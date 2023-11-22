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大洋洲最大的国家
首都堪培拉
針對先前澳洲潛水員疑似遭中國聲納攻擊的事件，澳洲總理阿爾巴尼斯是否曾當面向中國國家主席習近平提出抗議，正在澳洲國內引發質疑。有專家認為，澳洲正在為與中國改善關係而付出代價。
在澳大利亚方面指责中国海军操作“不安全和不专业”，北京周一作出回应，称澳方言论“与事实完全不符”，并警告堪培拉停止对中国“鲁莽的、不负责任的指责”。不久前刚访华的澳总理阿尔巴尼斯则表示，该事件造成一人受伤，表明军方之间需要沟通护栏。
澳大利亚政府11月18日称，中国军舰在澳大利亚海军潜水员清除舰艇螺旋桨渔网作业时操作声纳，可能导致他们受伤。澳方已就中国海军的“不安全和不专业”行为向中国政府表达了严重关切。
中国党和国家领导人习近平在会晤来访的澳大利亚总理阿尔巴尼斯时表示："中澳两国没有历史恩怨纠葛，没有根本利益冲突。"就好像过去六年来，北京对堪培拉的经济制裁和言辞恐吓从来没有发生过一样，那又是什么令中澳两国"重归于好"的呢？
澳洲總理阿爾巴尼斯7日結束了4天的訪華行程，除了與中國國家主席習近平與中國總理李強會晤之外，訪華全程也受到了中方高規格的接待和讚揚，澳洲媒體與評論員對此行則是有褒有貶。
澳总理阿尔巴尼斯为期四天的中国行突出了在稳定双边贸易关系方面所取得的进展，以及通过对话改善整体关系的重要性。分析人士称，此次访问总体基调是积极的，但澳大利亚将在公开支持中国加入CPTPP方面继续保持谨慎。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯周一（11月6日）与中国领导人习近平举行了会晤。此行标志两国关系在徘徊低谷数年后重新回暖。
中澳关系出现了回暖的迹象：11月6日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在北京与中国国家主席习近平举行了会谈，这也是过去近八年来，澳大利亚总理首次访华。由于新冠溯源、5G网建设等方面的问题，中澳关系曾一度降至冰点。
在澳中寻求关系回暖之际，阿尔巴尼斯对中国开始了高调的国事访问。他称将与中国开展“建设性合作”。这位澳总理将于周一与习近平会面，除了会提及一些争议与人权话题之外，他也表示会争取让熊猫“网网”和“福妮”继续留在澳大利亚。
阿尔巴尼斯周六启程前往上海，开启以贸易为主题的访华之旅。他将出席上海的进博会，还将与习近平、李强等国家领导人会晤。在启程之前他表示会向中方提及澳籍作家杨恒均的案件程序以及人权问题。
以哈冲突爆发以来，中国一直拒绝对哈马斯的恐怖暴行予以谴责。但与此同时，在新闻审查最为严格的中国，官媒和网络上反犹主义色彩浓重的论点和文章却急剧增多，这不免令人对中国所谓的中立立场产生质疑。
澳大利亚作家杨恒均从中国拘押地点给儿子们寄出了第一封信，信中写道：“我病了，我很虚弱，我快要死了。”澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，他将在本周末开始的访华期间向中国领导人提出杨恒均的困境。
澳洲智庫的報告顯示，中國在疫情之後大幅減少了對南太平洋島國和其他區域的援助與融資，而是轉向針對邦交國的各類「小而美」的計劃，但這並不代表中國有意淡出在該地區的競爭舞台。
澳大利亚联邦警察局指控7人帮助一个华人犯罪集团洗钱数亿美元。调查人员称，该集团在悉尼疫情封锁期间扩张店面引起了警方怀疑，而且发现他们过着非常奢华的生活。
目前正在美國訪問的澳洲總理阿爾巴尼斯，將在11月初赴中國訪問，顯示其同時拉攏全球兩大國的外交策略，也願意在中美兩國之間充當橋樑。專家是怎麼看這樣的「兩面討好」？
澳大利亚总理阿尔巴尼斯周日（10月22日）宣布，将在下个月访问北京，并与中国领导人习近平会面。做出这一宣布数小时后，阿尔巴尼斯就登上了去华盛顿的飞机，开启对美国的访问。
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