为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
大洋洲最大的国家
首都堪培拉
澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
根据今天（11月9日）公布的《2022气候变化绩效指数》报告，无一国家走在可供效仿的道路上。不过，总体而言，人类仍有若干进展。
绿色和平组织的调查团队获得泄密文件，发现澳大利亚、沙特阿拉伯和日本等国为了本国经济利益，试图对即将发布的联合国气候报告进行修改。
澳大利亚和新西兰正式批准了"区域全面经济伙伴关系协定"（RCEP），这一全球最大的自贸协定将于明年开始生效，成员还包括中、日、韩和东盟十国。
在被马克龙指责撒谎后，澳大利亚总理莫里森向记者表示，他在今年6月的一次晚宴上曾向马克龙明确表示，常规潜艇无法满足澳大利亚的战略需求。澳媒此间披露马克龙回复莫里森的一则短信，以此质疑马克龙的可信度，但《卫报》则对该短信有不同解读，并披露更多细节。
法国总统马克龙在G20峰会期间直截了当地称，澳大利亚总理莫里森在取消潜艇建造合同的问题上对他撒了谎。莫里森予以否认，澳副总理乔伊斯反击说，"我们没有偷一个岛，没有玷污埃菲尔铁塔，这是一份合同。"
澳大利亚发布全新《2021 年移民規例修訂（香港）法例》，允许持有毕业生或临时工作签证的港人，在澳居留或持有签证一定年限后，申请永久居留权。
澳大利亚智库在一份新的新疆报告中，解析中国政府如何透过「运动式执法」在新疆对维吾尔人进行迫害。专家告诉德国之声，此举的最终目的是为了提高共产党在社会基层的统治力，并消除不稳定的因素。
据英国媒体报道，中国国家主席习近平不出席第26届联合国气候峰会。与此同时，澳洲总理莫里森改口称将出席峰会。英国女王怒批尚未确认出席的各国领袖。
由于德尔塔变种病毒造成大规模感染，澳大利亚第一大城市悉尼实施了严厉的停摆措施：店铺关门，学校停课。历时106天的停摆目前已经结束，城市生活已经基本恢复正常。
大约一百万吨澳大利亚煤炭在中国保税区获得清关。澳大利亚专家认为，少量进口澳大利亚煤矿只是为了缓解中国用煤紧张，对澳经济制裁并未松绑。
脸书、Instagram、WhatsApp大当机，日本新首相岸田文雄上任，法澳政治人物接续访台，习近平双十之际再提两岸统一……本周还有哪些不容错过的大事要闻？
澳大利亚前总理艾伯特在台北进行了一场言辞激烈的演说。香港、新疆、人权、网络审查到中国与周遭各国的区域争议皆被他一一点名、抨击。他也呼吁民主国家，要团结支持台湾。
在台海局势紧张之际，台湾迎来的两拨访客引起关注，包括一个法国参议员代表团和以私人身份出访的澳大利亚前总理阿博特。
如何应对中国崛起带来的挑战，将是德国新一届政府的外交重头戏，毕竟“以外贸政策取代外交政策”的默克尔时代已经成为过去。
中国在一年前就停止进口澳洲煤炭。然而最近，受国内煤矿产能、风电波动、经济需求猛增等多方因素的影响，中国多地出现了电力紧张。在这种情况下，多个港口悄然重新放行来自澳大利亚的煤炭。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式