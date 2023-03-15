 澳大利亚计划从美国购买220枚战斧式巡航导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.03.2023

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澳大利亚计划从美国购买220枚战斧式巡航导弹

继日本上个月宣布升级其军事力量以遏制中国的计划之后，澳大利亚宣布将从美国购买多达220枚战斧式巡航导弹。这项购买计划也遭到澳大利亚前总理基廷的猛烈抨击。

美国2018年9月在“坚强盾牌”太平洋军演中发射战斧式巡航导弹（资料图)

美国2018年9月在“坚强盾牌”太平洋军演中发射战斧式巡航导弹（资料图)

（德国之声中文网）澳大利亚表示，在美国国务院周五（3月17日）批准该项交易销售之后，它计划从美国购买多达220枚战斧式巡航导弹。

这笔交易发生在澳大利亚宣布将从美国购买核动力攻击潜艇以实现其舰队现代化的几天之后。中国在印度-太平洋地区的影响力越来越让人担忧。

澳大利亚官员说，新的核动力潜艇将能够发射战斧导弹。

日本上个月也宣布了升级其军事力量以遏制中国的计划，包括购买 400 枚战斧式巡航导弹，最快将于 2026 年部署。

澳大利亚计划购买的导弹销售标价近 9 亿美元。总承包商将是总部位于亚利桑那州的雷神导弹与防御公司。

"这项拟议的出售将支持美国的外交政策和国家安全目标。"美国国务院在一份声明中说，"澳大利亚是我们在西太平洋最重要的盟友之一。"

澳大利亚国防部长马勒斯（Richard Marles）表示，他的国家将与美国密切合作。

"确保我们拥有远程打击导弹对国家来说是一项非常重要的能力。"马尔斯告诉澳大利亚九号电视网，"它使我们能够进一步越过我们的海岸，这最终是我们能够保持澳大利亚安全的方式。"

国防工业部长康罗伊（Pat Conroy）表示，这些导弹可以从澳大利亚根据AUKUS 协议购买的弗吉尼亚级潜艇发射。

"我们当然希望澳大利亚国防军拥有最好的能力，这包括在尽可能远离澳大利亚本土的地方打击对手的能力。"他告诉澳大利亚广播公司，"巡航导弹是其中的一个关键部分，发射巡航导弹的潜艇也是如此。"

潜艇交易成本巨大

潜艇交易引起了人们的担忧：它可能会为不良行为者在未来逃避核监开路。国际原子能机构总干事格罗西（Rafael Grossi）本周承诺，在监督美国向澳大利亚的转让计划方面将"要求非常严格"。

澳大利亚前总理基廷（Paul Keating）本周猛烈抨击这项购买计划，称由于成本巨大，"这一定是有史以来最糟糕的交易"。

澳大利亚官员估计，这些潜艇在未来 30 年的成本在 2680 亿至 3680 亿澳元（178 至 2450 亿美元）之间。

澳大利亚总理艾博年 (Anthony Albanese) 表示，政府对这笔开支一直保持透明。

"必须做出的评估是：购买，然后我们建造我们自己的核动力潜艇，能否将我们的自卫能力提高 10% 以上？一定会的。" 艾博年告诉澳大利亚广播公司。"这就是为什么它代表了良好的价值。

（美联社）

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