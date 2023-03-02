 澳將買5艘美核潛艇 中國指構成核擴散風險 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

澳將買5艘美核潛艇 中國指構成核擴散風險

醞釀已久的英美澳核潛艇計畫AUKUS將在下週宣布細節，多家媒體報道，澳大利亞將向美國購買5艘核潛艇，北京批評此舉衝擊核不擴散體系，破壞地區和平。

2021年9月，美國總統拜登在白宮與英國和澳大利亞領導人，就國安問題舉行會議（資料照）

2021年9月，美國總統拜登在白宮與英國和澳大利亞領導人，就國安問題舉行會議（資料照）

（德國之聲中文網）路透社報導，四名美國官員周三（3月8日）表示，澳大利亞預計將在2030年購買多達5艘美國弗吉尼亞級核動力潛艇，作為華盛頓、堪培拉和倫敦之間具有里程碑意義的防務協議的一部分，並對中國提出新的挑戰。

該協議被稱為英美澳同盟或奧庫斯（AUKUS）協議，屆時將分為多個階段，採用英國設計和美國技術建造新型潛艇。

AUKUS預計成為澳大利亞有史以來最大的國防項目，並為這三個國家提供就業前景。中國譴責了西方盟友的努力，這些盟友正尋求對抗中國的軍事集結、對台灣的壓力以及在有爭議的南海日益強硬的軍事部署。

其中兩名不願透露姓名的官員表示，在美國潛艇出訪澳大利亞之後，美國將在2027年左右在西澳部署一些潛艇。而在2030年代初期，澳大利亞將購買3艘弗吉尼亞級潛艇，並可以選擇再加購2艘。

美國海軍弗吉尼亞號核潛艇2013年離開英國時的資料照

美國海軍弗吉尼亞號核潛艇2013年離開英國時的資料照

澳大利亞現有一支由6艘常規動力柯林斯級潛艇組成的艦隊，其使用壽命將延長至2036年。核潛艇可以在水下停留的時間比常規潛艇更長，而且更難被發現。官員們沒有詳細說明計劃中的新型潛艇，包括提供生產地點的具體細節。

美國國防部將路透社的詢問轉給了白宮，白宮拒絕確認任何即將發布的公告的細節。英國駐華盛頓大使館沒有直接對路透社的報導發表評論，但重申了倫敦的一項聲明，即英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將前往美國，並就AUKUS進行進一步會談。澳大利亞駐美國大使館則沒有立即回應路透社的置評請求。

根據2021年宣布的初步協議，美國和英國同意向澳大利亞提供部署核動力潛艇的技術和能力，作為共同應對中國在印太地區日益增長的威脅的一部分。

圖為去年11月，澳大利亞總理阿爾巴尼斯赴印尼峇里島參加二十國集團峰會。

圖為去年11月，澳大利亞總理阿爾巴尼斯赴印尼峇里島參加二十國集團峰會。

下週將宣布訂單

彭博社報導，知情人士說，美國總統拜登將於下週一（3月13日）在加州宣布與澳大利亞和英國領導人達成核潛艇協議的細節，預料美國、英國、澳大利亞三國領導人，也將在加州的海軍基地會面。

《悉尼先驅晨報》報導，澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）將在這場會議上，揭示這項預計耗資至少1000億美元的項目可能選擇的潛艇，標誌著AUKUS協議的下一階段。

一個關鍵問題是，澳大利亞前總理莫里森（Scott Morrison）承諾，會在南澳的阿德萊德建造8艘潛艇，並將使用美國或英國提供的核動力推進系統。但是，由於擔心在阿德萊德開發造船設施以完成這項工作所需的巨額投資，以及培養建造和服務船隻的勞動力所面臨的挑戰，完成潛艇的時間表仍然存在疑問。

正在印度訪問的阿爾巴尼斯拒絕證實該報導，只強調將在適當的時候對具體提案做出進一步評論，「但我可以確認週一將舉行AUKUS合作夥伴會議」。

澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）週四表示，澳大利亞的核潛艇將確保印度洋-太平洋、東南亞和印度洋的和平與穩定。

馬爾斯說，此時此刻，「我想對我們的鄰國和世界各地的朋友說，隨著澳大利亞投資於國防......我們這樣做是為了為我們地區和世界的和平與穩定做出貢獻」。

澳大利亞反對黨領袖達頓（Peter Dutton）上週駁回了建造英國潛艇的選擇，並建議選擇美國使用的弗吉尼亞級（Virginia）潛艇更為明智。而另一種核潛艇類型，美國的哥倫比亞級，被認為不符合澳大利亞的需求。

根據去年發布的時間表，澳大利亞新艦隊中的第一艘潛艇，最快將於2039年成軍。

中國外交部發言人毛寧：美英澳三国的这项合作构成严重的核扩散风险

中國外交部發言人毛寧：美英澳三国的这项合作构成严重的核扩散风险

英國也想出口潛艇

英國《衛報》報導，蘇納克已經告訴內閣，下週他將前往美國宣布這項向澳大利亞供應核動力潛艇的協議，作為AUKUS協議的一部分，屆時他期待取得積極成果。

多位英國消息人士稱，他們相信英國已成功向澳大利亞出售英國設計的核潛艇，該交易將保障巴羅因弗內斯造船廠的長期未來。

一位英國部長表示，蘇納克告訴同事，他對談判的結果感到高興，談判已經進行了18個月，並根據現有的英國機敏級（Astute）潛艇或美國的弗吉尼亞級潛艇，讓澳大利亞能在英國或美國設計之間做出選擇。

消息人士表示，期望澳大利亞將與英國共同設計下一代潛艇，從現有的機敏級潛艇設計演變而來，儘管由於工作的複雜性，它可能要到2040年代才能適航。

澳大利亞將成為全球第七個擁有核動力潛艇的國家，依靠濃縮鈾反應堆，推進技術將使該國的柴油動力海軍在技術上與中國相提並論。

但這將需要向非核大國澳大利亞提供反應堆，北京認為此舉違反了《核不擴散條約》。中国外交部发言人毛宁3月9日表示，美英澳三国的这项合作构成严重的核扩散风险，冲击国际核不扩散体系，刺激军备竞赛，破坏亚太地区的和平稳定，受到地区国家和国际社会的普遍质疑和反对。

AUKUS的三個大國表示并无违反《核不擴散條約》，據監督這項工作的澳大利亞官員稱，任何反應堆都將焊接、屏蔽和密封。

（路透社、彭博社、《悉尼先驅晨報》、《衛報》）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

220724 -- WENCHANG, July 24, 2022 -- A Long March-5B Y3 carrier rocket, carrying Wentian lab module, blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China s Hainan Province, July 24, 2022. EyesonSciCHINA-HAINAN-WENTIAN LAB MODULE-LAUNCHCN LixGang PUBLICATIONxNOTxINxCHN

澳洲智库: 中国在关键新兴技术竞争中正超越美国 02.03.2023

澳大利亚一个智库的报告称中国对关键和未来技术的垄断正在形成，并建议民主国家展开更多的科研合作，引入旨在防止非法技术转让的签证审查。

(FILES) This file illustration photo taken on September 14, 2020 shows the logo of the social network application TikTok (L) and a US flag (R) shown on the screens of two laptops in Beijing. - The White House on Monday, February 28, 2023, gave federal agencies 30 days to purge Chinese-owned video-snippet sharing app TikTok from all government-issued devices, setting a deadline to comply with a ban ordered by the US Congress. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP)

美參議員提出限制外國科技法案 白宮樂見 08.03.2023

在美國擁有超過1億用戶的TikTok資安疑慮纏身。日前美國眾院外委會通過草案禁用TikTok，如今參議員也在7日正式提出法案，要禁止TikTok等可能對美構成國安威脅的外國科技產品。

8.11.2022, Peking, China, 221108 -- BEIJING, Nov. 8, 2022 -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China CPC Central Committee, chairman of the Central Military Commission CMC, and commander-in-chief of the CMC joint operations command center, inspects the CMC joint operations command center, demonstrating the stance of the new CMC on implementing the guiding principles of the 20th CPC National Congress and enhancing troop training and combat preparedness, Nov. 8, 2022. CHINA-XI JINPING-CMC-JOINT OPERATIONS COMMAND CENTER-INSPECTION CN LixGang PUBLICATIONxNOTxINxCHN

中国2023年军费预算年增超7％ 支出侧重国安 06.03.2023

中国5日发佈今年的军费支出，正以四年来最快速度增长，预算达1.5万亿人民币，年增超过7％。总理李克强在人大的《政府工作报告》中提「要深入贯彻习近平强军思想」、「全面加强练兵备战」。

广告

时政风云

甄子丹稱香港反送中抗議是「暴動」招致輿論譴責，目前已有超過7萬人聯署，要求本屆奧斯卡電影金像獎委員會撤銷他頒獎嘉賓的資格。

客座評論：愛國宇宙最強的甄子丹

香港動作片演員甄子丹日前宣傳新戲時提到，2019年的香港反送中運動不是抗議，而是暴動，結果引起網民巨大反彈，發起連署，要求奧斯卡取消邀請他做頒獎嘉賓的決定。旅居台灣的香港媒體人曾志豪怎麼看甄子丹的這番表態？