澳媒：“五眼联盟”指责中国掩盖疫情

一份西方五国情报联盟的内部文件对中国在新冠疫情初期的隐瞒做法提出批评。同时，德国外长马斯呼吁中国和世界合作，调查新冠病毒的来源问题。
（德国之声中文网）澳大利亚《每日电讯报》周末版报道称，一份所谓"五眼联盟"情报机构内部档案文件对中国处理新冠疫情的做法进行了强烈批评。据该报称，相关文件中总结了由美、英、澳、加、新五国组成的西方国家情报联盟针对中国的种种指控和怀疑。其中也包括对于中国政府掩盖疫情的记录，并指出首先爆发疫情的武汉市病毒研究所进行过高风险研究工作。
这份文件篇幅达15页，展示了西方情报机构目前调查工作的推进方向。不过根据澳报纸的报道，这份文件中也提到，各国针对新冠病毒是否真的来自于武汉病毒研究所的怀疑存在意见分歧。
此前美国总统特朗普曾经公开力挺这种猜测，但是科学界认为，相比之下，新冠病毒从蝙蝠经由一个中间宿主传染到人类的可能性要大得多。中国因此也在3月份出台新法，禁止买卖野生动物。
聚焦武汉病毒研究所
科学家已经证实，新冠病毒并非人为制造，而是来源于自然界。上周，美国情报机构也证实了这一结论。在上述"五眼联盟"内部文件中虽然提到了武汉病毒研究所的高风险科研活动，但同时也指出，这些科研项目也是同美国和澳大利亚科学家合作进行的。
据《每日电讯报》报道，这份文件是西方五国情报机构调查的基础。文件确认，中国在疫情初期压制了医疗工作者的早期预警行为，刻意隐瞒了疫情严重程度，并且进行言论审查。媒体已经对此进行过很多报道。文件将中国的隐瞒行为称作"对国际透明度的重击"。
文件中还特别指出，中国官方在1月20日之前还否认新冠病毒可以人传人。而在12月初就已经有迹象显示，这种病毒存在人际感染现象。该文件还指责中国销毁病毒样本，并且严格控制有关科研论文的发表等。中国也拒绝为外国研究者提供活体样本。
德外长呼吁中国合作调查病毒源头
另据法新社报道，德国外长马斯（Heiko Maas）呼吁中国参与调查新冠疫情源头的工作。"全世界都希望病毒的确切来源问题能够得到澄清"，马斯在接受媒体采访时说。
马斯还指出，"对于这个问题，只有科学界才能给出有根有据的答案，不是政界"。他希望中国能够证明自己"在对待这一病毒的问题上能做到什么样的透明度"。
美国和中国之间目前就病毒源头问题争吵不休。中国官方认为，新冠病毒是在武汉的华南海鲜市场从野生动物传染到人体的。而一段时间以来，一直有猜测认为，新冠病毒是从武汉的病毒实验室出来的。中国始终否认这一指责。
除了美国之外，不少其它国家也呼吁中国在关于疫情源头的问题上采取更高的透明度。世界卫生组织周五表示，希望能够参与在中国进行的新冠病毒来源调查。
雨涵 /王凡（德新社、法新社）