澳媒：“五眼联盟”指责中国掩盖疫情

（德国之声中文网）澳大利亚《每日电讯报》周末版报道称，一份所谓"五眼联盟"情报机构内部档案文件对中国处理新冠疫情的做法进行了强烈批评。据该报称，相关文件中总结了由美、英、澳、加、新五国组成的西方国家情报联盟针对中国的种种指控和怀疑。其中也包括对于中国政府掩盖疫情的记录，并指出首先爆发疫情的武汉市病毒研究所进行过高风险研究工作。

这份文件篇幅达15页，展示了西方情报机构目前调查工作的推进方向。不过根据澳报纸的报道，这份文件中也提到，各国针对新冠病毒是否真的来自于武汉病毒研究所的怀疑存在意见分歧。

此前美国总统特朗普曾经公开力挺这种猜测，但是科学界认为，相比之下，新冠病毒从蝙蝠经由一个中间宿主传染到人类的可能性要大得多。中国因此也在3月份出台新法，禁止买卖野生动物。

聚焦武汉病毒研究所

科学家已经证实，新冠病毒并非人为制造，而是来源于自然界。上周，美国情报机构也证实了这一结论。在上述"五眼联盟"内部文件中虽然提到了武汉病毒研究所的高风险科研活动，但同时也指出，这些科研项目也是同美国和澳大利亚科学家合作进行的。

据《每日电讯报》报道，这份文件是西方五国情报机构调查的基础。文件确认，中国在疫情初期压制了医疗工作者的早期预警行为，刻意隐瞒了疫情严重程度，并且进行言论审查。媒体已经对此进行过很多报道。文件将中国的隐瞒行为称作"对国际透明度的重击"。

文件中还特别指出，中国官方在1月20日之前还否认新冠病毒可以人传人。而在12月初就已经有迹象显示，这种病毒存在人际感染现象。该文件还指责中国销毁病毒样本，并且严格控制有关科研论文的发表等。中国也拒绝为外国研究者提供活体样本。

德外长呼吁中国合作调查病毒源头

另据法新社报道，德国外长马斯（Heiko Maas）呼吁中国参与调查新冠疫情源头的工作。"全世界都希望病毒的确切来源问题能够得到澄清"，马斯在接受媒体采访时说。

德国外长马斯

马斯还指出，"对于这个问题，只有科学界才能给出有根有据的答案，不是政界"。他希望中国能够证明自己"在对待这一病毒的问题上能做到什么样的透明度"。

美国和中国之间目前就病毒源头问题争吵不休。中国官方认为，新冠病毒是在武汉的华南海鲜市场从野生动物传染到人体的。而一段时间以来，一直有猜测认为，新冠病毒是从武汉的病毒实验室出来的。中国始终否认这一指责。

除了美国之外，不少其它国家也呼吁中国在关于疫情源头的问题上采取更高的透明度。世界卫生组织周五表示，希望能够参与在中国进行的新冠病毒来源调查。

猫也是传播冠状病毒的推手？ 最好别摸？ 中国哈尔滨市兽医研究所的研究人员发现猫也会感染新型冠状病毒，并传染给同类。据陈化兰领导的研究小组提供的报告称，只是猫与猫之间的传染不是很容易。3月31日，陈化兰在《Bio Rxiv》杂志上发表了相关研究报告。

猫也是传播冠状病毒的推手？ 不必担忧！ 不过猫的主人不必因此忧心忡忡，因为家猫可以很快产生针对这种病毒的抗体，不会长时间具有传染性。如果您的猫患有疾病或年龄很大，可以暂时限制猫的活动自由。“撸猫”之后应彻底洗手。

猫也是传播冠状病毒的推手？ 狗狗没事 研究报告称，相比之下，狗就不会传染或被传染冠状病毒。因此，可以放心的遛狗或者玩耍。

猫也是传播冠状病毒的推手？ 谁感染谁？ 这只漫步罗马街头的宠物猪碰到同样出来“遛弯儿”的宠物狗不必绕着走，而狗也不必担心被对方传染病毒。医学家们发现，猪也几乎不会感染冠状病毒。

猫也是传播冠状病毒的推手？ 雪貂隔离 但是这种猫科类动物就不同了。陈化兰还在雪貂身上进行了试验。结果是和猫一样，冠状病毒SARS-CoV-2可以在雪貂之间传播。这种动物之间也是通过飞沫感染病毒的。医生在雪貂和猫的喉咙和鼻子的涂片中发现了这种病毒，但是没有发现任何肺部感染。

猫也是传播冠状病毒的推手？ 鸡对人类有危险吗？ 对于鸡是否也会传染病毒的问题，专家们的调查结果无疑给了人们一粒定心丸。调查结果表明，鸡对冠状病毒具有免疫力，这也适用于鸭子和其他同类物种。

猫也是传播冠状病毒的推手？ 人类的传染危险 然而，不仅动物可以将病毒传染给人类，反过来亦如此。纽约一家动物园内的四岁马来西亚虎猫纳迪亚（Nadia）病毒检测呈阳性。动物园资深兽医向《国家地理》杂志表示：“据我们所知，这是野生动物被人传染的首个案例。”

猫也是传播冠状病毒的推手？ 蝙蝠被冤枉了吗？ 蝙蝠被认为是最有可能的冠状病毒宿主。然而动物医学家们认为，2019年12月给武汉人传染冠状病毒的是另一种中间宿主。或许是雪貂或猫？

猫也是传播冠状病毒的推手？ 还有这个“嫌犯” 除了蝙蝠外，穿山甲也被认为可能是新冠病毒的宿主。来自中国大陆、香港和澳大利亚的学者在中国南方走私行动中所查获的马来穿山甲身上发现了一种与新冠病毒（SARS-CoV-2）惊人相似的病毒。该研究于3月26日发表在《自然》杂志上。 作者: Fabian Schmidt



雨涵 /王凡（德新社、法新社）