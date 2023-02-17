澳大利亞情報單位：外國干涉和間諜史上最多

（德國之聲中文網）澳大利亞情報機構的負責人周二（2月21日）表示，澳大利亞面臨著前所未有的間諜行動和外國干涉威脅，被外國特工當成目標的澳大利亞人，比以往任何時候都多。除了軍方外，包含澳大利亞的法官和媒體人等，都已成為外國間諜針對的目標。

美聯社報導，澳大利亞安全情報組織（ASIO）負責安全事務的總幹事伯吉斯（Mike Burgess）在長達21頁的評估演講中說，多個國家正在利用間諜活動和外國干涉，來促進他們的利益，並損害澳大利亞的利益。

伯吉斯說：「他們正在利用間諜活動，暗中了解澳大利亞的政治和決策、我們的聯盟和夥伴關係，以及我們的經濟和政策重點。」

「根據ASIO所看到的情況，比澳大利亞歷史上任何時候都多的澳大利亞人成為間諜和外國干涉的目標——更多敵對的外國情報服務、更多間諜、更多目標、更多傷害、更多ASIO調查、更多ASIO干擾」，他補充道。

ASIO注意到，自2021年9月以來，針對澳大利亞國防工業工作人員的在線攻擊有所增加，當時美國總統拜登（Joe Biden）、時任英國首相約翰遜（Boris Johnson）和時任澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison），宣布了一項眾所周知的三方協議「英美澳同盟」（AUKUS，或譯為奧庫斯） ，向澳大利亞提供美國核技術動力的潛艇艦隊。

此外，目前外國政府針對的澳大利亞人，包括法官、媒體評論員和記者，少數司法人士也受到了「可疑的對待」。此外，ASIO已發現並制止了一項疑似透過全額付費的外國「考察團」以招募澳大利亞記者的陰謀。

路透社報導，伯吉斯還說：「我們已經看到一再有人試圖入侵數十家澳大利亞媒體，而數量如此之多，這似乎是一場協同行動」。

雖然意圖尚不明確，但澳大利亞安全情報組織評估，黑客正在尋找與外國政府相關的早期報告，以及記者消息來源的身份，包括外國政權的批評者。

「他們正在利用間諜活動，為自己的事業招募民選官員、公務員、商界地位顯赫的個人，以及我們社區的領導人」，伯吉斯說。

中國挖角飛行員

美聯社報導，近幾個月來，澳大利亞、英國和加拿大的國防官員對中國試圖挖走戰鬥機飛行員等軍事專家表示擔憂。美國正試圖從悉尼引渡前美國飛行員杜根（Daniel Duggan），指控他在2010年和2012年與他人合謀向中國飛行員提供培訓。

路透社報導，杜根反對從澳大利亞被引渡到美國，他在澳大利亞面臨曾訓練中國軍事飛行員在航空母艦上降落的指控，但他否認違反任何法律。

週二在堪培拉的一次演講中，伯吉斯表示，該機構一直在追蹤願意「將現金置於國家之上」的「少量但令人擔憂的」國防內部人士。他說，這些澳大利亞人獲得了數十萬美元，以幫助專制政權提高戰鬥技能。

伯吉斯批評這些幫外國軍隊訓練的老兵們是「走狗」，並強調，「出售我們的作戰技能，與出售我們的秘密沒有什麼不同」。他指出，這些訓練和戰術，可能用來縮小雙方的差距，也可以在未來的某個時候，用來對付澳大利亞或其盟友的軍隊。

澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）本月早些時候曾表示，澳大利亞政府將收緊這方面的法律。

「隨著我們推進AUKUS，至關重要的是讓我們的盟友知道，我們可以保守我們的秘密，並保守他們的秘密」，伯吉斯說。

（美聯社、路透社）

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