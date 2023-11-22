不撒幣了 中國為何減少南太平洋島國金援？

澳洲智庫的報告顯示，中國在疫情之後大幅減少了對南太平洋島國和其他區域的援助與融資，而是轉向針對邦交國的各類「小而美」的計劃，但這並不代表中國有意淡出在該地區的競爭舞台。