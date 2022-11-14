澳大利亚议员组团访台 澳总理称不会参与

（德国之声中文网）澳大利亚跨党派6名国会议员将于周日（12月4日）组团前往台湾进行为期5天的访问。

据《澳大利亚周末报》报道，这次访问是为了表达对亚太地区和平的期许。此次访问团员之一的保守党议员布霍尔茨（Scott Buchholz）表示：「我们与台湾是朋友，并不意味着我们不能与中国成为朋友。」据该报报道，代表团将与台湾总统蔡英文和外交部长吴钊燮会面。

该报也提到，这次的出访计划是保密的，以避免中国驻澳大利亚的外交官要求取消行程。此行预计讨论的议题包含安全、贸易、农业及原住民事务。

中央社报导，出访议员名单包括了澳洲前副总理、前国家党领袖乔伊斯（Barnaby Joyce）。另外还有2位执政党工党国会议员史旺森（Meryl Swanson）及蔻克（Libby Coker）也将同行。

澳大利亚外交和贸易部的一位发言人表示，在新冠疫情发生前，澳大利亚的政治家经常前往台湾，三年后能再次进行这样的访问「代表着恢复疫情前的交流」。

澳总理：并非政府访问、不清楚目的

澳大利亚总理阿尔巴尼斯强调，议员们的旅行「并非政府访问」，此类「后座议员」（指未担任政府职位的议员）对台湾的访问已经行之有年。阿尔巴尼斯向媒体表示，他不会参与此次访问，也不清楚此行的目的是什么。

这次访问正逢，阿尔巴尼斯周六重申了该国两党对「一个中国」政策的支持，即将北京政府视为中国唯一的合法政权。

中国国家主席习近平和阿尔巴尼斯曾在上个月于印尼举行的20国集团峰会期间见面。双方谈及应改善紧张关系，习近平也在会后表示，需「总结经验教训，探讨如何推动两国关系重回正确轨道并可持续地向前发展」。

来自北京的压力

中国官方经常将西方国家派代表团访问台湾的举动称为对「中国内部事务的干涉」，因为北京将台湾视为其领土。习近平在今年十月的二十大期间曾表示，对台湾「决不承诺放弃使用武力」。

今年8月北京为了抗议美国国会众议长佩洛西访问台北，而在台湾周边海域举行大规模军事演习时，两岸间的紧张局势达到了新的高度。

（综合报导）

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