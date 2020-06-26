澳媒：澳中两国之间的紧张局势再次升级

（德国之声中文网）澳大利亚新南威尔士州工党议员肖凯·莫索曼（Shaoquett Moselmane）在悉尼的住所上周五被警方和情报人员搜查，对于其议会办公室同样也发出了搜查令。 据澳大利亚广播公司中文网（ABC）报道， 有报道称，中国政府的特工曾渗透进莫索曼的办公室工作人员当中。但莫索曼否认自己是间谍调查的嫌疑人，并表示自己正在配合调查。

据《澳大利亚人报》报道，莫索曼说他不是这次调查的嫌疑人， "我出生在黎巴嫩，而我忠于澳大利亚。我首要的忠诚是对澳大利亚。" 该报还报道说，本周一（6月29日）莫索曼声称对他的突击搜查是一场"政治私刑"。澳洲一些媒体报道说莫索曼自2009年进入议会以来已进行了多次由中国政府资助的中国访问，莫索曼说这与事实不符。 "我从未参加过政府赞助的旅行，"他说。 "我支付了我的机票费，也付了住宿费。"

莫索曼在悉尼的住所上周五受到警方搜查

澳大利亚广播公司中文网报道说，如果这项调查引发指控，那么这将是澳大利亚依据联邦《反外国干预法》针对个人发起的首次法律诉讼。 2018年澳大利亚国会通过该法，次年年底成立了反外国干涉工作组，成员由警方和安全机构的工作人员组成。"该工作组的成立是由于各界对多项国家安全事务的高度关注，这些事务包括针对中国间谍活动的指控、澳大利亚政党受到的压力和影响，以及各大学和联邦机构多次受到的网络攻击。"

《环球时报》：中国曾多次破获澳情报人员针对中国的间谍活动

本周一，《环球时报》发表文章声称，近些年澳大利亚对中国大规模开展渗透策反与情报窃密活动。文章称， 2018年，"中国执法部门对一起间谍案件进行侦查时，在境内发现并现场抓获了执行情报交联活动的澳大利亚情报安全部门的间谍，当场起获用于间谍活动的器材、经费以及刚刚搜集的情报资料"。

文章称，" 澳情报安全部门在驻华大使馆设立了北京情报站，这个情报站是东亚地区最高级别的中心站，不但负责管理在华情报活动，还管辖澳在日本、韩国、蒙古国等地的情报活动。澳方在情报站中派遣了多名情报人员，这些人员有着外交官的身份，还承担着策反发展人员和情报交联的任务"。

文章称，"澳情报安全部门对华间谍情报活动的一个主要方式是：通过向中国内地和香港特区派遣间谍人员，进行策反发展和情报搜集活动"。文章举例称， "在澳华人学者冯崇义就是澳情报安全部门运用的线人"。文章称，"冯崇义与澳方关系密切，多年来向澳方提供了很多涉华情报"。

冯崇义在接受《澳大利亚人报》采访时回应说，《环球时报》引用一名"中国执法机构"消息人士对他的指控是"无耻的诽谤" 和"虚假的"。他说，《环球时报》发表的这篇文章是"中国政府'信息战'的一部分"。他还说，"澳大利亚政府在以正直操守行事"。

文章还称，上世纪80、90年代，中国驻澳大利亚使馆建成之后，"中国有关部门在检测中发现，建筑内部被澳方安装了大量窃听器材，包括当时最先进的拾震式窃听器和高频、低频电磁感应式窃听装置，几乎覆盖了每层楼板，甚至连使馆储藏室也未能幸免，以至于中国政府只能在澳重建大使馆"。从工作掌握的情况看，澳大利亚情报安全部门至今仍未停止对中国驻外使领馆的技术监控和窃密。

澳大利亚广播公司中文网报道称，"中国在澳大利亚的间谍活动越来越让人感到担忧"，但恰逢此时，中国却指责澳大利亚在加大开展针对中国的间谍行动。澳大利亚莫里森总理在被问到有关中方的相关指责时说："我不会凭中国官方媒体作为信息来源，回答你的问题"。

澳大利亚广播公司中文网评价说，"《环球时报》的文章是中国迄今对澳大利亚提出的最尖锐的抨击，标志着两国之间的紧张局势再次升级"。