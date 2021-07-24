澳大利亚考拉3年减少30%

（德国之声中文网） 当地时间本周一（９月２０日），澳大利亚考拉基金会（AKF）通报说，在该国所有地区，考拉数量都在减少，东海岸的新南威尔士州情形尤恶，减幅甚至高达 41%。该机构称，许多地方，考拉已然绝迹。

该基金会说，估计目前在第五大陆的考拉数量在 32000 至 58000只之间。而2018 年尚在 46000 至 82000 之间。基金会主席塔巴特 (Deborah Tabart) 表示，2019/2020 年夏季的大规模毁灭性丛林火灾大幅减少了这种可爱的食桉树动物的数量。去年 12 月，世界自然基金会宣布，可能有 6万只考拉在大火中死亡、受伤或流离失所。

2019/2020 年的森林大火造成 6万只考拉死亡、受伤或流离失所

不过，大火并非考拉数量锐减的唯一原因。塔巴特强调，干旱、热浪和缺水也对动物构成威胁。这位专家指出，一些地方之荒凉犹似月亮，“到处都是枯焦垂死之树”。她说，最重要的是，对于考拉，人类因农业、住房和采矿而开垦土地是“致命的”。她强调，考拉只产于澳大利亚，停止对考拉栖息地的森林砍伐非常重要，以保护”我们的心爱的民族动物免遭危险”。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 主人逃生去 澳大利亚东南部的山林火灾从去年9月持续到现在，造成至少20人丧生，数十人失踪，1300座房屋化为灰烬。图为Gospers Mountain一处养马场。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 家园无归 为了让居民撤离火海，澳大利亚政府实施了该国和平时期以来最大规模的疏散行动。夏季高温和干旱使得灭火和救援工作极为艰难。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 一片焦土 但一些农民的牲畜无法迅速转移，被大火吞噬。图为新南威尔士州Bookham附近一处农场被烧焦的羊群。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 飞鸟也难逃 根据悉尼大学的一项研究，去年9月以来，在火灾最严重的新南威尔士一个州，估计有4亿8千万只动物葬身火海，包括哺乳动物，鸟类和爬行动物，但不包括昆虫，蝙蝠和青蛙。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 死亡动物以十亿计 悉尼附近的麦考瑞大学教授安德鲁-比蒂（Andrew Beattie）告诉法新社，“如果从全国范围来算，算上哺乳动物，鸟类和爬行动物以及两栖动物，和像蝴蝶那样的大昆虫，死亡的动物可能达到数十亿。”

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 萌物之灾 澳大利亚特有的物种考拉尤其受到影响。它们生活在树木中，仅以某些类型的桉树为食，无法迅速逃离火焰。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 劫后余生 新南威尔士州中北部海岸地区是数万只考拉的栖息地。这里的人们展开了各种营救考拉的行动，帮助这些行动迟缓的有袋类动物逃生。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 恢复生机路漫长 科学家估计，以树袋熊和袋鼠闻名的澳大利亚野生动植物种群，将需数十年才能从目前毁灭森林的大火中恢复过来。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 一起逃难 与自生自灭的野生动物比起来，宠物们就幸运得多了。这只狗狗跟随主人转移到安全地带后，终于可以喘一口气，歇一歇脚了。



（德新社）

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