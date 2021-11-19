澳媒：抵制北京冬奥 澳大利亚拟不派官员参加

（德国之声中文网）澳大利亚媒体报导称，在议员的呼吁日渐增加下，澳大利亚正考虑不派政府官员参加明年在北京举行的冬奥会。 《悉尼先驱晨报》周四（25日）报道指出，澳大利亚执政党和反对党的政治人物正敦促联邦政府制裁冬奥会，但并未引述消息来源。

报导称，外交抵制的做法是不派官员参加，并不影响运动员参赛。澳大利亚外交部和体育部没有立即回应评论请求。

美国总统拜登上周表示，美国正考虑对奥运会进行外交抵制，此举旨在抗议中国的人权记录，包括华盛顿所指，对少数民族的种族灭绝。

英国则尚未就谁将代表其政府参加冬奥会做出任何决定，但英国首相约翰逊（Boris Johnson）并不支持抵制中国的想法，他的发言人本周早些时候说，他不支持抵制的想法。

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《悉尼先驱晨报》的报道称，澳大利亚政府正在等待拜登政府的决定，然后再决定是否进行外交抵制。

美国和英国都是澳大利亚的亲密盟友，三国9月建立了安全伙伴关系，帮助澳大利亚建造核潜艇，不过三国的交易激怒了中国。

自2017年以来，澳中政治关系一直处于动荡之中。 中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，澳大利亚对中国投资保持高度警惕，是全球各国中最先禁止华为参与5G网络建设。

去年更是在新冠疫情爆发后呼吁展开新冠病毒溯源调查而开罪中国。中国则对多种澳大利亚商品采取提高关税、延迟或禁止进口等措施予以报复。

澳中贸易战一直占据澳大利亚媒体的版面，形塑着澳大利亚民众对于中国的看法。与此同时，澳大利亚政府似乎已经和美国政府采取同样的步调，准备应对日益崛起的中国。

（路透社等）

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