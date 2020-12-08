 澳大利亚11月货物贸易顺差创两年新低 | 经济纵横 | DW | 23.12.2020

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经济纵横

澳大利亚11月货物贸易顺差创两年新低

堪培拉呼吁对新冠疫情爆发的源头进行全球调查惹恼中国政府，导致两国贸易战不断升级。

Symbolbild Australien China

（德国之声中文网）受对最大贸易伙伴中国出口下滑影响，澳大利亚11月货物贸易顺差降至两年低点。中澳贸易争端不断升级，中方对其进口施加了诸多限制。

澳大利亚统计局(ABS)周三（12月23日）发布的初步数据显示，上月货物贸易顺差仅19亿澳元，从10月的47亿澳元大幅下滑。这是自2018年11月以来，澳大利亚月度货物贸易顺差首次跌破20亿澳元关口。

该数据还显示，11月对中国出口减少12亿澳元，降幅达10%；从中国进口增加了8.89亿澳元，增幅11%。

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    作者: 雨涵 （综合报道）


中国禁止从澳大利亚进口煤炭，并对包括大麦、牛肉、龙虾和葡萄酒在内的一系列农、渔产品征收高额关税，原因是澳大利亚呼吁对新冠疫情爆发的源头进行全球调查惹恼了中国政府。

初步贸易数据不包括服务业。澳大利亚统计局将于1月7日公布11月最终贸易估算。

张平/ 凝炼 (路透社)

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