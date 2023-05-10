澳大利亚贸易部长今起访华 恢复贸易是会谈重点

（德国之声中文网）澳大利亚贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell） 表示，他将在北京会晤中国商业部长王文涛，并努力"全面恢复澳大利亚各个领域的对华贸易，这对澳中双方都有利，也符合澳大利亚出口商和生产商的利益。"

法雷尔乘机飞往北京前对记者表示，澳中双方都有改善关系的意愿，但仍需付出更多的努力。他说："澳大利亚和中国之间建立强劲的贸易关系才是对该地区实现和平稳定的最大贡献。"

中国是澳大利亚的最大贸易伙伴，2022年，双边贸易总额为2870亿澳元（折合1950亿美元），其中包括中国市场无可替代的澳大利亚铁矿石。尽管如此，2019年以来，澳大利亚贸易部长再没有访问过中国。

中国商务部表示，法雷尔将在中国逗留至本周六。中方表示，希望法雷尔此次来访"能够进一步巩固双方领导人去年十一月巴厘G20峰会期间所取得的'重要共识'"。





中国商务部发言人束珏婷表示："中方期望，中澳双方能够就发展双边经贸以及推进两国关系交换意见。"中澳两国贸易部长还将共同主持第16届中澳部长级经济联委会会议。中澳双方的经济联合委员会会议首次于1986年召开，随着双方外交摩擦的加剧，会议从2017年开始中断至今。

从2020年开始，中国方面开始对来自澳大利亚的葡萄酒、牛肉、大麦、煤炭、海鲜以及木材实施进口限制。澳大利亚要求展开新冠溯源调查的建议，引起北京强烈不满，此后不久，澳籍记者成蕾以危害国家安全罪名遭到逮捕。此外，堪培拉还出于国家安全考量，将中国网络设备制造商华为的产品排除在该国5G网建设之外。

2022年5月，工党政府上台后，尽管澳大利亚政府并没有改变对外来投资进行安全审核的政策，上个月还宣布了调整国防结构、加强澳美合作的计划，但澳中外交关系还是出现了缓解的迹象。





上周，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在接受英国电视台采访时表示，他的政府不会参与"针对中国的言论战"。上个月，澳大利亚暂停在世贸组织对中国大麦关税提出的申诉，以便让中国有时间对其2020年引入的80.5%大麦关税进行重新审查。

法雷尔表示："令澳大利亚政府感到高兴的是，煤炭、棉花、铜矿石的贸易已经开始恢复，而中方也已同意就针对澳大利亚大麦征收的关税进行复查。"

澳大利亚海关数据显示，今年头几个月澳大利亚已经向中国出口了价值四千万美元的铜矿石和铜精矿，这是2020年以来首次恢复对华出口。

法雷尔表示，访华期间，他也会谈及其他一些"对澳大利亚至为重要的话题"。一般认为，上述话题可能将涉及同人权有关的个案。

阿尔巴尼斯表示，澳大利亚将会持续关注目前已被拘押超过一千天的澳大利亚记者成蕾的命运。

（路透社）

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