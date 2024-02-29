澳官员：拒绝中国插手太平洋岛国治安

（德国之声中文网）在路透社报道中国警察在基里巴斯开展工作后，澳大利亚太平洋事务部长康罗伊（Pat Conroy）表示，中国在太平洋岛屿的警务工作中不应扮演“任何角色”。

基里巴斯代理警察局长阿里蒂拉（Eeri Aritiera）上周告诉路透社记者，中国警官正在与基里巴斯警方合作开展社区警务和犯罪数据库项目。对此，美国周一（2月26日）警告太平洋岛国不要接受中国安保力量的援助。

基里巴斯没有澳大利亚警察，但堪培拉已承诺资助一个新的警察无线电网络和警察营房，两名海上安全顾问正在支持基里巴斯警察维护一艘捐赠的巡逻艇。

澳部长：从“太平洋大家庭”内部填补任何安全漏洞

基里巴斯是一个拥有11.5万人口的国家，位于檀香山以南2160公里处。路透社指出，目前中国政府正在太平洋岛屿扩大安全关系，加剧与美国的竞争。而中国警官被发现进驻基里巴斯正是发生在这一背景下。

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美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



澳大利亚太平洋事务部长康罗伊周四（2月29日）在接受路透社采访时说：“我们知道，他们（中国）正在寻求在太平洋地区发挥更大的安全作用，我们一贯认为，中国在太平洋岛屿的警务工作中以及更广泛的安全事务中不应扮演任何角色。”

他说，在2022年举行的太平洋岛国论坛地区集团会议上，太平洋岛国领导人同意从“太平洋大家庭”内部填补任何安全漏洞。

自2022年以来，中国警察一直部署在所罗门群岛。

康罗伊说，澳大利亚希望看到巴布亚新几内亚、斐济和其他太平洋国家的警察在协助岛屿邻国的安全方面发挥更大作用，就像他们为12月在所罗门群岛举行的太平洋运动会所做的那样。

他表示，为此，堪培拉正在资助巴布亚新几内亚的一个地区警察培训中心。

“这是一个未来的模式——太平洋地区团结起来支持其他太平洋国家的安全需求和愿望。澳大利亚发挥着作用，但我们可能并不总是担任领导角色。”他说。

美国国务院周一警告太平洋岛国不要从中国引进安保力量，因为这“有可能加剧地区和国际紧张局势”。几位美国参议员也对基里巴斯进驻中国警察表示担忧。

路透社要求中国就其警察在基里巴斯的作用发表评论，中国未予回应。

中国驻澳大利亚大使上月表示，中国制定了与太平洋岛国建立警务关系的战略，以帮助维持社会秩序，这不应引起澳大利亚的焦虑。

（路透社）

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