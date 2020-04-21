澳大学生遭开除威胁 全因他公开批判中国的人权迫害

(德国之声中文网) 澳大利亚知名的昆士兰大学，近期再度因一起争议性十足的秘密听审会，引起全球关注。该校一名20岁的学生帕夫洛 (Drew Pavlou) 自去年七月在昆士兰大学举办了一场挺香港的和平示威行动後，便开始在校园与社交媒体上，激烈的批评昆士兰大学与中国共产党之间的关系，并多次在社交媒体上公开声援香港的「反送中」示威者，并谴责中国迫害新疆的维吾尔人。

然而，帕夫洛向德国之声表示，昆士兰大学上个月突然透过电子邮件，寄给他一份长达186页的文件，内容包含了校方对他做出的11项指控。根据帕夫洛的说法，大部分的指控都与他过去9个月在校园所发起的抗议行动，或是透过他个人的社交媒体帐号所发表的讽刺言论有关。

帕夫洛説：「文件中大部分的指控都跟我在社交媒体上所发表的讽刺或是挺示威者的内容有关。昆士兰大学说我的言行对学校的名声跟形象都造成负面影响，但是在我看来，他们意图开除我最主要的原因，是因为我过去九个多月来，非常严厉的批判昆士兰大学校方与中国共产党之间的过於紧密的关系。」

他说，昆士兰大学表明他们将针对帕夫洛的行为开一场秘密听证会，并根据学校的相关规定，来评断他们是否该开除帕夫洛。消息传出後，澳大利亚各界与各国媒体都十分关注这起案件。中国官媒《环球时报》在4月24日也针对此事件发表一篇报导，声称他们访问到就读昆士兰大学的中国与澳大利亚籍学生都支持该校考虑开除帕夫洛的决定。

《环球时报》称帕夫洛2019年在昆士兰大学的校园举办反中国与宣扬分裂主义的活动，而这些活动的主题大多与香港丶新疆与西藏相关。该报导还说，帕夫洛时常在网路上发表言论时，都以代表昆士兰大学的立场发表言论，但这些言论後来都对昆士兰大学的名声造成伤害。

昆士兰大学：多次告诫帕夫洛

目前，昆士兰大学并未公开该校寄给帕夫洛的186页的报告内容，但是有几位熟知详情的人士已阅览过该报告内容。其中一位是曾出版畅销书籍《无声的入侵》的澳大利亚学者汉米尔顿 (Clive Hamilton)。他在接受德国之声访问时表示，他看过报告内容，并认为昆士兰大学对帕夫洛做出的指控感到不可置信。

他说：「帕夫洛是一名在社交媒体上相当活跃的学生，而他时常在社交媒体上分享一些讽刺昆士兰大学的内容，其中也包含比较批判性的内容。但是现在昆士兰大学却将这些讽刺性的内容，作为开除帕夫洛的证据。他们声称这些内容违反了该校的规定，但在我看来，昆士兰大学的举动，显示他们急於欲盖弥彰。」

帕夫洛也对德国之声表示，他认为昆士兰大学校方为了不要伤害与中国政府的关系，所以急於透过强硬手段来逼迫他噤声。他说：「因为我时常批判昆士兰大学校方与中国共产党之间的关系，所以他们想要找到方法让我无法再公开质疑校方的许多决策。他们过去九个月不断对我搜集证据，并试图在校规中，找出可以『合理化』我行为违法的规定，并藉此开除我的学籍。」

帕夫洛还强调，昆士兰大学刻意选在他要出庭参与他控告中国驻布里斯班总领事徐杰一案的前一周，将186页的报告寄给他。此外，《环球时报》也在他收到报告後的隔几天，刊出了污蔑他的报导。他认为，这些过於巧合的时间点，都代表了昆士兰大学的决策背後，充满政治考量。他告诉德国之声：「任何有在关注这个事件发展的人，应该都会同意昆士兰大学的举动充满政治考量，而校方应该也想藉此向中国共产党证明，他们是值得信赖的夥伴。」

不过，昆士兰大学在该校网站上，特别针对帕夫洛过去几个月对该校做出的指控，一一做出回应。该校在网页上写道，他们多次告知帕夫洛，虽然他身为昆士兰大学议会的成员之一，但是他并不具有代表该校公开发言的权利。他们在网站上写道：「我们多次要求帕夫洛先生停止以昆士兰大学的名义，在公开场合发表任何言论。」

事实上，昆士兰大学在186页的报告中，指控他对中国政府在香港丶新疆与西藏等议题上所做出的决策，发表了一些不恰当的言论，而这些言论已损害了昆士兰大学的名誉。此外，他们甚至指控帕夫洛曾在校园内的一间书店，在没付钱的情况下，用一支笔做笔记，然後再将该支笔放回原位。帕夫洛向德国之声表示：「他们怎麽连我在书店用了一支笔这种小事都知道？这让我感觉他们自从去年7月之後，便不断的在搜集我任何『罪证』，然後打算用这些罪证来开除我。」

昆士兰大学

多次公开批评中国政府侵害人权

这一连串事件都起源於去年7月帕夫洛在昆士兰大学校园举办的一场「撑香港」的和平示威活动。然而活动进行到一半，上百名中国学生突然现身，一边高喊「香港是中国的一部份」，一边用扩音器播放中国国歌且跟着唱。过不久，现场视频显示中国学生动手抢走香港与澳洲学生手上的标语，甚至有人将标语撕毁。

当时一名华人男子抢走帕夫洛手中的扩音器，他後来也被中国学生袭击了两次。而隔天，中国驻布里斯班的总领事徐杰也在该领事馆网站上用中文写道，有少数别有用心的人在昆士兰大学校园进行反华分裂活动，并称赞中国学生的自发性爱国行为。几个月後，帕夫洛将徐杰告到昆士兰地方法院，要求徐杰撤回「反华分裂」的相关说词，并向他道歉。

在那之後，帕夫洛持续在社交媒体上与昆士兰大学校园，针对香港抗争丶新疆再教育营，以及昆士兰大学校园内的孔子学院等议题发动各种抗争活动或是发表言论。这些事件都被昆士兰大学记录在报告中，并藉此对帕夫洛提出11项指控。

具历史意义的事件

澳大利亚学者汉米尔顿向德国之声表示，中国政府过去几年透过与昆士兰大学的密切合作，来藉此拓展其在澳大利亚高教圈的影响力。他说：「昆士兰大学的管理阶层已与中国共产党不少资深党员都建立良好关系，他们基本上是从中国政府的角度在进行许多重要决策。对他们来说，与中国政府保持良好关系，才能确保该校的财务状况能无後顾之忧。」

汉米尔顿指出，所以当昆士兰大学校方觉得他们与中国政府的关系开始遭受批判与质疑时，他们做出过於激烈的回应，将矛头指向了一个年仅20岁的学生。他告诉德国之声：「他们不但没有透过外界的批评来审视与中国政府之间的关系，反而以非常恶劣的手段对付该校一名大学生。我从没在澳大利亚见过这种事情，而如果最後昆士兰大学成功开除帕夫洛，这会对澳大利亚的言论自由造成严重伤害。」

汉米尔顿説，澳大利亚政府高层正在密切追踪这件事情的发展，而他认为，如果昆士兰大学最後决定开除帕夫洛，澳大利亚政府应该会介入。他表示：「我认为对澳大利亚来说，这会是个有历史意义的事件，因为这起事件背後，是中国的威权主义与西方民主的相互碰撞。所以如果昆士兰大学最後成功开除帕夫洛，这也代表中国政府取得胜利。同时，这起事件的结果将会对澳大利亚的各大学发出一个警讯，那就是当一所大学与中国政府的关系过於密切时，你一定不能批评他们，因为公开批评他们，会导致与帕夫洛相同的结果。」

不过对帕夫洛来说，虽然自从去年七月起，他便不断收到各种形式的威胁，但他并不会因此而放弃自己对人权倡议的热忱与坚持。他告诉德国之声：「我一直都相信普世人权，所以没有任何事能阻挡我去继续替全世界任何人的人权发声。这是个我深信的价值观，所以我宁愿失去生命，也不会放弃继续进行人权倡议。」

当帕夫洛持续与昆士兰大学僵持的同时，请愿网站Change.Org上已有超过25000人连署声援帕夫洛，希望能藉此阻止昆士兰大学透过威胁开除来迫使他噤声。