給了白宮，白宮拒絕確認任何即將發布的公告的細節。英國駐華盛頓大使館沒有直接對路透社的報導發表評論，但重申了倫敦的一項聲明，即英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將前往美國，並就AUKUS進行進一步會談。澳大利亞駐美國大使館則沒有立即回應路透社的置評請求。

根據2021年宣布的初步協議，美國和英國同意向澳大利亞提供部署核動力潛艇的技術和能力，作為共同應對中國在印太地區日益增長的威脅的一部分。

下週將宣布訂單

彭博社報導，知情人士說，美國總統拜登將於下週一（3月13日）在加州宣布與澳大利亞和英國領導人達成核潛艇協議的細節，預料美國、英國、澳大利亞三國領導人，也將在加州的海軍基地會面。

《悉尼先驅晨報》報導，澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）將在這場會議上，揭示這項預計耗資至少1000億美元的項目可能選擇的潛艇，標誌著AUKUS協議的下一階段。

一個關鍵問題是，澳大利亞前總理莫里森（Scott Morrison）承諾，會在南澳的阿德萊德建造8艘潛艇，並將使用美國或英國提供的核動力推進系統。但是，由於擔心在阿德萊德開發造船設施以完成這項工作所需的巨額投資，以及培養建造和服務船隻的勞動力所面臨的挑戰，完成潛艇的時間表仍然存在疑問。

正在印度訪問的阿爾巴尼斯拒絕證實該報導，只強調將在適當的時候對具體提案做出進一步評論，「但我可以確認週一將舉行AUKUS合作夥伴會議」。

澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）週四表示，澳大利亞的核潛艇將確保印度洋-太平洋、東南亞和印度洋的和平與穩定。

馬爾斯說，此時此刻，「我想對我們的鄰國和世界各地的朋友說，隨著澳大利亞投資於國防......我們這樣做是為了為我們地區和世界的和平與穩定做出貢獻」。

澳大利亞反對黨領袖達頓（Peter Dutton）上週駁回了建造英國潛艇的選擇，並建議選擇美國使用的弗吉尼亞級（Virginia）潛艇更為明智。而另一種核潛艇類型，美國的哥倫比亞級，被認為不符合澳大利亞的需求。

根據去年發布的時間表，澳大利亞新艦隊中的第一艘潛艇，最快將於2039年成軍。

英國也想出口潛艇

英國《衛報》報導，蘇納克已經告訴內閣，下週他將前往美國宣布這項向澳大利亞供應核動力潛艇的協議，作為AUKUS協議的一部分，屆時他期待取得積極成果。

多位英國消息人士稱，他們相信英國已成功向澳大利亞出售英國設計的核潛艇，該交易將保障巴羅因弗內斯造船廠的長期未來。

一位英國部長表示，蘇納克告訴同事，他對談判的結果感到高興，談判已經進行了18個月，並根據現有的英國機敏級（Astute）潛艇或美國的弗吉尼亞級潛艇，讓澳大利亞能在英國或美國設計之間做出選擇。

消息人士表示，期望澳大利亞將與英國共同設計下一代潛艇，從現有的機敏級潛艇設計演變而來，儘管由於工作的複雜性，它可能要到2040年代才能適航。

澳大利亞將成為全球第七個擁有核動力潛艇的國家，依靠濃縮鈾反應堆，推進技術將使該國的柴油動力海軍在技術上與中國相提並論。

但這將需要向非核大國澳大利亞提供反應堆，北京認為此舉違反了《核不擴散條約》。中国外交部发言人毛宁3月9日表示，美英澳三国的这项合作构成严重的核扩散风险，冲击国际核不扩散体系，刺激军备竞赛，破坏亚太地区的和平稳定，受到地区国家和国际社会的普遍质疑和反对。

AUKUS的三個大國表示并无违反《核不擴散條約》，據監督這項工作的澳大利亞官員稱，任何反應堆都將焊接、屏蔽和密封。

（路透社、彭博社、《悉尼先驅晨報》、《衛報》）

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