澳学者：中国利用社会信用体系控制外企

（德国之声中文网）中国的社会信用体系已经被西方媒体所诟病，被讽刺为乔治·奥威尔小说《1984》中的情节在现实中上演。而根据本周发布的一项澳大利亚研究报告，这种"老大哥正在监视你"的控制体系之影响力正在向中国国界之外渗透扩散。
社会信用体系是一个复杂庞大的体系，其主旨在于根据金融信用、社交媒体表现等行为标准给公民打分。这个正在酝酿之中的系统预计可能在2020年开始执行，届时这一所谓的信用评分，将关系到公民就业、薪酬等重要领域，甚至连订购机票、酒店等都可能受到影响。
然而澳大利亚战略政策研究所的中国问题研究专家霍夫曼（Samantha Hoffman）发表的报告指出，中国建立在"大数据"基础上的社会信用体系，并不止于中国的国境边界线。她在文章中指出，国际上对于这一系统可能影响到外国企业、海外华人社区的程度并没有充分的认识。她认为该体系甚至"有直接干涉别国主权的潜在危险"。
霍夫曼认为，在台湾的"名分"问题上诸多国际企业的遭遇就是一个例证。最近一段时间，北京要求多家航空公司更改其网页上关于台湾的地区标示，反对航空公司把台湾单列为一个国家。
凡是在网页上把台湾、香港或澳门列为"国家"的航空公司，都被指控违反了中国从今年开始试行的《民航行业信用管理办法》。该管理条例也是为实现社会信用体系建设这个整体目标而服务的。中国民航局在2017年发布这一管理办法的时候就表示，要设立全国统一的民航行业信用信息记录，全面记录相关组织和个人的基本信息和违法失信信息。
日本航空公司网页上已经把台湾改成了“中国台湾”
澳大利亚学者霍夫曼的研究指出，中国民航局的这一信用系统和标准普尔或者穆迪这类国际信用评级机构所作的评级截然不同，后者主要关注金融信用，而前者则旨在保障国际安全。在涉及台湾地位问题的这些案例中，中国当局利用这一民航行业信用体系，来强迫国际航空公司承认和接受中共所主导的"事实版本"，压制对台湾地位的任何其它不同认定。
该研究报告还指出，除了民航领域之外，中国还利用其庞大的信用体系来对所有在华开展业务的国际企业加以控制。从2018年1月1日起，所有在华持有营业执照的外国公司都被纳入了中国社会信用体系，它们被派发了一个18位数字的"统一社会信用代码"。
在中国颇受欢迎的日本"无印良品"公司不久前就成为这一体系的"牺牲品"。今年4月，上海市工商局对无印良品（上海）商业有限公司处以20万元的罚款，原因是其没有妥善进货查验义务，销售错误标注"原产国"为台湾的商品。尽管相关公司已经对相关产品进行了下架，对包装进行了更换，但是这一次违规纪录已经被写入"国家企业信用信息公示系统"。
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港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？
中国官方的要求
根据美国《华盛顿邮报》曝光的中国民航局发给美联航（United Airlines）的信件，中国官方要求相关企业网站在“国别”或“国别（家）／地区”选项中，不应将台湾或台湾地区与中国并列，不得出现“中国、香港、台湾”并列。台湾应称“中国台湾”或“中国台湾地区”。网站中的中国地图须包含台湾，港澳台与中国应用同样的颜色标识。
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SAP
SAP目前是德国最值钱的公司，公司市值已经超过1180亿欧元。这家欧洲最大的软件开发企业主营业务为企业资源管理软件。在中国市场的业务广泛。公司德国总部的主页上，台湾、香港和中国被并列显示在“国家或地区”的选项栏里。进入台湾的专属页面后，右上方显示国旗的地方也会出现台湾的青天白日旗。
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Siemens
西门子凭着目前将近1000亿欧元的市值在DAX排名第二。公司在机电和电子领域具有领先地位，业务深入能源、医疗、工业及基础设施建设领域。在公司的全球网站上只有“地区”这个概念。其中，“中国”和“香港澳门”以及“台湾”并列存在，不符合中国官方的要求。
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Bayer
拜尔股份集团是德国制药和化工领域的传统老牌企业。世界500强之一，最著名的产品是阿司匹林。目前公司以900多亿欧元的市值在DAX排名第三。公司网站上，“中国”、“台湾”和“香港”在“亚太地区”一栏选项中并列出现，同样不符合中国官方的要求。
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Volkswagen
把中国视为“第二故乡”的大众公司以870多亿欧元市值排名DAX第四。它对中国市场的依赖性已经是众所周知的事情。集团主页上的地图很“聪明”，没有对不同国家使用不同的颜色。但在城市的标示上，上海对应的国家是“中国”，而台北对应的则是“台湾”。
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Allianz
安联是德国最大的保险公司，以860多亿欧元的DAX市值位居第五。通过和中国中信信托投资有限公司合资立足中国市场，在台湾也有非常广泛的业务。公司的德语主页将中国、香港和台湾并列放在“地区/国家”的归类中。
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BASF
从营业收入上来说，有150年历史的巴斯夫是世界上最大的化工企业。在DAX的榜单上以820多亿欧元市值位居第六。公司在主页上提供的区域转换功能中，同样将中国、香港和台湾并列。
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Daimler
作为DAX市值前十榜单上的第二家车企，戴姆勒以730多亿欧元市值排名第7。这个同样把中国视为“第二故乡”的德国老牌豪车制造商如今已经大约有10%的股份握在吉利老板李书福的手里。所以集团公司的网站非常“合规”，也就不太令人惊讶。在香港、台湾后面都打上了“中国”的标识。
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Deutsche Telekom
总部位于波恩的德国电信，在高度寡头垄断的中国电信市场上无法有何作为。只在上海开设了为企业客户提供云和高性能网络服务的T-Systems公司。在台湾、香港和澳门都没有直设分公司。所以这家DAX市值排名第8的德国企业在T-Systems的业务网站上只有“China（中文）”的地区选项。
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BMW
在中国拥有全球第二大研发网络的宝马，对中国市场同样十分重视。除了集团大佬不断拜访中国以外，这家DAX市值排名第9的德国车商在集团网页的国家选项单中没有囊括香港、澳门和台湾，只有中国这一概念。在DAX前10名的德国车商中是最“合规”的一家企业。
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港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？
Continental
德国马牌（又称大陆集团）这家DAX市值第10名的德国企业以轮胎制造起家，目前已经是一家能够提供多元产品的汽车零配件供应商。在中国大陆地区拥有20多个分支机构，在台湾设有2个。虽然公司在香港也有分支，但网站在“国家/地区”的选项中没有提供“香港”这一选项。“台湾”则和“中国”为并列存在的选项。
作者: 任琛