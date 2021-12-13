 澳大利亚、韩国签署历史性防务合约  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

澳大利亚、韩国签署历史性防务合约 

韩国总统文在寅与澳大利亚总理莫里森签署了一份涉及金额10亿澳元的防务合约。正在澳大利亚访问的文在寅回答媒体提问时表示，韩国不会加入抵制北京冬奥的行列。 

Australien Canberra | Moon Jae-in trifft Scott Morison

韩国总统文在寅（左）与澳大利亚总理莫里森举行了会谈

（德国之声中文网）韩国和澳大利亚周一（12月13日）签署了一份金额近7亿美元的防务合约。根据该协议，韩国国防企业韩华（Hanwha）集团将向澳大利亚军队提供火炮、补给运输车辆和雷达等军事设备。 

有关订单金额约10亿澳元（合7.17亿美元，6.35亿欧元）。据澳大利亚媒体报道，这是该国与亚洲国家签署了金额最高的军备协议。文在寅目前正在澳大利亚访问。 

莫里森表示：“我认为，我们今天签署的合约充分说明了我们相信韩国国防工业的能力。”这份订单预计将在澳大利亚创造300个就业机会，韩华在澳大利亚设有分公司。 

文在寅此次访澳也是为了纪念韩澳两国建交60周年。两国同意将双边关系提升为全面战略伙伴关系。 

Australien Canberra | Moon Jae-in trifft Scott Morison

两国签署了一系列双边协议

文在寅：不抵制北京奥运 

在为期4天的访问期间，文在寅也强调了与中国发展关系的重要性。他表示，韩国不会加入美、澳等国对北京冬奥会的外交抵制。“我们需要中国的建设性努力，以实现朝鲜的无核化”，文在寅说。 

不过，韩国此次与澳大利亚签订防务协议，正值澳中两国关系紧张。澳大利亚不久前宣布将在美英两国协助下建造核动力潜艇的计划，受到了北京的强烈谴责。 

文在寅还表示，中美朝三国原则上同意发表终战宣言，正式结束朝鲜半岛的战争状态，并重申韩国对这一目标的承诺。1953年朝鲜战争结束后，朝韩之间始终未签署终战文件。文在寅说，终战宣言将有助于重启陷入僵局的南北对话和朝美对话。 

文在寅是澳大利亚放宽新冠防疫入境限制后访问该国的首位外国领导人。访问期间，两国签署了一系列经济、技术和军事双边协议。 

 

（美联社、韩联社） 

© 2021年德国之声版权声明本文所有内容受到著作权法保护如无德国之声特别授权不得擅自使用任何不当行为都将导致追偿并受到刑事追究。 

DW.COM

澳新不派官员出席北京冬奥 日本陷入两难

在美国7日宣布外交抵制北京冬奥後，新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。虽然澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。  

两岸抢进CPTPP 日澳表态

中国外交部23日公开反对台湾申请加入CPTPP的举动，而台湾外交部则是重申中国无权置喙相关的议题。同日，中国派出24架军机飞入台湾的西南防空识别区，创下有纪录以来的单日第三高。  

拥有核潜艇的澳大利亚是否会惹恼中国？

如果澳大利亚拥有核动力潜艇，那么它不仅成为全球第7个拥有核潜艇的国家，同时让澳大利亚海军巡逻的能力范围最北可至台湾。即便澳大利亚海军不配备核武器，打造核潜艇舰队也可能改变太平洋海军力量的平衡。  

相关内容

Germany's Foreign Minister Annalena Baerbock arrives at the G7 Foreign Ministers meeting in Liverpool, England Sunday, Dec. 12, 2021. Foreign Secretary Liz Truss is hosting U.S. Secretary of State Antony Blinken and other Group of Seven counterparts for weekend talks in the northwest England port city of Liverpool as the wealthy nations club faces growing tensions with Russia, China and Iran. (AP Photo/Jon Super)

德国外长贝尔伯克: 奥运不应被政治或仪式滥用 13.12.2021

被看作推行价值外交的德国新外长贝尔伯克没有公开呼吁"外交抵制"冬奥会。她称正在通过磋商制定统一的欧盟路线，而法国已明确表态。

A woman wearing a face mask to help curb the spread of the coronavirus walks through a line of masked service sector women waiting to receive a swab for the COVID-19 test during a mass testing in Beijing, Friday, Oct. 29, 2021, following a spike of the coronavirus in the capital and other provincials. (AP Photo/Andy Wong)

澳智库: 新冠疫情影响 中国10年内难超越竞争对手 06.12.2021

澳大利亚智库在5日发布的一份报告中表示，新冠疫情削弱了中国在印太地区的影响力，让北京在未来10年内很难领先其竞争对手。此外，报告也警告，印太地区爆发战争的风险越来越大。

N. Korea confirms test-launch of new SLBM In this photo released Oct. 20, 2021, by North Korea's official Korean Central News Agency, a new type of a submarine-launched ballistic missile (SLBM) is test-fired from waters the previous day. The South Korean military said on Oct. 19 that North Korea fired what appears to be an SLBM toward the East Sea from waters east of Sinpo, a city on the North's east coast. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-10-20 07:36:12/

朝鲜证实试射新型弹道导弹 美呼吁对话 20.10.2021

朝鲜官媒证实朝鲜试射了一枚弹道导弹，金正恩本人没有参加测试。这是平壤最近几周来第五次进行武器试验，联合国安理会将就朝鲜问题举行紧急闭门会议。

广告

媒体看中国

Flaggen von China und Deutschland

德语媒体：德国的中国难题

九月份的联邦大选中，对华政策曾是重要选战议题之一。反对党批评默克尔政府出于经济利益，对北京一味姑息迁就。  