澳大利亚、韩国签署历史性防务合约 

（德国之声中文网）韩国和澳大利亚周一（12月13日）签署了一份金额近7亿美元的防务合约。根据该协议，韩国国防企业韩华（Hanwha）集团将向澳大利亚军队提供火炮、补给运输车辆和雷达等军事设备。

有关订单金额约10亿澳元（合7.17亿美元，6.35亿欧元）。据澳大利亚媒体报道，这是该国与亚洲国家签署了金额最高的军备协议。文在寅目前正在澳大利亚访问。

莫里森表示：“我认为，我们今天签署的合约充分说明了我们相信韩国国防工业的能力。”这份订单预计将在澳大利亚创造300个就业机会，韩华在澳大利亚设有分公司。

文在寅此次访澳也是为了纪念韩澳两国建交60周年。两国同意将双边关系提升为全面战略伙伴关系。

两国签署了一系列双边协议

文在寅：不抵制北京奥运

在为期4天的访问期间，文在寅也强调了与中国发展关系的重要性。他表示，韩国不会加入美、澳等国对北京冬奥会的外交抵制。“我们需要中国的建设性努力，以实现朝鲜的无核化”，文在寅说。

不过，韩国此次与澳大利亚签订防务协议，正值澳中两国关系紧张。澳大利亚不久前宣布将在美英两国协助下建造核动力潜艇的计划，受到了北京的强烈谴责。

文在寅还表示，中美朝三国原则上同意发表终战宣言，正式结束朝鲜半岛的战争状态，并重申韩国对这一目标的承诺。1953年朝鲜战争结束后，朝韩之间始终未签署终战文件。文在寅说，终战宣言将有助于重启陷入僵局的南北对话和朝美对话。

文在寅是澳大利亚放宽新冠防疫入境限制后访问该国的首位外国领导人。访问期间，两国签署了一系列经济、技术和军事双边协议。

（美联社、韩联社）

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