澳媒：兴奋剂检测呈阳性，中国运动员仍获准参赛

（德国之声中文网）一家澳大利亚报纸报道，在2020东京奥运会开始之前，23名中国游泳运动员在兴奋剂检测中发现阳性结果，但仍获准参赛，因为世界反兴奋剂机构同意中国当局的说法，称检测结果受到污染。

位于悉尼的《每日电讯报》周六（4月20日）报道，23名中国游泳运动员在2020年东京奥运会开始前几个月举行的训练营中被检测出曲美他嗪

呈阳性，这是一种心脏药物。由于新冠疫情，本届奥运会被推迟到 2021 年举行。

当时，中国反兴奋剂机构发现检测结果为阳性（AAF）之后，裁定是污染所致，没有对游泳运动员进行任何处罚就放行了。

随后，中国游泳队的30名队员在东京赢得了六枚奖牌，其中包括三枚金牌。

澳大利亚与中国一样 同样是世界泳坛的一股强势力量

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专业协会的说法

该报道称，世界反兴奋剂机构（WADA）和世界水上运动协会（当时称为国际泳联）都收到了阳性检测结果的通知，但这两个机构都同意检测结果是由污染造成的，并没有对检测呈阳性的运动员进行任何处罚。

该报道引述世界水上运动协会的话说：“世界水上运动协会相信，这些对不良检测结果的处理都是按照所有适用的反兴奋剂条例，包括《世界反兴奋剂条例》，以认真和专业的方式进行的。”

该报道还引述世界反兴奋剂机构科学与医学高级主管拉宾教授（Professor Olivier Rabin）的话说，世界反兴奋剂机构的科学部门在东京奥运会之前的几个月里审查了这一案例。

拉宾说：“我们甚至向（曲美他嗪）生产商寻求药代动力学和新陈代谢方面的信息，以评估向世界反兴奋剂机构提交的污染说是否合理。”

拉宾说：“最终，我们得出的结论是，没有具体的依据来质疑污染说。事实上，（曲美他嗪）浓度持续偏低，以及几名运动员在几天内采集的多个样本在阴性和阳性之间波动，呈现未使用兴奋剂的模式，这些因素都进一步支持了污染说。”

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 首个摘金运动员来自洪水区 德国皮划艇女运动员里卡达·丰克（Ricarda Funk）在激流回旋比赛中胜出，为德国代表团在本届东京奥运会上摘得首金。这位29岁运动员来自莱茵兰-普法尔茨州（ Rheinland-Pfalz）新近遭受严重水灾的小镇阿尔魏勒（Ahrweiler）。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 马术强国优势地位不可撼动 德国“舞步女王”伊莎贝尔·维特（Isabell Werth）领衔的马术队在盛装舞步团体决赛中夺取金牌，这也是德国队第14次加冕奥运会马术盛装舞步团体金牌 。德国三名队员的世界排名都在前四，其中世界排名第一的维特是马术运动历史上获得奥运奖牌最多的运动员，她在此前赢得的10枚奥运奖牌中，有6枚是金牌。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 盛装舞步个人赛封后 世界排名第二、在团体赛决赛和资格赛结束后均排名首位的德国名将杰西卡·冯·布雷多-韦恩德尔(Jessica von Bredow-Werndl)驾驭14岁的母马TSF Dalera延续了此前两场比赛的良好状态和发挥，最终斩获91.732分的高分，继斩获团体赛金牌后，再次将个人赛冠军收入囊中，成为东京奥运会的最大赢家。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 格拉芙后第一枚网单金牌 德国选手亚历山大·兹维列夫（Alexander Zverev）在东京奥运网球男子单打决赛中以6∶3和6∶1击败俄罗斯选手卡察诺夫（Karen Khachanov），夺下德国自1992年以来首枚网球奥运金牌。这也是本届奥运上德国获得的第四枚金牌。亚历山大·兹维列夫通常也被叫做小兹维列夫，他出生于网球世家，父亲曾在移民德国前代表苏联出战戴维斯杯，哥哥米沙·兹维列夫也是职业网球运动员。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 马术三项赛个人冠军 在马术三项赛个人项目的决赛中，德国选手朱莉娅·克拉耶夫斯基（Julia Krajewski）改写历史，成为首位在这一项目中获得奥运金牌的女运动员。英国的汤姆·麦克伊文和澳大利亚的安德鲁-霍伊分获银牌和铜牌。马术个人三项赛在奥运会上长年为男女混合项目，但从未有过女性获得该项目金牌。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 摔跤女子自由式76公斤级金牌 在摔跤女子自由式76公斤级决赛中，德国队的艾琳·罗特·福肯（Aline Rotter-Focken）出人意料地以7:3的比分战胜美国队的阿德琳·玛丽亚·格雷（Adeline Maria Gray)获得金牌。30岁的福肯在本届奥运会后将告别赛场。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 女子跳远金牌 26岁的德国选手马拉卡·米汉博（Malaika Mihambo）在第六朓，也就是最后一跳中，朓出了7米的好成绩，击败对手夺金。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 场地自行车女子团体金牌 在场地自行车女子团体追逐赛中，德国队喜获金牌，并以 4分04秒242的成绩刷新世界纪录。卫冕冠军英国队以4分10秒607获得亚军。美国队以4分08秒040击败加拿大队获得季军。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 男子马拉松10公里游泳金牌 2019年世锦赛冠军、德国泳将弗洛里安·韦尔布罗克（Florian Wellbrock）以1小时48分33秒7的成绩夺得男子马拉松游泳冠军。韦尔布罗克先前已获得一枚1500米自由泳铜牌。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ “舞步女王”屈居亚军 德国“舞步女王”伊莎贝尔·维特（Isabell Werth）在盛装舞步个人赛决赛中获得银牌。这也是她在奥运会个人赛中获得的第5枚银牌，凭借这枚银牌，其在奥运会上的总奖牌也上升至12枚，进一步捍卫了在奥运会马术项目中获得奖牌数量最多骑手的殊荣。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 柔道“警察”摘得银牌 德国柔道选手爱德华·特利浦尔（Eduard Trippel）在90公斤级的比赛中不敌格鲁吉亚21岁小将拉沙·倍考利（Lasha Bekauri ）获得银牌。特利浦尔本身的职业是警察。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 男子轻量级双人双桨银牌 7月29日，在东京奥运会赛艇男子轻量级双人双桨决赛中德国两名选手乔纳森·隆墨尔曼（Jonathan Rommelmann）和杰森·奥斯本（Jason Osborne）获得银牌。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 男子八人单桨有舵手决赛银牌 30日举行的奥运会男子八人单桨有舵手的决赛中，德国队8名小伙子赢得银牌。到今天，本届奥运会赛艇项目的比赛已经全部结束。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 女子铁饼银牌 来自波茨坦的德国选手普登茨(Kristin Pudenz)以66.86米的一掷获得女子铁饼银牌。这是德国田径运动员在东京奥运会的首枚奖牌。美国女将阿尔曼（Valarie Allman）以68.98米的成绩摘金。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 场地自行车女子团体竞速赛银牌 德国组合莉亚·索菲·弗里德里希（Lea Sophie Friedrich）和艾玛·欣策（Emma Hinze）在场地自行车女子团体竞速赛项目中摘取银牌（31秒980）。中国组合鲍珊菊/钟天使以31秒895的成绩夺金。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 帆船女子49人FX级银牌 德国组合蒂娜·卢茨（Tina Lutz）和苏珊·比克（Susann Beucke）在帆船女子49人FX级比赛中获得银牌。巴西组合马丁·格瑞尔/卡赫纳·昆泽夺得冠军，季军由荷兰组合安妮米柯·贝克林/安妮特·迪茨获得。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 男子双杠决赛银牌 德国选手卢卡斯（Lukas Dauser）圆了自己的奥运奖牌梦，在男子双杠决赛中获得银牌。中国体操选手邹敬园获得男子双杠决赛冠军。铜牌由土耳其选手阿里坎（Ferhat Arican）收入囊中。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 男子双人皮艇1000米银牌 德国组合马克斯·霍夫（Max Hoff）和雅各布·肖普夫（Jacob Schopf)在皮划艇静水男子双人1000米决赛中摘银。澳大利亚队组合夺冠，捷克组合收获铜牌。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 男子50公里竞走银牌 在男子50公里竞走项目决赛中，德国运动员乔纳森·希尔伯特（Jonathan Hibert）以3小时50分44秒的成绩获得银牌，波兰选手达维德·托玛拉以3小时50分08秒夺冠。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 乒乓球男子团体银牌 在与中国队争夺乒乓球男子团体冠军的比赛中，德国队波尔/弗朗西斯卡在双打中不敌马龙/许昕，奥恰洛夫和波尔在单打比赛分别败给樊振东和马龙。最后，中国队卫冕男团金牌，德国队获得亚军。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 女子射箭团体赛铜牌 奥运会女子射箭团体赛铜牌争夺战中，“黑马”白俄罗斯队没能再续写神奇。前两局，德国队分别以55-48和53-51轻松获胜，总比分4-0遥遥领先。最终，德国队提前一局，以总比分5-1拿到了射箭女团铜牌。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 皮划艇激流回旋男子划艇铜牌 奥运皮划艇激流回旋男子划艇决赛中，预赛排名第六的德国选手、伦敦奥运会银牌得主西德里斯·塔西亚迪斯（Sideris Tasiadis）以总分103.70分的成绩获得铜牌。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 游泳比赛中的第一枚铜牌 来自德国马格德堡的游泳运动员萨拉·科勒（Sarah Köhler）在女子1500米自由泳的比赛中获得铜牌。 这不仅是德国游泳队在本届奥运会游泳比赛中斩获的第一枚铜牌，同时也是2008年北京奥运会以来德国游泳队再度摘取奥运会奖牌。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 跳水女子双人3米跳板铜牌 德国跳水运动员莱娜·亨切尔（Lena Hentschel）和蒂娜·彭泽尔（Tina Punzel）在跳水女子双人3米跳板的比赛中为德国摘得铜牌，这也是德国代表团在本届奥运会上取得的第一枚奖牌。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 跳水男子双人3米跳板铜牌 德国跳水运动员帕特里克·豪斯丁（Patrick Hausding）和拉尔斯·鲁迪格（Lars Rüdiger）在东京奥运会男子双人3米跳板的比赛中获得铜牌。这是豪斯丁第四次也是最后一次出战奥运跳水比赛。此前他曾在2008年北京奥运会和2016年的里约奥运会上分别获得过银牌和铜牌。他在东京奥运会三米跳板比赛结束后说，他的感觉就像是美梦成真一般。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 皮划艇激流回旋女子划艇铜牌 德国21岁小将安德雷亚·海尔措格（Andrea Herzog）在29日举办的皮划艇激流回旋女子划艇比赛中获得铜牌。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 柔道女子78公斤级铜牌 东京奥运会第六个比赛日。7月29日，安娜-玛丽亚·瓦格纳(Anna-Maria Wagner)在柔道女子78公斤级的比赛中收获铜牌。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 激流皮划艇男子皮艇铜牌 哈内斯·阿戈内斯(Hannes Aigner)在30日举行的激流皮划艇男子皮艇决赛中为德国赢得了一枚铜牌。这是1972年以来德国激流皮划艇队在奥运会上首次摘取奖牌。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 乒乓球男子单打铜牌 德国著名乒乓球选手迪米特里·奥恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）在东京奥运男子单打的比赛中击败中华台北队选手林昀儒，获得奥运铜牌。在半决赛中他再次碰到中国球员马龙。这两名乒乓高手交手12年间，马龙取得19胜0负的恐怖战绩，零封对手。半决赛结束后，奥恰洛夫在微博上写道:"马龙今天出色的表现令我由衷佩服，同时我也拼尽全力，呈现出了一场精彩的比赛。"中国很多网友为他留言并送上祝福。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 1500米男子自由泳铜牌 德国游泳名将弗洛里安·维尔布洛克（Florian Wellbrock）在男子1500米自由泳决赛中以14分40秒91的成绩收获铜牌。美国选手罗伯特·芬克以14分39秒65夺冠。维尔布洛克1997年出生，被誉为德国泳坛天才少年。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 和以色列分享柔道项目混合团体赛铜牌 在东京奥运会柔道项目混合团体决赛中，法国代表队以4-1战胜日本代表队获得金牌，德国代表队和以色列代表队双双获得铜牌。柔道混合团体是东京奥运会新增项目之一。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 男子1000米双人划艇铜牌 在男子1000米双人划艇决赛中，德国组合塞巴斯蒂安·布兰德尔（Sebastian Brendel）/蒂姆·赫克（Tim Hecker）获得铜牌。古巴组合获得金牌，中国组合刘浩/郑鹏飞夺得亚军。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 男女混合多体船诺卡拉17级铜牌 在男女混合多体船诺卡拉17级决赛中，意大利选手鲁杰罗·蒂塔和卡特琳娜·班蒂获得冠军，英国队收获银牌，德国组合保尔·科尔霍夫（Paul Kohlhoff）和艾丽卡·施图勒莫尔（Alica Stuhlemmer）获得季军。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 帆船男子49人级铜牌 在帆船男子49人级项目中，英国组合获得金牌，新西兰组合获得银牌，德国组合艾瑞克·赫尔（Erik Hell）和托马斯·普略瑟尔（Thomas Plößel）获得铜牌。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 摔跤男子古典式67公斤级铜牌 在里约和伦敦与奥运奖牌失之交臂之后，德国著名摔跤运动员弗兰克·斯坦布勒（Frank Stäbler）终于在东京拿到一块铜牌。在摔跤男子67公斤级铜牌争夺战中，斯塔布勒对阵格鲁吉亚选手佐伊泽，以1分的优势夺牌。斯坦布勒去年曾感染新冠并罹患新冠后遗症，通过艰苦训练终于在赛前基本恢复体能。

2020东京奥运会德国队收获哪些奖牌？ 男子古典式摔跤87公斤级铜牌 继斯坦布勒之后，丹尼斯·库德拉（Denis Kudla）在男子古典式摔跤87公斤级比赛中战胜埃及选手穆罕默德·梅特瓦利（Mohamed Metwally）获得铜牌。库德拉出生于波兰，幼年移居德国。



（美联社）

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