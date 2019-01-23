澳大利亚证实杨恒均遭北京关押

(德国之声中文网) 澳大利亚政府周四 (1月24日) 证实澳大利亚籍华裔作家杨恒均已遭北京关押，并表示正积极寻求外交探视权。 此前，杨恒均的朋友冯崇义在接受媒体访问时表示，他怀疑杨恒均是因被中国政府怀疑从事间谍活动，而遭国家安全部关押。

在雪梨科技大学任教的冯崇义说他在杨恒均准备前往中国前，便因近期中国陆续关押两名加拿大人，警告杨恒均要三思。 然而，杨恒均却回说既然他过去一年多次飞往中国都安然无恙，所以他的人身安危应该没什么大碍。 冯崇义指出: 「我跟他说现在情况不同了，但他不相信我。 这对他来说是个误判。 」

澳大利亚国家大学国安学院院长迈考夫 (Rory Medcalf) 曾警告，在两名加拿大人被中国政府关押后，澳大利亚很可能是下个受害者。 他表示: 「我们很难弄清楚中国政府为何关押这些外国人，但我认为这个现象让我们理解到大部分民主国家，都得预期他们国民在中国的人身安危，并没有保障。 」

这起事件的时间点，正巧与澳大利亚国防部长佩恩 (Christopher Pyne) 出访中国的时间点重叠。 佩恩週二 (1月22日) 透过声明表示，中澳国防关系是双方外交关系中重要的一环，并强调澳大利亚政府致力于跟中国维持有建设性的合作关系，将彼此的成功建立在共同的利益和尊重上。

美联社报导，杨恒均是週六 (1月19日) 与妻子跟女儿在广州机场准备转机去上海时，遭预先埋伏在机场的国保给带走。 他的妻子在把女儿送到上海后，随即在周日 (1月20日) 飞往北京。 她週一 (1月21日) 被准许回到上海。

这并不是杨恒均首次在中国境内被政府刁难。 2011年3月，他先是致电朋友说自己在广州被三位不明人士跟踪，随后便失联数日。 当时他因被视为反中国政府的积极份子，外界因此猜测他可能因在网络上表态支持2011年2月的「中国茉莉花革命」而遭政府关押。 在澳大利亚政府不断要求中国确认杨恒均的下落跟情况后，杨恒均不久后在澳大利亚现身，表示与外界失去联系纯属「误会」。 他当时称自己生了场病且手机没电，所以才与外界失联。

杨威廉/罗法 (美联社、德新社)