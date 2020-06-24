 澳大利亚议员被查：是否被中国渗透 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2020

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澳大利亚议员被查：是否被中国渗透

澳大利亚工党的一名议员本周五被其党派停职，他在悉尼的住所和办公室也遭搜查，调查其是否受中方干预和影响。这位议员此前曾高调夸赞中国政府和习近平。

Australien Sydney Hausdurchsuchung bei Shaoquett Moselmane Labour Party (Reuters/AAP/B. De Marchi)

警察和情报人员对该州工党议员肖凯·莫索曼（Shaoquett Moselmane）在悉尼的住所进行了搜查

（德国之声中文网）澳大利亚新南威尔士州工党领袖麦凯（Jodi McKay）周五（6月26日）表示，警察和情报人员对该州工党议员肖凯·莫索曼（Shaoquett Moselmane）在悉尼的住所进行了搜查，对于其议会办公室同样也发出了搜查令。

澳大利亚联邦警察证实了这一消息，表示出于调查目的搜查了莫索曼的悉尼住所，而并非因其住所可能给周边社区带来威胁。

目前，莫索曼没有受到任何犯罪指控，引发这次调查的具体原因也尚不明朗。这位澳大利亚议员周五没有对媒体表态。


曾高调夸赞习近平

今年4月，莫索曼辞去了新南威尔士州助理议长的职位。此前，他刚刚高声夸奖了中国国家习近平的防疫举措，称习近平显示出"坚定不移的领导能力"和决断力。

《悉尼先驱晨报》报道称，莫索曼自从2009年进入议会以来已9次私下访华。获披露的记录显示，其机票和住宿费用常常得到中国政府官员或者机构的赞助。

另据澳媒《澳大利亚人报》报道，莫索曼是澳大利亚上海同乡会的名誉主席，也是澳大利亚华人协会的创始成员和前高级副主席。

中国官媒"中新网"曾在2018年5月对肖凯·莫索曼进行报道，其中提到莫索曼强调"华人社区应当受到尊重"，并表示身为移民的莫索曼多年来一直致力于华人社区的工作。"中新网"2019年10月一篇文章提到，莫索曼是一名"中国通"，出生在黎巴嫩南部，在12岁时与家人一起移居澳洲。

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工党暂时中止莫索曼党员资格

新南威尔士州工党领袖麦凯说，这次搜查让她很惊讶。"这很令人担忧，这很糟糕"，麦凯说。她还表示，对于议员的期望是，其任何所作所为都应符合民众的最大利益。

麦凯说，"我希望议会中的每一位议员--这里指的不仅是工党这边的议员，也包括自由党、国家党以及横座议员（中立议员席位），都将这一点作为其行动的核心"。

这位新州工党领袖还表示，目前莫索曼已经被暂时撤销党员资格，将不再参与工党议会会议。

莫里森：绝不容忍外部干预

来自自由党的澳大利亚总理莫里森表示，了解这个已经进行了一段时间的调查。他说，"这在今天上升到一个新的水平"，"采取行动是必要的，澳大利亚政府下定决心要确保没有人干涉澳大利亚方面的活动。我们不会放过任何试图干涉我们政治体制的人"。

澳大利亚联邦总检查长波特（Christian Porter）表示，间谍行为和外国干预会威胁澳大利亚的国家安全。他在一份声明中说，"值得一提的是，澳大利亚政府非常关注该领域的活动，彻底重新修正有关间谍活动以及外国干预、外国影响的法律（澳洲2018年通过《反外国干预法》）就是明证"。

中澳关系吃紧

在最近数周，中国与澳大利亚的关系愈加紧张。莫里森在上周曾表示，澳大利亚遭遇"国家级的"网络攻击，他没有点名是哪个国家，很多外界人士怀疑莫里森指的是中国。

再之前，中国针对澳大利亚最大几家牛肉屠宰企业颁布进口禁令，对澳大利亚大麦举起关税大棒，并警告国民不要前往澳大利亚旅游。

中国方面的这些举措被很多人解读为北京对堪培拉要求对新冠病毒起源和传播进行独立调查的报复。

王凡/达扬（美联社等）

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