澳媒：德国防部长计划出兵印太应对中国挑战

（德国之声中文网） 澳大利亚《布里斯班时报》(Brisbane Times)报道称，德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）在接受澳洲记者专访时表示，中国对于德国来说是一个重要的经贸伙伴，德中两国维系紧密的经贸联系符合双方的利益。但是，“我们不会对不平等的投资条件、对知识产权的侵占、国家补贴造成的扭曲竞争或通过贷款及投资手段施加影响的企图视而不见”。

克兰普-卡伦鲍尔在接受采访时还提到德国的5G网络建设。她指出：“原则上德国对来自各方的投资都持开放态度。但是如果提供给我们的技术并不是无可非议的，那我们就不能使用。”

去年11月，克兰普-卡伦鲍尔在参加德国《商报》组织的一场网络安全会议上曾表示， 出于安全方面的考虑，德国仍可能决定将中国电信设备供应商华为排除出该国第五代数据网络(5G)的建设。她说，将任何风险降至最低很重要。“如果做不到的话，那我们就只好禁止华为参与，就像其他国家那样，”她表示。

这番言论在当时被看做是德国政界人物发出的最强有力的信号，表明德国政府将对华为采取更为强硬的态度，并可能将华为至少排除在5G网络部分领域之外。

德国要在印太地区秀国防肌肉

克兰普-卡伦鲍尔在接受澳大利亚记者的专访中中称，德国海军在印太地区的存在将有助于维护基于规则的国际秩序。她说，这一区域从印度洋延展至太平洋西南部的珊瑚海，包括了印度、中国、日本和澳大利亚。她还说：“我们希望明年就可以进行部署。”她强调，虽然新冠病毒对德国的国防预算有所影响，但是2021年德国的国防开支将会超过2020年。“现在的关键是要将其转化为真正的肌肉。” 克兰普-卡伦鲍尔说。

不过克兰普-卡伦鲍尔没有特别说明，德军巡防舰是否会在存在领土主权争议的南中国海进行航行自由演习。

但她表示，“鉴于印太地区的安全挑战不断增加，我的目标是加强双边和多边合作。这可能包括，例如，让德国军人参与澳大利亚海军的部署。有关这个项目我们正在谈判讨论中。”

她说：“我深信，领土争端、违反国际法和中国称霸全球的野心只能通过多边合作的方式解决。”

克兰普-卡伦鲍尔在采访中还谈到台湾问题。她说：“任何非和平解决台海两岸问题的选项，都会被看做是治国方略的重大失败。在这一对抗中单纯使用军事逻辑，只会产生失败者。”

最后她还强调说，无论此次美国大选的结果如何，“最重要的在于西方同北京方面打交道的时候是否能变得更加团结一致”。

克兰普-卡伦鲍尔本周二（11月3日）在接受德国编辑部网络（Redaktionsnetzwerk Deutschland）采访时也表示，“面对俄罗斯对自己实力的彰显以及中国在全球占主导地位的雄心不断扩大，想继续让西方保持强大，只有美国和欧洲联手才能实现”。

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