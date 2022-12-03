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大洋洲最大的国家
首都堪培拉
六名澳大利亚议员将于周日抵台进行访问，预计与台湾总统蔡英文见面。不过，澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示不会参与此次访问，也不清楚此行的目的是什么。阿尔巴尼斯最近正试图修补与中国的关系。
澳大利亚众议院通过投票谴责前总理莫里森在疫情期间秘密任命自己担任五个部长级职位。现任总理阿尔巴内塞呼吁莫里森道歉，莫里森以疫情危机为自己辩护。
澳洲总理阿尔巴尼斯称，不太可能支持台湾加入CPTPP，因为该协议只针对“公认的国家”而非经济体。有学者指出，阿尔巴尼斯会晤习近平不久后发表此番言论，可能被视为对中国的一种让步。澳洲政府已向台湾作出澄清。
意大利新当选的极右翼总理梅洛尼周三（11月16日）在G20峰会期间和中国国家主席习近平举行会晤，并接受了习近平向她发出的访问中国的邀请。在G20峰会上，习近平已与澳大利亚、法国等多国领导人举行双边会晤，但与英国首相的会晤临时取消。
时隔6年澳中领导人首次重新举行正式会晤。本周二，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在巴厘岛举行的G20峰会期间与中国国家主席习近平进行会晤。双方谈话时间为32分钟。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯将在本周二G20领导人峰会期间与中国国家主席习近平举行一对一会晤。日本首相岸田文雄确认周四将在泰国参加日中首脑面对面会谈。相当长时间以来，澳中、日中关系均处于紧张状态。澳、日两国都希望可以同中国改善关系。
11月13日，柬埔寨举行的东盟系列峰会期间，澳大利亚总理阿尔巴尼斯与中国总理李克强进行了简短会谈。此举引发了人们对于阿尔巴尼斯可能会同中国国家主席习近平在二十国集团峰会上会面的猜测。
媒体报导，上个月在澳大利亚被捕的前美军飞行员杜根曾与南非飞行培训学校签约，而该校过去曾与一名中国商人合作，组织中国解放军飞行员前往南非参加培训课程。
墨尔本钢琴家和作曲家斯蒂芬·卡索门诺斯（Stefan Cassomenos）是澳大利亚最具活力的音乐家之一，请听他创作并演奏的第二钢琴夜曲。
下周一，美国总统拜登将在G20印尼巴厘岛峰会期间举行会晤。这将是2021年1月拜登就任美国总统以来美中领导人之间首次举行面对面的会晤。峰会期间，习近平还将与包括法国总统马克龙在内的多国领导人举行会谈。澳大利亚总理也表示希望与习近平举行会面。
澳大利亚国防部长马尔斯要求军方审查保密措施，以阻止中国招募澳大利亚退役军人培训中国空军。英国和加拿大也表达了同样的担心。
无尾熊生存的环境在恶化。澳洲科研人员使用无人机观测以及统计无尾熊数量。
朝阳路67号财满街1-1号楼——在澳大利亚被捕的前美军飞行员杜根，被发现与承认和中国军方合作盗窃美军情报的中国黑客苏斌使用相同的北京地址。
正当中美紧张关系不断加剧之际，有消息人士对路透社表示，美国正计划在澳大利亚北部建立一个可部署至多六架具有核打击能力的B-52轰炸机的空军基地。这令北京不满，指责美方“加剧地区局势紧张”。
澳大利亚作曲家卡尔·维恩（Carl Vine）是澳大利亚国宝级作曲家之一。请听他创作的钢琴曲托卡提斯莫。
据路透社独家报道，一名曾在中国工作的前美军飞行员、飞行教官在澳大利亚被捕，面临被引渡到美国。与此同时，澳洲正针对该国前军方飞行员被邀请到中国工作的报道进行调查。
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