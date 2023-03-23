澳大利亞禁止政府設備使用TikTok

（德國之聲中文網）雖然生效日期還未出爐，但澳大利亞官方週二（4月4日）表示，未來將全面禁止在政府的設備上使用TikTok，加入了其他出於國安擔憂、打擊這款應用程序的國家行列。

法新社報導，澳大利亞總檢察長德雷福斯（Mark Dreyfus）週二表示，在聽取了澳大利亞情報機構的建議後，禁令將「在切實可行的情況下盡快開始」。

澳大利亞是「五眼安全聯盟」中，最後一個禁止在政府設備上使用TikTok的國家，此前其盟友美國、英國、加拿大和新西蘭皆已這麼做。此外，法國、荷蘭和歐盟委員會也已採取類似舉措。

德雷福斯表示，政府將根據具體情況批准一些豁免，並採取適當的安全緩解措施。

網絡安全專家警告說，擁有超過10億用戶的TikTok所收集的數據可能被用與中國政府共享。澳大利亞戰略政策研究所分析師瑞安（Fergus Ryan）表示，從政府設備中移除TikTok，是完全不用多想的事情。

瑞安還告訴法新社：「多年來，TikTok用戶數據在中國是可以存取的，這一點一直很明確」，「鑑於這一事實，禁止在政府手機上使用該應用程序是一個謹慎的決定」。

瑞安認為，北京可能會將澳洲此舉視為對中國公司的不公平待遇和歧視。

中方否認 TikTok遺憾

法新社報導，2017年的一項中國法律增加了外界對TikTok的安全擔憂，因為該法律要求中國公司在與國家安全相關的情況下，將個人數據移交給政府，但北京否認這會對普通用戶構成威脅。

中國外交部發言人毛寧3月曾表示，中國「從來沒有，也不會要求公司或個人，以違反當地法律的方式收集，或提供位於外國的數據」。

TikTok曾表示，此類禁令「植根於仇外心理」，同時堅稱它不歸中國政府所有或運營。該公司的澳大利亞發言人亨特（Lee Hunter）表示，TikTok「永遠不會」向中國政府提供數據。TikTok執行長周受資3月底於美國國會聽證會，回應外界對TikTok及其母公司字節跳動對美國帶來的國安疑慮，他說，字節跳動不是中國或任何國家的代理人。

為何比盟友慢？

《澳大利亞人報》報導，據了解，澳大利亞聯邦政府3日已向各州和領地政府通報該禁令，預計各州與領地政府也會跟進。然而，像美國在考慮的、更廣泛且擴及私人領域的TikTok禁令，將不適用於澳大利亞。

澳大利亞政府高層消息人士證實，經過幾週的拖延，最終的決定已經做出，這引起了政府某些層面的擔憂：即這項拖延是出於「政治原因」。

與澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）關係密切的消息人士否認聯邦政府故意推遲宣布禁令，儘管審查建議已經在政府中擱置了幾個星期。

上週六（4月1日）墨爾本阿斯頓選區（Aston）舉行聯邦眾議員補選，有政府消息人士質疑，推遲宣布禁令可能跟這有關，因為澳大利亞工黨希望避免得罪該選區重要的華裔社群。該選舉最終由澳大利亞工黨候選人多伊爾（Mary Doyle）勝選。

（法新社、《澳大利亞人報》）

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