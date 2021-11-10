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澳大利亚

大洋洲最大的国家

首都堪培拉

ARCHIV 1993 *** ADELAIDE, AUSTRALIA: File photo dated 28 August, 1993 of the first high-tech Collins class conventional powered submarine being lowered into the water at Port Adelaide. A top-secret US Navy probe has found that Australia's USD 3.1 billion frontline fleet attack submarines are noisy duds incapable of defending themselves. AFP PHOTO/Torsten BLACKWOOD (Photo credit should read TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/T. Blackwood

澳前总理称新核潜艇交易保护的只是美国 10.11.2021

澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
An open cast or drift coal mine in the Hunter Valley, New South Wales. If we are serious about tackling climate change, coal, the dirtiest of fossil fuels, needs to be kept in the ground. Sadly around 85% of all Austtralians energy is generated from coal fired power stations. They also export huge quantities around the world, especially to China. | Verwendung weltweit

2022气候保护绩效榜出炉 澳大利亚垫底 09.11.2021

根据今天（11月9日）公布的《2022气候变化绩效指数》报告，无一国家走在可供效仿的道路上。不过，总体而言，人类仍有若干进展。
Power stations, Cologne November 8, 2019. The smoking chimneys of the brown coal Power stations RWE Power AG Kraftwerk Frimmersdorf, Neurath and Niederaussem seen from Cologne, November 08, 2019

绿色和平：泄密文件显示多国企图修改联合国气候报告  06.11.2021

绿色和平组织的调查团队获得泄密文件，发现澳大利亚、沙特阿拉伯和日本等国为了本国经济利益，试图对即将发布的联合国气候报告进行修改。 
SYDNEY, NSW - APRIL 25: The Australian flag (R) and for the first time, the New Zealand flag (L) fly on the Sydney Harbour Bridge to commemorate Anzac Day April 25, 2005 in Sydney, Australia. Australians and New Zealanders today commemorate the 90th anniversary of ANZAC (Australia New Zealand Army Corps) Day, when troops landed at Gallipoli in World War I. (Photo by Ian Waldie/Getty Images)

澳、新批准RCEP 区域自贸协定明年生效 03.11.2021

澳大利亚和新西兰正式批准了"区域全面经济伙伴关系协定"（RCEP），这一全球最大的自贸协定将于明年开始生效，成员还包括中、日、韩和东盟十国。
French President Emmanuel Macron delivers a speech at the Quai Branly museum, in Paris, on October 27, 2021 after visiting an exhibition of Benin's treasures displayed at the museum before being shipped to the West African country later this month. - The Paris museum exhibits over a dozen colonial-era treasures taken from Benin, the last time they will be shown in France before being handed back in a landmark gesture. The decision to return them follows growing calls in Africa for European countries to return the colonial spoils from museums. The move is part of a drive by French President Emmanuel Macron to improve his country's image in Africa, especially among young people. (Photo by Michel Euler / POOL / AFP) (Photo by MICHEL EULER/POOL/AFP via Getty Images)

好消息还是坏消息？马克龙短信外泄 莫里森反击 02.11.2021

在被马克龙指责撒谎后，澳大利亚总理莫里森向记者表示，他在今年6月的一次晚宴上曾向马克龙明确表示，常规潜艇无法满足澳大利亚的战略需求。澳媒此间披露马克龙回复莫里森的一则短信，以此质疑马克龙的可信度，但《卫报》则对该短信有不同解读，并披露更多细节。
U.S. President Joe Biden, left, and French President Emmanuel Macron shake hands during a meeting at La Villa Bonaparte in Rome, Friday, Oct. 29, 2021. A Group of 20 summit scheduled for this weekend in Rome is the first in-person gathering of leaders of the world's biggest economies since the COVID-19 pandemic started. (AP Photo/Evan Vucci)

马克龙说莫里森撒谎 法澳裂痕修复难 01.11.2021

法国总统马克龙在G20峰会期间直截了当地称，澳大利亚总理莫里森在取消潜艇建造合同的问题上对他撒了谎。莫里森予以否认，澳副总理乔伊斯反击说，"我们没有偷一个岛，没有玷污埃菲尔铁塔，这是一份合同。"
July 23, 2020, Hong Kong, China: British National Oversea (BNO) passport (R) and Hong Kong passport (L) displayed. .Britain reported on Wednesday that it will start accepting visa applications from January 21, 2021 to allow British National (Overseas) citizens from Hong Kong the right to live and work in the UK, and applicants will not need to hold a current BNO passport. (Credit Image: © May James/SOPA Images via ZUMA Wire

澳设“香港渠道” 降低港人移居澳洲门槛 29.10.2021

澳大利亚发布全新《2021 年移民規例修訂（香港）法例》，允许持有毕业生或临时工作签证的港人，在澳居留或持有签证一定年限后，申请永久居留权。
Police officers stand at the outer entrance of the Urumqi No. 3 Detention Center in Dabancheng in western China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region on April 23, 2021. Urumqi No. 3, China's largest detention center, is twice the size of Vatican City and has room for at least 10,000 inmates. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

澳智库：中国透过「运动式执法」强化新疆基层统治力 19.10.2021

澳大利亚智库在一份新的新疆报告中，解析中国政府如何透过「运动式执法」在新疆对维吾尔人进行迫害。专家告诉德国之声，此举的最终目的是为了提高共产党在社会基层的统治力，并消除不稳定的因素。
SCREENSHOT - 22.09.2020, ---: Xi Jinping, Präsident von China, spricht während einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft anlässlich des Beginns der Generaldebatte der 75. UN-Vollversammlung. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Debatte in diesem Jahr größtenteils online statt. Foto: Uncredited/UNTV/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

英媒：习近平将缺席格拉斯哥气候大会 15.10.2021

据英国媒体报道，中国国家主席习近平不出席第26届联合国气候峰会。与此同时，澳洲总理莫里森改口称将出席峰会。英国女王怒批尚未确认出席的各国领袖。
06.10.2021 FILE PHOTO: People in protective face masks walk along the harbour waterfront across from the Sydney Opera House during a lockdown to curb the spread of coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Sydney, Australia, October 6, 2021. REUTERS/Loren Elliott/File Photo

疫情缓解 悉尼结束停摆 11.10.2021

由于德尔塔变种病毒造成大规模感染，澳大利亚第一大城市悉尼实施了严厉的停摆措施：店铺关门，学校停课。历时106天的停摆目前已经结束，城市生活已经基本恢复正常。
FILE - The shovel works with the coal imported from Australia at a port on January 17, 2010 in Rizhao, Shandong province of China. Photo: Chen Weifeng/ChinaFotoPress/MaxPPP (zu dpa «Energiehunger der Menschheit bremst Klimapolitik aus» vom 24.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

专家：澳煤进入中国并非是松绑对澳洲经济制裁 10.10.2021

大约一百万吨澳大利亚煤炭在中国保税区获得清关。澳大利亚专家认为，少量进口澳大利亚煤矿只是为了缓解中国用煤紧张，对澳经济制裁并未松绑。
Störung | WhatsApp, Facebook und Instagram

七张图看一周大事 09.10.2021

脸书、Instagram、WhatsApp大当机，日本新首相岸田文雄上任，法澳政治人物接续访台，习近平双十之际再提两岸统一……本周还有哪些不容错过的大事要闻？
08.10.2021 Tony Abbott delivered speech in Taiwan visit

澳前总理台北演说重批北京 吁中国尊重澳洲 08.10.2021

澳大利亚前总理艾伯特在台北进行了一场言辞激烈的演说。香港、新疆、人权、网络审查到中国与周遭各国的区域争议皆被他一一点名、抨击。他也呼吁民主国家，要团结支持台湾。
French senators visiting Taiwan time:Oct.06, 2021 place: Taipei keyword: Alain Richard, Max Brisson, Else Joseph, Olivier Cadic copyright: CNA

蔡英文会法参议员、澳前总理 07.10.2021

在台海局势紧张之际，台湾迎来的两拨访客引起关注，包括一个法国参议员代表团和以私人身份出访的澳大利亚前总理阿博特。
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Staatspräsident von China, Xi Jinping, stehen am 05.07.2017 im Zoo in Berlin bei der Eröffnung der neuen Anlage für zwei Pandabären aus China. Die beiden Pandas stammen aus einer chinesischen Zuchtstation und sind am 24. Juni in Berlin angekommen. Der Berliner Zoo ist damit der einzige Tierpark in Deutschland, der die seltenen Bären hält. Foto: Axel Schmidt/POOL Reuters/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：德国新政府如何同中国打交道？ 07.10.2021

如何应对中国崛起带来的挑战，将是德国新一届政府的外交重头戏，毕竟“以外贸政策取代外交政策”的默克尔时代已经成为过去。
In this photo released by Xinhua News Agency, machines load imported coal from a cargo vessel docked at a port in Rizhao in east China's Shandong province on Nov. 21, 2019. Australia's prime minister said Tuesday, Dec. 15, 2020 that China would be in breach of World Trade Organization rules as well as a bilateral free trade agreement if it banned Australian coal. (Wang Kai/Xinhua via AP)

中国欲用澳洲煤炭解“燃煤之急” 06.10.2021

中国在一年前就停止进口澳洲煤炭。然而最近，受国内煤矿产能、风电波动、经济需求猛增等多方因素的影响，中国多地出现了电力紧张。在这种情况下，多个港口悄然重新放行来自澳大利亚的煤炭。
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