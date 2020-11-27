澳大利亚计划就大麦关税案将中国告到WTO

（德国之声中文网）在澳中贸易争端加剧的背景下，澳大利亚贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）周日表示，堪培拉政府计划将中国告到世贸组织（WTO）。



北京近期对几类澳大利亚出口产品实施了贸易制裁，包括葡萄酒、大麦和牛肉。堪培拉此前敦促中国撤销对澳大麦的惩罚性关税，遭到北京拒绝。伯明翰周日在接受澳大利亚广播公司ABC的采访时透露，“下一步将就大麦的关税案在WTO提起申诉”，澳政府内部已经在就相关步骤进行磋商。



伯明翰还透露，政府方面正在研究具体上诉时间，并且“确保有证据”。据《悉尼先驱晨报》（SMH）报道，澳大利亚谷物种植业表示，支持政府将中国对大麦征收高额关税的行为告上世贸组织。



这位贸易部长表示，澳方上周已经就中方多次采取不利于贸易的决定向世贸组织的货物贸易理事会表达了担忧。不过，有关葡萄酒出口问题的争议还需要首先完成国内的诉讼程序。



本周五，中国宣布了对澳大利亚产葡萄酒征收反倾销税的决定，并称中国本土葡萄酒市场因为澳产葡萄酒的倾销而遭受了“实质性损害”。商务部的公告指出，自11月28日起以保证金的形式对澳洲进口的葡萄酒征收107%至212.1%的关税。目前中国对澳产大麦征收的反倾销税和反补贴税也是高达80.5%。

位于日内瓦的世贸组织总部





澳中双边关系过去两年中持续恶化，此前堪培拉政府决定禁止华为参与该国的5G网络建设。在政治领域，澳大利亚呼吁对新冠病毒起源进行独立调查，以及就维吾尔问题、香港问题谴责中国侵犯人权等行动，都引起北京的强烈不满。



作为澳大利亚最重要的贸易伙伴，中国对其采取了一系列“惩罚”措施，比如贸易制裁、投资限制、旅游禁令等。北京已经对澳大利亚七种关键领域的产品实施了贸易制裁，包括葡萄酒、大麦、木材、棉花和澳洲龙虾等。这些制裁措施涉及的商品总价值高达60亿美元。由于澳大利亚出口产品原本有大约三分之一销往中国，因此这些制裁对相关产业构成了沉重的打击。



雨涵/叶宣（德新社等）







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