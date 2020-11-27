 澳大利亚计划就大麦关税案将中国告到WTO | 经济纵横 | DW | 29.11.2020

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经济纵横

澳大利亚计划就大麦关税案将中国告到WTO

周日，澳大利亚贸易部长表示，该国正在准备将中国告上世贸组织，主要原因是北京对澳产大麦征收的高额关税。随着双边关系日益紧张，北京加强对堪培拉施压。本周中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。

Australien Canberra | Simon Birmingham, Trade Minister

澳大利亚贸易部长伯明翰

DW.COM

中国一边塑造自己“自由贸易冠军”的角色，一边却在对那些挑战其利益的国家实施惩罚，比如澳大利亚。这样的“战狼外交”其实也在损害中国的国际形象。

在澳大利亚与日本签署军事协定的隔天，中国官员公布一份列举「澳大利亚令中国不满原因」的文件。然而，澳大利亚总理拒绝向中国的压力屈服。

在澳洲提出对新冠肺炎起源进行调查后，中澳交锋持续不断。本周五，中国宣布将对澳洲葡萄酒征收高额反倾销关税。澳洲则严正驳斥倾销指控，并指责中国的做法“不公且毫无根据”。

中国本周一宣布，将对澳大利亚大麦征收80.5%的关税。而此前不久，北京刚刚禁止澳大利亚数家企业向中方出口牛肉。该举措可能导致中澳关系进一步紧张。

（德国之声中文网）在澳中贸易争端加剧的背景下，澳大利亚贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）周日表示，堪培拉政府计划将中国告到世贸组织（WTO）。

北京近期对几类澳大利亚出口产品实施了贸易制裁，包括葡萄酒、大麦和牛肉。堪培拉此前敦促中国撤销对澳大麦的惩罚性关税，遭到北京拒绝。伯明翰周日在接受澳大利亚广播公司ABC的采访时透露，“下一步将就大麦的关税案在WTO提起申诉”，澳政府内部已经在就相关步骤进行磋商。

伯明翰还透露，政府方面正在研究具体上诉时间，并且“确保有证据”。据《悉尼先驱晨报》（SMH）报道，澳大利亚谷物种植业表示，支持政府将中国对大麦征收高额关税的行为告上世贸组织。

这位贸易部长表示，澳方上周已经就中方多次采取不利于贸易的决定向世贸组织的货物贸易理事会表达了担忧。不过，有关葡萄酒出口问题的争议还需要首先完成国内的诉讼程序。

本周五，中国宣布了对澳大利亚产葡萄酒征收反倾销税的决定，并称中国本土葡萄酒市场因为澳产葡萄酒的倾销而遭受了“实质性损害”。商务部的公告指出，自11月28日起以保证金的形式对澳洲进口的葡萄酒征收107%至212.1%的关税。目前中国对澳产大麦征收的反倾销税和反补贴税也是高达80.5%。

Schweiz Genf | WTO Hauptquartier

位于日内瓦的世贸组织总部



澳中双边关系过去两年中持续恶化，此前堪培拉政府决定禁止华为参与该国的5G网络建设。在政治领域，澳大利亚呼吁对新冠病毒起源进行独立调查，以及就维吾尔问题、香港问题谴责中国侵犯人权等行动，都引起北京的强烈不满。

作为澳大利亚最重要的贸易伙伴，中国对其采取了一系列“惩罚”措施，比如贸易制裁、投资限制、旅游禁令等。北京已经对澳大利亚七种关键领域的产品实施了贸易制裁，包括葡萄酒、大麦、木材、棉花和澳洲龙虾等。这些制裁措施涉及的商品总价值高达60亿美元。由于澳大利亚出口产品原本有大约三分之一销往中国，因此这些制裁对相关产业构成了沉重的打击。

雨涵/叶宣（德新社等）

 

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